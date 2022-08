Analyse et prévisions du marché du stockage de données de santé par acteurs clés, part, tendance, segmentation, application et prévisions

Marché mondial du stockage de données de santé – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027 Le rapport d’activité fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. Le rapport de l’industrie aide à décrire la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances du secteur et les clients comportement à propos de l’industrie de la santé qui conduit finalement à des stratégies commerciales avancées. En tant que source d’informations vérifiée et fiable, ce rapport d’étude de marché offre une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui poussent l’entreprise dans la bonne direction du succès.

Le marché mondial du stockage des données de santé devrait croître en raison de l’utilisation accrue des dossiers médicaux électroniques et de la saisie automatisée des commandes des fournisseurs pour gagner du temps et accroître l’efficacité. Selon un rapport publié par les Centers for Disease Control and Prevention en 2017, environ 86,9 % des médecins en cabinet ont utilisé les systèmes EMR (Electronic Medical Record) en 2017. De plus, à mesure que la charge de données de santé augmente dans les cliniques, les hôpitaux, les diagnostics centres commerciaux et les entreprises de fabrication de soins de santé, les besoins en solutions de stockage vont augmenter.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du stockage des données de santé, qui s’élevait à 3,50 milliards USD en 2021, atteindrait 9,67 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 13,55 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus de les informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification analyse et cadre réglementaire.

Définition du marché

Les entreprises du secteur de la santé construisent leurs infrastructures informatiques pour qu’elles soient plus flexibles et évolutives afin de répondre à la demande croissante de données. Les systèmes de stockage de données de soins de santé permettent aux organisations de soins de santé de gérer, de collecter et d’analyser des données qui peuvent ensuite être utilisées pour prendre des décisions et améliorer leurs opérations pour plus d’efficacité.

Dynamique du marché du stockage des données de santé

Conducteurs

Utilisation des élévations numériques

Au cours de la période prévue de 2022 à 2029, les élévations numériques telles que les résolutions de blockchain pour le traitement ou la récupération de la prise en charge des données ont considérablement étranglé la germination commerciale des logiciels de sauvegarde et de restauration des centres de données. La menace croissante de la cybercriminalité et de la fraude aux données a exacerbé les circonstances pénibles de la sécurité des données dans les entreprises ; par conséquent, la gestion de telles situations contribue à la croissance du marché. Au cours de la saison de croissance de sept ans, l’entreprise est vulnérable à plusieurs contraintes, telles que l’amélioration des silos de données exigeants et la concurrence acharnée présentée par les professionnels alternatifs, qui peuvent avoir un impact sur le coût.

Augmentation du stockage de données

L’industrie du stockage de données de santé est susceptible de croître rapidement à l’avenir en raison de l’adoption récente de systèmes de stockage de données. Les solutions de stockage de données de santé permettent aux organisations de soins de santé de collecter, d’organiser et d’analyser des données qui peuvent ensuite être utilisées pour prendre des décisions éclairées et améliorer les opérations. . Selon divers rapports de recherche, les données sur les soins de santé vont croître à un rythme rapide à l’avenir, ce qui rendra difficile pour le secteur des soins de santé la gestion d’énormes quantités de données. Cela devrait augmenter la demande de solutions de stockage de données de santé, ce qui stimulera l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Introduction du système interopérable et du système informatique basé sur le cloud

L’avènement des systèmes interopérables et des systèmes informatiques basés sur le cloud pour la détection des maladies est l’un des principaux moteurs du marché du stockage des données de santé. À l’échelle mondiale, il existe une demande croissante pour la détection précoce des maladies. Le cloud computing, qui utilise des logiciels, une infrastructure et une plate-forme en tant que services, est le résultat de la révolution informatique.

Opportunités

Le marché devrait croître en raison de facteurs tels que le volume croissant de données numériques générées dans les organisations de soins de santé, le déploiement rapide et facile de solutions de stockage en nuage, l’utilisation accrue des dossiers médicaux électroniques (DME) et les saisies informatisées des commandes des fournisseurs (CPOE) , et l’adoption croissante de solutions de stockage de données hybrides.

Contraintes/Défis

Cependant, l’entreprise est freinée par des préoccupations de sécurité accrues concernant le traitement et l’analyse d’images dans le cloud. Le marché mondial du stockage des données de santé devrait être entravé par les problèmes de sécurité croissants liés au traitement et à l’analyse des images dans le cloud. Un manque de données structurées entravera également l’expansion du marché.

Ce rapport sur le marché du stockage des données de santé fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du stockage des données de santé, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché du stockage des données de santé

La maladie s’est étendue à près de 180 pays à travers le monde depuis l’épidémie virale de COVID-19 en décembre 2019, ce qui a incité l’OMS à la déclarer une urgence de santé publique. Les effets mondiaux de la maladie sont déjà remarqués et on prévoit qu’elle aura un impact important sur le marché du stockage des données de santé d’ici 2020. Le segment des soins de santé est susceptible de croître pendant la pandémie car c’est la principale cible pour contenir le virus, qui avoir un impact favorable sur le marché du stockage des données de santé. L’avènement de la pandémie de COVID-19 s’accompagne d’une énorme quantité de données précieuses sur les soins de santé. Le nombre de cas signalés dans divers pays et hôpitaux a généré d’énormes quantités de données. Il est essentiel que les politiciens qui prennent des décisions stratégiques au plus fort de l’épidémie utilisent en temps réel des informations basées sur des données,

Portée du marché mondial du stockage des données de santé

Le marché du stockage des données de santé est segmenté en fonction du déploiement, de l’architecture, du type, du système de stockage et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Déploiement

Sur site

Télécommande

Hybride

Architecture

Stockage d’objets

Stockage de fichiers

Blocage de stockage

Taper

Stockage magnétique

Stockage Flash et Solid State

Système de stockage

Stockage en attachement direct

Stockage en réseau

Réseau de zones de mémorisation

Application

Sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, CRO et CMOS

Centres de recherche, instituts universitaires et gouvernementaux et cliniques

Laboratoires de recherche

Hôpitaux, cliniques et ASC

Laboratoires diagnostiques et cliniques

Autre

Analyse / aperçus régionaux du marché du stockage de données de santé

Le marché du stockage des données de santé est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, déploiement, architecture, type, système de stockage et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du stockage des données de santé sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du stockage des données de santé en raison de l’immense quantité de pertes de données, du crash de l’arrangement de la base de données et des obstacles opérationnels.

L’Asie-Pacifique devrait également connaître une croissance importante, en raison de l’augmentation de la population et des gouvernements qui investissent dans les infrastructures de santé.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du stockage des données de santé sont :

Dell (États-Unis)

IBM (États-Unis)

NetApp (États-Unis)

Hewlett Packard Enterprise Development LP (États-Unis)

Pure Storage, Inc. (États-Unis)

Hitachi, Ltd. (Japon)

Toshiba Corporation (Japon)

Western Digital Corporation (États-Unis)

Scality (États-Unis)

Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)

Fujitsu (Japon)

Samsung (Corée du Sud)

Drobo Inc. (États-Unis)

Tintri (États-Unis)

Cloudien (États-Unis)

Schneider Electric (France)

Réponses aux questions clés dans ce rapport :

comment notre portefeuille d’articles et d’administrations contraste-t-il avec les concurrents moteurs ?

Quelles sont les améliorations critiques dans la demande des clients compte tenu de l’évolution de l’économie ?

Quels sont les nouveaux modèles d’évaluation et d’utilisation du centre commercial et comment pourrions-nous ajuster notre portefeuille ?

Quels sont les principaux moteurs de choix des acheteurs des administrations ?

Comment pourrions-nous accélérer l’interaction de nos offres ?

Quelle est la capacité de ce marché ?

Quel est l’effet de COVID-19 sur ce marché ?

Comprend les éléments clés suivants :

:- Représentation de l’entreprise – Une description détaillée des tâches et des divisions commerciales de l’organisation.

:- Procédure d’entreprise – aperçu de l’analyste de la méthodologie d’affaires de l’organisation.

:- Analyse SWOT – Un examen détaillé des actifs, des lacunes, des portes ouvertes potentielles et des dangers de l’organisation.

:- Histoire de l’organisation – Progression des occasions clés liées à l’organisation.

: – Éléments importants et administrations – Un aperçu des éléments importants, des administrations et des marques de l’organisation.

:- Principaux candidats – Un aperçu des principaux candidats à l’organisation.

:- Domaines et auxiliaires significatifs – Un aperçu et des subtilités de contact des domaines clés et des auxiliaires de l’organisation.

Un document de marché prend en considération la dynamique de marché clé du secteur. Le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir du secteur ont également été examinés ici. En outre, il présente le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la valeur de production, les coordonnées du fabricant et les parts de marché de l’entreprise. Toutes les données numériques incluses dans le rapport sont étayées par d’excellents outils tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et autres. Les statistiques sont présentées sous forme graphique et tabulaire pour une compréhension claire des faits et des chiffres.

Ce rapport détaillé vous donnera :

Augmentez les informations de votre industrie

Restez au courant des dernières avancées importantes du marché

Vous permet de favoriser des procédures de développement éclairées

Construisez vos connaissances spécialisées

Décrire les modèles à tirer parti

Renforcez votre examen des rivaux

Donnez un examen des risques, vous aidant à rester à l’écart des pièges que différentes organisations pourraient faire

Enfin, vous aider à accroître la productivité de votre organisation.

Points clés couverts dans ce rapport d’étude de

marché: Taille

du marché Marché Nouveaux volumes de ventes Volumes

de ventes de remplacement du marché Marché de

base introduit

par marques

Volumes de procédures

de marché Analyse des prix des produits du

marché Résultats des soins de santé du marché Analyse

du coût des soins du marché

Cadre administratif et modifications

Analyse des coûts et des remboursements

Pièces du tarte dans différentes régions

Développements en cours pour les concurrents du

marché Marché des applications à venir

Étude des innovateurs du marché

