Analyse et prévisions du marché du système d’information de laboratoire (LIS) en Europe par acteurs clés, taille, part, tendance, application et segmentation

Le meilleur marché européen du système d’information de laboratoire (LIS)rapport se compose globalement des facteurs suivants ; Aperçu du marché, segmentation du marché, analyse de la chaîne de valeur, dynamique de croissance, moteurs, défis, opportunités de marché potentielles, aperçu de la réglementation, évolution de la technologie, innovation et durabilité, informations sur le marché des produits, informations sur le marché des applications, informations sur le marché régional, tendances régionales, pays- Analyse de niveau, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché de l’entreprise et profils d’entreprise clés. En tant que modèle durable pour les clients, le rapport a été généré par une équipe d’experts dédiée qui répond à tous les besoins en matière de recherche commerciale et d’intelligence de marché. La compétence commerciale du client a été bien comprise et des opportunités de croissance tangibles ont été identifiées avant de créer un marché exceptionnel du système d’information de laboratoire (LIS) en Europerapport.

Le marché du système d’information de laboratoire (LIS) en Europe devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du système d’information de laboratoire (LIS) sont Sunquest Information Systems, Inc., Cerner Corporation, SSC Soft Computer Consultants, Inc., CompuGroup Medical, McKesson Corporation, Epic Systems Corporation, Medical Information Technology, Inc., Orchard Software Corporation, Allscripts Healthcare, LLC, Quest Diagnostic Incorporated, CPSI, IBM, Siemens, Psyche Systems Corporation, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le système d’information de laboratoire (LIS) est un système qui récupère, enregistre, modifie et stocke essentiellement les données et les informations dans les laboratoires concernant le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies du patient. Son objectif principal est de suivre et de gérer les pistes d’audit des services de santé, d’intégrer des instruments et des applications et de gérer les informations démographiques des clients associés.

La prévalence croissante de maladies potentiellement mortelles comme le cancer et les troubles cardiovasculaires (MCV) chez les personnes et l’augmentation de la gériatrie population sont les facteurs importants responsables de la croissance du marché des systèmes d’information de laboratoire (LIS). La demande croissante d’amélioration de l’efficacité des laboratoires, associée au fait que les hôpitaux accordent la priorité aux systèmes d’information de laboratoire, favorisera également la croissance du marché. De plus, les gouvernements prennent également des initiatives dans des projets de recherche et développement pour améliorer les infrastructures de santé, ce qui accélère également la croissance globale du marché. Cependant, le coût élevé d’installation du système d’information de laboratoire et le service et la maintenance supplémentaires du système avec le coût d’embauche d’experts en informatique sont les facteurs estimés qui entravent la croissance du marché.

La demande de systèmes informatiques puissants dans les laboratoires de diagnostic et médicaux devrait générer des opportunités rentables pour le marché. D’autre part, la pénurie de professionnels qualifiés pour la gestion du système et les problèmes croissants de sécurité et de confidentialité des données peuvent constituer un défi pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché du système d’information de laboratoire (LIS) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du système d’information de laboratoire (SIL) Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché et taille du marché du système d’information de laboratoire (LIS) en Europe

Le marché des systèmes d’information de laboratoire (LIS) est segmenté en fonction du produit, du type, des composants, du mode de livraison et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des systèmes d’information de laboratoire (LIS) est segmenté en LIS autonome et LIS intégré.

Sur la base du type, le marché des systèmes d’information de laboratoire (LIS) est segmenté en LIS cliniques et LIS anatomiques.

Sur la base des composants, le marché des systèmes d’information de laboratoire (LIS) est segmenté en services LIS et logiciels LIS.

Sur la base du mode de livraison, le marché est segmenté en cloud et sur site.

Sur la base de l’utilisation finale, le système d’information de laboratoire (SIL) est commercialisé dans les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires d’anatomopathologie, les laboratoires de diagnostic moléculaire et autres.

Analyse au niveau du pays du marché du système d’information de laboratoire (SIL)

Le marché du système d’information de laboratoire (LIS) est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par produit, type, composants, mode de livraison et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du système d’information de laboratoire (SIL) sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe.

L’Allemagne domine le marché en raison de l’augmentation des investissements dans le secteur de la santé et des progrès technologiques. De plus, la prévalence de l’augmentation des maladies chroniques et le besoin croissant d’un système intégré de soins de santé stimuleront la croissance du marché dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché du système d’information de laboratoire (LIS) fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des systèmes d’information de laboratoire (LIS) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des systèmes d’information de laboratoire (LIS), l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements. dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des systèmes d’information de laboratoire (SIL). Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Système d’information de laboratoire (LIS)

Le paysage concurrentiel du marché Système d’information de laboratoire (LIS) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Europe, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises liée au marché du système d’information de laboratoire (LIS).

