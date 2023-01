Analyse future du marché des matières grasses et des protéines pour l’alimentation animale : ADM ; Dear Ingredient Company ; School Company

Analyse et taille du marché des graisses et protéines alimentaires

À l’échelle mondiale, il y a une augmentation de la demande de matières grasses et de protéines alimentaires en raison de la hausse des revenus de la classe moyenne et de l’urbanisation rapide. La relation entre une alimentation équilibrée et une productivité maximale est bien comprise par les éleveurs. En effet, l’alimentation animale est un facteur majeur influant sur la rentabilité de l’industrie de l’élevage. En conséquence, les industries ne sont plus conservatrices lorsqu’il s’agit de produire des ingrédients d’alimentation animale de haute qualité.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des graisses et protéines alimentaires qui a augmenté d’une valeur de 10,35 milliards en 2021 et devrait atteindre une valeur de 18,19 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,30 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, avancées technologiques et analyse des brevets.

Les préoccupations environnementales croissantes associées aux épidémies sont susceptibles de freiner le marché pour la croissance du marché des matières grasses et des protéines alimentaires au cours de la période de prévision susmentionnée. L’utilisation obligatoire de protéines animales chez les bovins et les autres ruminants sera le défi le plus important et majeur pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des graisses alimentaires et des protéines fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché local et national. , qui analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’applications et de champs, les approbations de produits, les lancements de produits, l’expansion géographique, les innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des graisses et protéines alimentaires, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes , notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Paysage concurrentiel de Graisses et protéines alimentaires et analyse de la part de marché

Le paysage concurrentiel du marché des graisses et protéines alimentaires fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la portée mondiale, les bases et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, l’étendue et l’étendue de l’entreprise, les lancements de produits, les offres, l’application domaine. Les points de données ci-dessus sont fournis uniquement en relation avec l’approche de l’entreprise par rapport au marché des graisses et protéines alimentaires.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur les matières grasses et les protéines alimentaires sont ADM ; Dear Ingredient, Inc. ; Scola Corporation ; Omega Protein Corporation ; Roquette Freres. Akab ; Limited Bungee ; EURODUNA Rohstoffe GmbH ; AGRANA Beteiligungs-AG ; BRF ; Purina Animal Nutrition LLC ; Tyson Foods ; Smithfield Foods ; Nutrikine Co., Ltd. ; Chengdu Chelation Biotechnology Co., Ltd. ; Crop Energy Corporation ; Volac International, Inc. ; Sonac LLC, États-Unis ; parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Étendue du marché des graisses alimentaires et des protéines et taille du marché

Le marché des matières grasses et des protéines alimentaires est segmenté en fonction de la source et du bétail. La croissance à travers les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de commercialisation pour identifier la différenciation dans vos principaux domaines d’application et marchés cibles.

Sur la base de la source, le marché des graisses et protéines alimentaires est segmenté en sources animales, végétales et autres. La portion animale est en outre subdivisée en farine de viande et d’os, farine de volaille, suif et autres. Les parties de plantes ont été subdivisées en maïs , soja, graines de coton, etc.

Basé sur le bétail, le marché des graisses et protéines alimentaires est segmenté en ruminants , volaille, aquaculture, porcs, chevaux et autres. Analyse au niveau national du marché mondial des graisses et protéines alimentaires

Le marché des graisses et protéines alimentaires et la taille du marché sont analysés, comme mentionné ci-dessus, pour fournir des informations sur le volume par source et le bétail par pays.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des graisses et protéines alimentaires sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Pologne, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe. , Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Chili, Autre Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et reste de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des matières grasses et des protéines alimentaires en raison de la demande croissante de prémélanges alimentaires et d’aliments nutritifs, tandis que l’Inde, le Vietnam et l’Indonésie devraient développer le marché des matières grasses et des protéines alimentaires en Asie et dans le Pacifique en raison de l’utilisation croissante des protéines. Le marché régional des matières grasses et des protéines alimentaires connaîtra une croissance. Alimentation aquacole dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché des graisses et protéines alimentaires fournit également des facteurs d’influence du marché individuels et des changements réglementaires sur les marchés nationaux qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir la situation du marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales, et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence des marques locales et nationales dans une plus ou moins grande mesure, sont également pris en compte,

Le nouveau rapport de recherche fournit une approche systématique et descriptive du marché mondial des graisses et protéines alimentaires. Il construit la dynamique de l’industrie, la portée de croissance globale des différents segments, régions et autres paramètres qui sont très efficaces pour augmenter la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document vise à fournir une perspective claire sur toutes les conditions et structures possibles sur le marché mondial des graisses et protéines alimentaires.

