Analyse globale de l’industrie du marché de l’intégration informatique des soins de santé, taille, part, tendances, demande du marché, croissance, opportunités et prévisions 2027

Le marché mondial de l’intégration informatique des soins de santé devrait atteindre une valeur de 7,32 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research.

Au cours de la période de prévision, le marché mondial de l’intégration informatique des soins de santé devrait se développer de manière significative, en raison de la demande croissante de surveillance à distance des patients. De plus, la demande croissante de soins personnalisés dans le secteur de la santé devrait également propulser le marché mondial de l’intégration informatique des soins de santé au cours de la période de prévision. En outre, l’adoption croissante des applications de télésanté et d’e-santé dans le secteur de la santé devrait alimenter le marché mondial de l’intégration informatique des soins de santé au cours de la période de prévision.

Perspectives concurrentielles :

Le marché mondial de l’intégration informatique des soins de santé est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Ces entreprises sont connues pour investir massivement dans des projets de recherche et développement. De plus, ils contrôlent une part considérable de la part de marché globale, limitant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur. Le rapport sur le marché mondial de l’intégration informatique de la santé étudie les tactiques prudentes entreprises par les principaux acteurs du marché, telles que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les coentreprises.

Principaux acteurs impliqués sur le marché tels que Oracle Corporation, Allscripts Healthcare Solutions, Inc., NextGen Healthcare, Inc., Capsule Technologies, Inc., Tata Consultancy Services Ltd., CIOX Health LLC, Leidos Holdings, Inc., Nuance Communications, Inc. ., Dell Technologies Inc. et Cognizant Technology Solutions Corporation.

Le rapport sur le marché mondial de l’intégration informatique de la santé couvre l’analyse des moteurs, des tendances, des limites, des contraintes et des défis survenant sur le marché de l’intégration informatique de la santé. Le rapport examine également l’impact de divers autres facteurs du marché affectant la croissance du marché dans divers segments et régions. Le rapport segmente le marché en fonction des types, des applications et des régions pour donner une meilleure compréhension du marché de l’intégration informatique de la santé.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’intégration informatique des soins de santé en fonction du type, des services, de l’application, de l’utilisation finale et de la région.

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Intégration des dispositifs médicaux

Moteurs d’intégration Intégration

médias

Perspectives des services (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

de la formation

œuvre

Maintenance et support

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Intégration des cliniques

la radiologie Intégration du

laboratoire Intégration

de l’hôpital

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Laboratoires

Hôpitaux

Centres d’imagerie diagnostique

Cliniques

Autres

Principaux faits saillants du rapport

En décembre 2020, Leidos Holdings, Inc. a déclaré avoir signé un contrat pour acquérir 1901 Group LLC. L’acquisition améliorerait le rôle de Leidos dans l’industrie de la modernisation numérique et renforcerait ses capacités pour les marchés en évolution rapide du cloud et des services informatiques.

Le segment des moteurs d’intégration devrait dominer le marché au cours de la période de prévision, avec une croissance à un TCAC de 11,3 %. Un moteur d’intégration est une plate-forme d’intégration de soins de santé qui permet la fonctionnalité de prestation de soins pour les organisations. Les moteurs d’intégration visent à rationaliser le système de santé des interfaces aux processus commerciaux et aux pratiques opérationnelles.

devrait dominer le marché tout au long de la période de prévision, en raison de l’adoption croissante de

.

médicaux

de

l’

le

la

intégration

des

dispositifs

dans

œuvre

secteur

santé

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste APAC

Amérique latine

Brésil

Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste MEA

Caractéristiques radicales du

rapport sur le marché de l’intégration informatique des soins de santé et autres éléments

Une analyse approfondie des différentes approches et procédures adoptées par les acteurs clés pour mener leurs activités efficacement

Offre un aperçu de la production et de la valeur de fabrication, des produits et services offerts sur le marché, et des informations fructueuses sur les stratégies d’investissement

Chaîne d’approvisionnement analyse ainsi que les avancées technologiques proposées dans le rapport

Le rapport couvre une analyse approfondie des tendances, des moteurs, des contraintes, des limitations, des menaces et des opportunités de croissance dans l’industrie de l’intégration informatique de la santé

