Analyse globale de la taille du marché des services de laboratoire clinique par croissance, acteurs clés, part, revenus, tendances, taille des organisations, opportunités et prévisions régionales jusqu’en 2028

Un rapport de DBMR sur le marché mondial des services de laboratoire clinique discute en détail de la croissance du marché. Il examine en détail tous les facteurs favorisant et dissuadant le marché. Le rapport se concentre également sur la dynamique concurrentielle du marché en surveillant les forces et les faiblesses des principaux contributeurs et de leurs produits clés. Ce rapport fournit une analyse détaillée des facteurs de croissance de l’industrie des services de laboratoire clinique ainsi qu’une analyse de la part de marché, des dernières tendances, de la taille et des prévisions jusqu’en 2029. Le rapport de l’industrie des services de laboratoire clinique a étudié les opportunités clés sur le marché et le facteur d’influence qui est utile à l’entreprise. Les objectifs de l’étude sont de présenter le développement des services de laboratoire clinique en Amérique du Nord, en Chine, en Europe et en Asie du Sud-Est, au Japon ainsi que dans le monde.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des services de laboratoire clinique croît avec un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 217 941,33 millions USD d’ici 2027 contre 134 692,52 millions USD en 2019 .

Téléchargez un échantillon gratuit (PDF de 350 pages) du rapport : Pour connaître l’impact du COVID-19 sur cette industrie@ : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-clinical-laboratory-services- marché&ab

Scénario de marché des services de laboratoire clinique

Selon Data Bridge Market Research, le marché des services de laboratoire clinique en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché, Siemens Healthineers AG, détient une part de marché estimée à environ 5 % à 10 %. Le chiffre d’affaires de Siemens Healthineers AG a augmenté de 2,68 % pour générer un chiffre d’affaires de 16 279,03 millions USD en 2019 par rapport à 2018. Selon Data Bridge Market Research, le marché des services de laboratoire clinique en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe. et Asie-Pacifique. Le leader du marché, Siemens Healthineers AG, détient une part de marché estimée à environ 40 % de la part de marché dans les Amériques. Siemens Healthineers AG est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de services de soins de santé, dans plus de 180 pays à travers le monde et en outre, la société est continuellement impliquée dans l’innovation de son portefeuille d’imagerie diagnostique et thérapeutique et dans les produits et services de diagnostic de laboratoire et de médecine moléculaire. Le chiffre d’affaires des services de laboratoire clinique de Siemens Healthineers AG a augmenté de 4 %. Siemens Healthineers est également impliqué dans le développement de ses services de santé numériques et de ses services aux entreprises.

Ce rapport Services de laboratoire clinique englobe une connaissance et des informations infinies sur la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché et explique également les moteurs et les contraintes du marché qui sont obtenus à partir de l’analyse SWOT. En appliquant les informations sur le marché pour ce rapport sur le marché des services de laboratoire clinique, les experts de l’industrie mesurent les options stratégiques, résument les plans d’action réussis et soutiennent les entreprises dans les décisions critiques en matière de résultats. De plus, les données, faits et chiffres collectés pour générer ce rapport de marché sont obtenus à partir de sources fiables telles que des sites Web, des revues, des fusions, des journaux et d’autres sources authentiques. La suprématie et la transparence maintenues dans ce rapport sur les services de laboratoire clinique lui permettent de gagner la confiance et la confiance des sociétés membres et des clients

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, les graphiques et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-clinical-laboratory-services-market&ab

Les segments mondiaux des services de laboratoire clinique et la répartition des données du marché sont illustrés ci-dessous :

Par spécialité (tests de chimie clinique, tests d’hématologie, tests de microbiologie, tests d’immunologie, tests de toxicomanie, tests de cytologie, tests génétiques)

Par fournisseur (laboratoires hospitaliers, laboratoires indépendants et de référence, laboratoires d’infirmières et de médecins)

Par application (services bioanalytiques et de chimie de laboratoire, services liés au développement de médicaments, services liés à la découverte de médicaments, services de tests toxicologiques, services liés à la thérapie cellulaire et génique, services liés aux essais précliniques et cliniques, autres services de laboratoire clinique)

Les principaux acteurs du marché mondial des services de laboratoire clinique incluent-

Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER)

Laboratory Corporation of America Holding

Quest Diagnostics Incorporated

Spectra Laboratories (une filiale de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA)

DaVita Inc.

Eurofins Scientific

UNILABS

SYNLAB International GmbH

MIRACA HOLDINGS Inc.

Sonic Healthcare

ACM Global Laboratoires

Amedes Group

LifeLabs

Alere (filiale d’Abbott)

Charles River

Siemens Healthineers AG

BioReference Laboratories, Inc.

NeoGenomics Laboratories, Inc.

KingMed Diagnostics

Genomic Health

….

Le rapport sur les services de laboratoire clinique affiche des données sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions, ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales. Le rapport met en évidence les tendances actuelles et futures du marché et analyse l’effet des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Les sujets clés qui ont été expliqués dans ce rapport sur le marché des Services de laboratoire clinique comprennent la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Pour obtenir un retour sur investissement (ROI) maximal, il est très essentiel de connaître les paramètres du marché tels que la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients où ce rapport Services de laboratoire clinique entre en jeu.

Par exemple,

En septembre 2019, Spectra Laboratories a annoncé la construction d’une installation de 200 000 pieds carrés dans le Stateline Business Park de Southaven. Plus de 300 travailleurs vérifieraient des échantillons pour évaluer la qualité des reins des patients. Distribution rapide des résultats des tests par l’agence, permettant aux patients d’accéder aux soins spécifiques dont ils ont besoin en temps opportun. Cette expansion augmente la productivité de l’entreprise, ce qui augmente sa part de marché.

En septembre 2018, DaVita Kidney Care, une filiale de DaVita Inc., un important fournisseur de services de soins rénaux, a annoncé l’achèvement d’une installation de 150 000 pieds carrés de DaVita Laboratories, un laboratoire clinique desservant les cliniques de dialyse DaVita et leurs clients. Cette expansion augmentera la valeur marchande de l’entreprise.

Portée du marché mondial des services de laboratoire clinique et taille du marché

Le marché mondial des services de laboratoire clinique est segmenté en fonction de la spécialité, du fournisseur et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Basé sur la spécialité, le marché est segmenté en tests de chimie clinique, tests de microbiologie, tests d’hématologie, tests d’immunologie, tests de cytologie, tests génétiques et tests de toxicomanie. Le segment des tests de chimie clinique domine le marché en raison des cas croissants de maladies chroniques telles que les maladies du foie, les maladies cardiovasculaires et les troubles sanguins qui augmentent la demande d’utilisation des services de chimie clinique. De plus, la demande croissante de solutions de test au point de service utilisées pour le diagnostic rapide de la maladie devrait aider le marché à se développer de manière significative.

La demande croissante de services de laboratoire clinique à travers le monde est l’un des principaux facteurs de l’augmentation de la demande de tests de chimie clinique. Par exemple, chaque année au Royaume-Uni, le citoyen ordinaire subit 14 tests effectués par un spécialiste de laboratoire. Cependant, aux États-Unis, les tests de laboratoire sont la seule activité médicale à volume élevé et environ 13 000 millions de tests sont effectués chaque année. Par conséquent, ce facteur a conduit les patients à se tourner vers les tests de chimie clinique car il offre une large gamme de tests qui sont effectués dans les tests de laboratoire clinique. Dans le scénario actuel, les progrès technologiques augmentent la portée des patients aux tests de laboratoire, qui deviennent progressivement plus précis et abordables. Par exemple, les tests au point de service (POCT) sont régulièrement appliqués dans les hôpitaux et autres pratiques de soins de santé, les patients n’ont donc pas besoin de se rendre aux laboratoires cliniques pour les tests. L’utilisation croissante des tests au point de service a réduit la demande de tests qui sont traditionnellement exécutés dans les laboratoires de l’industrie.

La demande croissante de diagnostic précoce et précis des maladies à travers le monde est l’un des principaux facteurs de la demande croissante de services de laboratoire clinique. Par exemple, en 2018, l’Organisation mondiale de la santé a prévu qu’environ 1,8 million de nouveaux cas et près de 861 000 décès seraient dus au cancer colorectal (CRC). Ce facteur a augmenté le nombre de laboratoires cliniques dans le monde entier, car les retards d’accès aux soins contre le cancer sont très fréquents au stade avancé, en particulier dans les populations et les ressources les moins vulnérables.

Basé sur le fournisseur, le marché est segmenté en laboratoires indépendants et de référence, laboratoires hospitaliers, laboratoires de soins infirmiers et médicaux. Le segment des laboratoires hospitaliers domine le marché en raison de l’augmentation des cas de blessures dans les hôpitaux, ce qui entraîne un volume élevé de patients et une forte demande de tests. De plus, l’inclinaison croissante des cliniques de détail pour la surveillance des maladies devrait avoir un impact positif sur la demande des laboratoires hospitaliers. Les compétences des hôpitaux pour l’acquisition de nouvelles technologies et l’embauche de professionnels formés dans les unités de dépistage des maladies ont créé une opportunité pour la génération de revenus la plus élevée. De plus, les laboratoires cliniques sont une partie plus cruciale de tout hôpital.

A continué…..!!!

Pour plus d’informations ou une requête ou une personnalisation avant d’acheter, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-clinical-laboratory-services-market&ab

Merci d’avoir lu cet article, nous pouvons également fournir un rapport personnalisé selon les besoins spécifiques de l’entreprise. Vous pouvez également obtenir des versions de rapport séparées par chapitre ou par région, y compris l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.