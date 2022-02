Analyse Et Prévisions Du Marché Du Réseau En Tant Que Service Par Service Acteurs Clés Hewlett Packard Enterprise Development LP, Meta Networks Ltd, Masergy., AT&T Intellectual Property

Le rapport d’étude de marché sur le réseau en tant que service est d’une grande importance pour une prise de décision supérieure et l’obtention d’un avantage concurrentiel. Ce rapport d’étude de marché mondial présente à l’industrie de nombreuses informations et solutions commerciales qui aideront à garder une longueur d’avance sur la concurrence. Ce rapport couvre le profilage des entreprises des principaux acteurs du marché, en analysant soigneusement leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Les données statistiques et numériques incluses dans le rapport Réseau en tant que service sont représentées par des tableaux, des graphiques et des graphiques, ce qui facilite la compréhension des faits et des chiffres.

Rapports sur le « marché du réseau en tant que service » . Ce rapport guide non seulement les différentes personnes, industries, associations et organisations, mais également les consultants en gestion, les banquiers d’investissement, les distributeurs, les fournisseurs et les autorités de réglementation. Avec la taille du marché et les efforts de détermination des prévisions, une recherche secondaire approfondie a été initialement effectuée pour obtenir une bonne perspective du marché dans chaque région. Plusieurs sources secondaires telles que des encyclopédies, des répertoires et des bases de données ont été utilisées pour identifier et collecter des informations utiles à cette vaste étude technico-commerciale. Le rapport met en évidence les développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie par les principaux acteurs.

Le marché mondial du réseau en tant que service devrait connaître un TCAC sain de 34,4% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. Cette hausse du marché peut être attribuée aux utilisations croissantes des services basés sur le cloud, à l’installation croissante de nouveaux centres de données et de logiciels orientés métier.

Perspectives d’avenir et analyse des principaux acteurs clés SYNNEX Corporation, GTT Communications, Inc., Oracle, Juniper Networks, Inc., VMware, Inc, Telstra Corporation Limited, DXC Technology Company, IBM Corporation, NEC Technologies India Private Limited, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Meta Networks Ltd, Masergy., AT&T Intellectual Property, Cisco, Verizon Wireless., CenturyLink, ARYAKA NETWORKS, INC., Broadcom, Ciena Corporation et Cloudgenix, entre autres.

« Définition du produit » Le réseau en tant que service (NaaS) est une stratégie commerciale pour des services de réseau à l’échelle de l’entreprise presque basés sur un abonnement. Il sera difficile de configurer et d’exploiter les routeurs et les protocoles, les optimiseurs WAN et divers composants, tels que les pare-feu ou les terminaux WAN définis par logiciel. Ces tâches sont traitées avec le NaaS par un fournisseur tiers développé de manière à ce qu’il soit fourni aux clients professionnels.

Marché mondial du réseau en tant que service : analyse du segment

Par type

LAN en tant que service Wi-Fi en tant que service

WAN en tant que service

Par composant

Services d’infrastructures

Services technologiques

Par demande

Réseau privé virtuel

Réseau à grande distance

Services basés sur le cloud

Bande passante à la demande

Sécurité réseau intégrée

Par industrie verticale

Banque Services Financiers et Assurance

Fabrication et automobile

Commerce de détail et commerce électronique

Télécom et informatique

Médias et divertissement

Soins de santé

Éducation

Transport et Logistique

Gouvernement et secteur public

Autres

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie Royaume-Uni La France Espagne Pays-Bas Belgique la Suisse Turquie Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Inde Corée du Sud Australie Singapour Malaisie Thaïlande Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Egypte Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



Paysage concurrentiel

Le marché mondial du réseau en tant que service est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché du réseau en tant que service pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.,

De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2014-2019 | Année de base – 2019 | Période de prévision – 2020 à 2027

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

Facteurs de marché

Les utilisations maximales des services basés sur le cloud dans les moyennes et grandes organisations contribuent à la croissance du marché

L’installation d’un nouveau centre de données stimule la croissance du marché

L’augmentation du SDN avec l’infrastructure réseau précoce stimule la croissance du marché,

Les utilisations maximales des logiciels orientés métier propulsent la croissance du marché

Contraintes du marché

Le manque de normalisation en tant que technologie de l’industrie des services entrave la croissance du marché

La mauvaise conception des équipements et les lourdes dépenses d’assemblage sont des facteurs clés qui limitent le réseau en tant que marché de services

Les problèmes de confidentialité et de sécurité des données entravent la croissance du marché

Les questions clés auxquelles répond le rapport sur le marché mondial du réseau en tant que service incluent:

Quelle sera la part de marché du réseau en tant que service et les prévisions pour 2020-2027 ?

Quels sont les facteurs clés qui motivent le marché mondial du réseau en tant que service?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie mondiale du réseau en tant que service ?

Quels sont les facteurs ayant un impact sur la croissance des revenus et de la production du marché Réseau en tant que service?

Quelles sont les opportunités et les défis de l’industrie du réseau en tant que service ?

