Analyse globale de l’industrie du marché de la biopsie liquide par taille, demande, tendances futures, défis, opportunités de croissance et acteurs clés Le marché mondial devrait croître à un TCAC de 20,78% jusqu’en 2029

Comme son nom l’indique clairement, la biopsie liquide est une technique non invasive et rapide dans laquelle un échantillon est utilisé pour effectuer un test sanguin. Aussi connue sous le nom de biopsie liquide ou biopsie liquide, une biopsie liquide est utilisée pour diagnostiquer les cellules cancéreuses qui forment des tumeurs et circulent dans la circulation sanguine. Les biopsies liquides sont utilisées pour la détection précoce et le diagnostic du cancer.

Le marché de la biopsie liquide devrait enregistrer un TCAC de 20,78 % au cours de la période de prévision, analysé par Data Bridge Market Research. Cela suggère que la valeur marchande de 2,5 milliards de dollars en 2021 atteindra 11,32 milliards de dollars en 2029. Les « kits de test » dominent le segment technique du marché de la biopsie liquide car leurs exigences d’approvisionnement standard pour les kits de test en font un coût récurrent. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché de la biopsie liquide

chauffeur

Avancées technologiques en hausse

La demande croissante d’équipements de diagnostic avancés, associée au nombre croissant de laboratoires de recherche dans les économies en développement, stimule le taux de croissance du marché. De plus, l’incidence croissante des cancers du sang dans le monde ouvre la voie à la croissance du marché.

Capacités R&D

L’augmentation des capacités de R&D, en particulier en ce qui concerne les dépenses en dispositifs et équipements médicaux dans les économies développées et en développement, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les capacités de R&D des pays pharmaceutiques et biopharmaceutiques pour l’intégration de technologies avancées dans les installations médicales contribuent également au taux de croissance du marché.

Investissement du gouvernement dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement du gouvernement fédéral stimulera le taux de croissance du marché. En outre, la croissance et l’expansion du secteur de la santé tirées par des acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives sur le marché. De plus, le haut retour sur investissement garanti par les activités de recherche profitera également au marché.

En outre, les initiatives gouvernementales de sensibilisation, en particulier dans les économies en développement, l’augmentation des niveaux de revenu personnel disponible, l’introduction de produits axés sur la technologie dans les hôpitaux, l’augmentation des investissements dans le développement de produits et d’équipements médicaux avancés et l’augmentation de la demande de chirurgie non invasive Chirurgie, affecte positivement le taux de croissance du marché.

Chance

En outre, au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, l’augmentation des financements publics et privés pour des activités de recherche ciblées, l’importance croissante des diagnostics compagnons et l’augmentation de l’innovation et du développement de produits grâce aux progrès technologiques mondiaux offriront des opportunités favorables aux acteurs du marché. Opportunités. De plus, l’augmentation du nombre de collaborations stratégiques, l’augmentation de la pénétration d’Internet, l’augmentation du nombre d’hôpitaux et de laboratoires, l’utilisation croissante d’instruments d’analyse par les chercheurs et les scientifiques et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance futur du marché.

Les objectifs analytiques du rapport sont les suivants :

Comprendre la taille du marché mondial de la biopsie liquide en identifiant ses sous-segments.

Recherchez des acteurs clés et analysez leurs plans de croissance.

Analyser le volume et la valeur du marché mondial de la biopsie liquide en fonction des régions clés

Analyser les tendances de croissance du marché mondial Biopsie liquide, les perspectives et leur participation dans l’ensemble de l’industrie.

Examiner la taille du marché mondial de la biopsie liquide (volume et valeur) des entreprises, des régions / pays importants, des produits et applications, des informations de base.

Principales entreprises manufacturières du marché mondial de la biopsie liquide, pour spécifier, élucider et analyser le volume des ventes de produits, la valeur et la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement futurs.

Examiner les développements concurrentiels tels que les expansions, les arrangements, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Notre rapport fournit :

– Évaluation de la part de marché au niveau régional et national.

– Analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie.

– Conseil stratégique aux nouveaux entrants.

– Prévisions de marché d’au moins 9 ans pour tous les segments, sous-segments et marchés régionaux ci-dessus.

– Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations).

– Recommandations stratégiques pour les domaines d’activité clés sur la base des estimations du marché.

– Paysage concurrentiel illustrant les principales tendances communes.

– Profil de l’entreprise, y compris la stratégie détaillée, les données financières et les développements récents.

– Tendances de la chaîne d’approvisionnement qui reflètent les dernières avancées technologiques.

Contenu du tableau :

Section 01 : Résumé analytique

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05: Paysage du marché de la biopsie liquide

Section 06: Taille du marché mondial de la biopsie liquide

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08: Segmentation du marché de la biopsie liquide par technologie

Section 09: Segmentation du marché de la biopsie liquide par application

Section 10 : Paysage client

Section 11: Segmentation du marché de la biopsie liquide par utilisateur final

Section 12 : Paysage régional

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché de la biopsie liquide

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Annexe

Points clés couverts dans ce rapport d’étude de marché sur la biopsie liquide :

Taille du marché de la biopsie liquide Nouvelles ventes du marché de la biopsie liquide Marché de la biopsie liquide t Volume de ventes alternatif base d’installation Marché de la biopsie liquide par différentes marques Volume des procédures du marché de la biopsie liquide Analyse des prix des produits du marché de la biopsie liquide Marché de la biopsie liquide Résultats FMCG Analyse du coût des soins du marché de la biopsie liquide Cadre réglementaire et changements Analyse des prix et des remboursements Part de marché de la biopsie liquide par région Les derniers développements des concurrents sur le marché Applications à venir du marché de la biopsie liquide Étude sur les innovateurs du marché de la biopsie liquide

Analyse régionale du marché Biopsie liquide:

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Corée, Australie, Inde et reste de l’Asie-Pacifique ; le reste de l’Asie-Pacifique est subdivisé en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est subdivisé en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

