Analyse future du marché des roues et freins d’avion en Amérique du Nord 2021, développements avec les principaux acteurs du marché Collins Aerospace, Crane Aerospace & Electronics, Grove Aircraft Landing Gear System Inc

Un nouveau rapport de recherche analytique vient d’être publié par Business Market Insights dans son vaste magasin. Le « marché des roues et freins d’avions en Amérique du Nord » a été compilé grâce à un mélange de recherches primaires et secondaires. De plus, il propose des enquêtes détaillées basées sur les dernières tendances du marché, les perspectives régionales, les principaux acteurs clés, les commentaires de l’industrie, les différentes règles et réglementations du gouvernement, les moteurs, les contraintes, les défis et les opportunités.

Marché des roues et freins d’avions en Amérique du Nord – Entreprises mentionnées :

BERINGER AERO, Collins Aerospace, Crane Aerospace & Electronics, Grove Aircraft Landing Gear System Inc, Honeywell International Inc., JAY-Em Aerospace and Machine Inc., MATCO Manufacturing Inc, Meggitt PLC, Parker Hannifin Corporation, Safran

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des roues et freins d’avions, en raison du volume de production substantiel des flottes d’avions commerciaux et militaires. Un autre facteur favorisant le marché nord-américain des roues et freins d’avions est le nombre sans cesse croissant de passagers aériens. Selon l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), le trafic total de passagers en Amérique du Nord devrait augmenter d’environ 3,1 % par an d’ici 2045, ce qui devrait stimuler la production d’avions et accroître la demande de roues et de freins d’avions.

Aperçu et dynamique du marché

Le marché des roues et freins d’avions en Amérique du Nord devrait passer de 2 645,80 millions de dollars américains en 2021 à 3 972,81 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 6,0 % de 2021 à 2028.

Freins électriques et roues en plastique renforcé de fibres ; Les freins électriques sont apparus comme une alternative intéressante aux systèmes de freinage conventionnels des avions en raison de leurs avantages tels que la réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2 grâce à l’optimisation du poids des avions. Ces systèmes de freinage sont accompagnés de procédures d’installation et d’exigences de maintenance simples, ce qui simplifie le processus de modernisation pour les acteurs des services MRO aéronautiques. Les systèmes de freinage électrique intègrent des fonctionnalités intelligentes telles que l’évaluation en temps réel de l’usure du disque de carbone et la transmission rapide des données au cockpit pour apporter une plus grande commodité dans les opérations aériennes. Le revêtement anti-oxydation des freins augmente leur durée de vie et offre une meilleure protection contre les produits de dégivrage. Les freins électriques sont principalement utilisés dans plusieurs modèles d’avions militaires; d’autre part, le B787 Dreamliner est le seul modèle d’avion commercial qui utilise des freins électriques. Des fonctionnalités avancées telles que les rapports d’évaluation en temps réel et la transmission de données le rendent populaire parmi les constructeurs d’avions.

Avec ces avantages, les systèmes de freinage électriques devraient devenir une tendance dominante sur le marché des roues et des freins d’avion dans les années à venir. Dans le segment de la fabrication de roues d’avions, de nombreux développements conceptuels sont en cours alors que plusieurs fabricants se concentrent sur le développement de roues en plastique renforcé de fibres. Étant donné que les roues supportent les charges dynamiques et thermiques maximales lors du décollage et de l’atterrissage des avions, plusieurs parties prenantes sont engagées dans l’exploration de différentes matières premières avancées comme substituts appropriés et meilleurs à l’aluminium ou au magnésium dans la production de roues. Ainsi, une roue en plastique renforcé de fibres de carbone est une autre tendance émergente sur le marché des roues et des freins d’avion.

