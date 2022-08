Analyse globale de l’industrie des acteurs clés du marché de l’immunothérapie contre le cancer, part, revenus, tendances, taille de l’organisation, croissance, opportunités en 2022

Le rapport sur le marché international de l’immuno-oncologie utilise le modèle des cinq forces de Porter pour comprendre l’industrie de l’immuno-oncologie en examinant cinq critères différents et le niveau de pouvoir, de menace ou de concurrence dans chaque domaine. Le rapport d’étude de marché T est une source d’informations éprouvée qui fournit une vue d’ensemble des tendances actuelles du marché, de sa taille, de sa part, de sa croissance, de sa demande, de ses opportunités et de l’état de l’industrie. Les cinq critères comprennent la concurrence concurrentielle, la menace de nouveaux entrants, la menace de substitution, la puissance des acheteurs et la puissance des fournisseurs. Alors que l’analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) est utilisée pour examiner les forces, les faiblesses et les opportunités et menaces externes au sein du marché.

Un pas de plus vers les leaders du marché et les acteurs émergents du marché de l’immunothérapie tumorale .

Périmètre/segmentation du marché de l’immuno-oncologie

Par type (médicaments immunomodulateurs contre les cellules immunitaires, autres immunomodulateurs, virus oncolytiques, vaccins anticancéreux, immunothérapie cellulaire adoptive, anticorps bispécifiques dirigés contre CD3), par technologie (anticorps monoclonaux, cytokines et agents immunomodulateurs, vaccins, inhibiteurs de points de contrôle, thérapie cellulaire, transfert, autres), applications (cancer du sang, cancer du foie, cancer du poumon, cancer du sein, cancer colorectal, mélanome, cancer de la prostate, cancer de la tête et du cou, cancer de l’ovaire, autres), utilisateurs finaux (hôpitaux, centres de recherche sur le cancer, cliniques, autres),

De toute évidence, le maintien du statu quo ne stimulera pas la croissance. À l'avenir, de nombreux fabricants d'immunothérapie antitumorale pénétreront de nouveaux marchés et rechercheront une croissance des revenus et des bénéfices d'investissement à l'étranger. L'étude de marché de Data Bridge a couvert plus de 20 analyses au niveau des pays avec une couverture régionale du marché mondial de l'immunothérapie.

Géographiquement, la version mondiale du rapport sur le marché de l’immunothérapie contre le cancer couvre les régions et les pays suivants

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée, Inde, Sud-Est Asie et autres)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres)

MEA (Arabie saoudite, Turquie, Émirats arabes unis (EAU), Israël, Égypte, Afrique du Sud et autres MEA)

Certains des acteurs clés enregistrés dans le rapport sur le marché de l’immunothérapie contre le cancer sont

Bristol Myers Squibb Company,

merck et compagnie

F. Hoffmann-La Roche GmbH

Pfizer

AstraZeneca

Novartis

Dainippon Sumitomo Pharmaceutical Co., Ltd.

3M

…

Sources de données et méthodes de recherche :

Nos analystes rédigent des rapports en recueillant des informations par le biais de méthodes de collecte de données primaires (via des enquêtes et des entretiens) et secondaires (y compris des bases de données d’organismes de l’industrie, des sources payantes réputées et des revues spécialisées). Le rapport contient des évaluations qualitatives et quantitatives complètes. La recherche comprend les tendances de croissance, les indicateurs micro et macroéconomiques et les réglementations et politiques gouvernementales.

En réponse aux défis auxquels l’industrie est confrontée, l’étude de marché de l’immuno-oncologie analyse et clarifie :

— L’aperçu qui en résulte pour comprendre pourquoi et comment l’industrie mondiale de l’immuno-oncologie évolue.

— Où va l’industrie de l’immuno-oncologie et quelles sont les principales priorités. Pour élaborer, Data Bridge Market Research s’est tourné vers les fabricants pour obtenir des informations telles que des analyses financières, une enquête auprès des sociétés d’immuno-oncologie et des entretiens avec des fournisseurs, des acheteurs en aval et des experts de l’industrie.

– Comment les entreprises d’immuno-oncologie peuvent mieux naviguer dans le nouveau paysage industriel émergent et élaborer des stratégies pour gagner une position sur le marché parmi ce groupe diversifié d’acteurs.

Vue d’ensemble:

L’immunothérapie tumorale est généralement une procédure qui traite les tumeurs en modifiant la capacité de votre système immunitaire et sa capacité à combattre ces tumeurs. Cette procédure donne au système immunitaire la capacité d’aider le corps à combattre la prévalence des cellules tumorales dans le corps en améliorant sa capacité.

Des facteurs tels que l’augmentation des approbations pour l’efficacité de cette modalité de traitement devraient sur d’autres approches et l’adoption croissante par divers médecins et l’accent mis sur le développement de systèmes de traitement hautement efficaces accélèrent encore le marché global de l’immunothérapie tumorale au cours de la période de prévision en hausse. En outre, la prévalence croissante du cancer dans le monde est un autre facteur important qui stimule la croissance du marché. Sin embargo, varias preocupaciones de los consumidores con respecto a la necesidad de reducir la intensidad durante la etapa de producción de estas terapias y los enormes costos asociados con el proceso de desarrollo son los factores que se espera que obstaculicen el crecimiento del mercado de la inmunooncología dans les prochaines années.

Étendue du marché mondial de l’immuno-oncologie et taille du marché

Le marché de l’immunothérapie tumorale est segmenté en fonction du type, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

En fonction du type, le marché de l’immunothérapie tumorale est segmenté en médicaments immunomodulateurs ciblant les cellules immunitaires, autres immunomodulateurs, virus oncolytiques, vaccins contre le cancer, immunothérapie cellulaire adoptive et anticorps bispécifiques ciblant CD3.

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en anticorps monoclonaux, cytokines et immunomodulateurs, vaccins, inhibiteurs de points de contrôle, thérapie cellulaire, transfert de cellules adoptives, etc.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en cancer du sang, cancer du foie, cancer du poumon, cancer du sein, cancer colorectal, mélanome, cancer de la prostate, cancer de la tête et du cou, cancer de l’ovaire et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’immunothérapie tumorale est segmenté en hôpitaux, centres de recherche sur le cancer, cliniques et autres.

Le rapport couvre les chapitres suivants

Résumé exécutif – La section Résumé exécutif du rapport fournit un bref aperçu et un résumé du rapport.

Structure du rapport – Cette section fournit la structure du rapport et les informations couvertes dans chaque section.

Introduction – La section Introduction du rapport donne un aperçu de la répartition par type, de la répartition par type de canal et de la répartition par mode de paiement.

Caractéristiques du marché – La section Caractéristiques du marché du rapport définit et explique le marché de l’immunothérapie oncologique. Ce chapitre définit et décrit également les biens et services connexes couverts dans le rapport.

Tendances et stratégies – Ce chapitre décrit les principales tendances qui façonnent le marché mondial de l’immuno-oncologie. Cette section met en évidence les développements futurs potentiels du marché et suggère des approches que les entreprises peuvent adopter pour tirer parti de ces opportunités.

Impact du COVID-19 – Ce chapitre traite de l’impact du COVID-19 sur le marché de l’immunothérapie tumorale.

Taille et croissance du marché mondial – Cette section contient l’historique mondial (2010-2020) et les prévisions (2022-2029), la valeur marchande, ainsi que les moteurs et contraintes qui soutiendront et contrôleront la croissance du marché au cours des périodes historiques et prévisionnelles. prévoir.

Analyse régionale – Cette section contient des données historiques (2010-2020) et prévisionnelles (2022-2029), ainsi que des comparaisons de la valeur marchande, de la croissance et des parts de marché par région.

Segmentation – Cette section contient la valeur marchande (2022-2029) et l’analyse des différents segments.

Taille et croissance du marché régional – Cette section contient la taille du marché (2022), l’historique (2010-2022) et les prévisions (2022-2029) pour la région ainsi que des comparaisons de valeur de marché, de croissance et de part de marché entre les pays de la région. Le rapport comprend des informations sur toutes les régions d’Asie-Pacifique, d’Europe occidentale, d’Europe de l’Est, d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique, ainsi que sur les principaux pays de chaque région.

La section aperçu du marché du rapport décrit la taille actuelle du marché, les informations générales, les initiatives gouvernementales, les réglementations, les régulateurs, les associations, les structures fiscales des entreprises, les investissements et les grandes entreprises.

Paysage concurrentiel : cette section détaille le paysage concurrentiel, les parts de marché estimées et les profils des entreprises des principaux acteurs du marché mondial de l’immunothérapie.

Principales fusions et acquisitions – Ce chapitre fournit des informations sur les récentes fusions et acquisitions sur les marchés couverts par le rapport. Cette section fournit les principaux détails financiers des fusions et acquisitions qui ont façonné le marché ces dernières années.

Opportunités et stratégies – Cette section fournit des informations sur les opportunités de croissance par pays, segments et stratégies à suivre sur ces marchés. Cela nous donne une idée de l’endroit où les concurrents gagneront des affaires importantes au cours des cinq prochaines années.

Conclusions et recommandations – Cette section comprend des conclusions et des recommandations basées sur les résultats de l’étude. Cette section fournit également des recommandations aux entreprises d’immuno-oncologie en termes d’offres de services, d’expansion géographique, d’offres de prix et de groupes cibles.

Annexe – Cette section contient des informations détaillées sur les abréviations et les codes de devise utilisés dans ce rapport.

