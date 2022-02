Analyse Et Prévisions Du Marché Des Solutions De Réseau De Stockage (SAN) Par Service Acteurs Clés NEC Corporation, NetApp, Pure Storage, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd.,

« Marché des solutions de réseau de stockage (SAN) ». Ce rapport guide non seulement les différentes personnes, industries, associations et organisations, mais également les consultants en gestion, les banquiers d’investissement, les distributeurs, les fournisseurs et les autorités de réglementation. Avec la taille du marché et les efforts de détermination des prévisions, une recherche secondaire approfondie a été initialement effectuée pour obtenir une bonne perspective du marché dans chaque région. Plusieurs sources secondaires telles que des encyclopédies, des répertoires et des bases de données ont été utilisées pour identifier et collecter des informations utiles à cette vaste étude technico-commerciale. Le rapport met en évidence les développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie par les principaux acteurs.

Le marché mondial des solutions de réseau de stockage (SAN) devrait atteindre 23,98 milliards USD d’ici 2026, en croissance avec un TCAC stable au cours de la période de prévision 2019-2026. L’augmentation de la valeur marchande peut être attribuée au faible coût de mise à niveau, à la croissance des solutions de cloud computing et aux améliorations technologiques associées.

Perspectives d’avenir et analyse des principaux acteurs clés IBM Corporation, FUJITSU, Oracle, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Hitachi, Ltd., Cisco, DataDirect Networks, NEC Corporation, NetApp, Pure Storage, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., IDG Communications, Inc., Dell Inc., Citrix Systems, Inc., Nutanix, DataCore Software, Scale Computing, StorMagic. et Nexenta Systems, Inc., entre autres.

« Définition du produit » Un réseau de stockage (SAN) ou réseau de stockage est un réseau informatique qui donne accès à un stockage de données intégré au niveau des blocs. Il s’agit d’un réseau de transfert de données rapide et efficace susceptible de connecter des périphériques de stockage tels que des baies de disques ou des bibliothèques de bandes, ce qui permettrait aux utilisateurs d’accéder à un stockage intégré au niveau des blocs. Il supprime le besoin de maintenir un stockage séparé. Il facilite les transferts de données très rapides et rapides. Il permet une sauvegarde centralisée des données stockées et permet de visualiser les données stockées sur des disques locaux.

Marché mondial des solutions de réseau de stockage (SAN): analyse du segment

Par composant

Logiciel Application Plate-forme

Matériel

Prestations de service Consultant Systeme d’intégration Soutien Maintenance



Par type

Serveur SAN hyperscale

SAN de serveur d’entreprise

Par technologie

Fibre Channel (FC)

Fibre Channel sur Ethernet (FCoE)

InfiniBand

Protocole iSCSI

Par taille d’organisation

Petites et moyennes entreprises

Grande entreprise

Par industrie de l’utilisateur final

Banque, services financiers et assurances (BFSI)

Commerce de détail et commerce électronique

Informatique & Télécommunication

Énergie et services publics

Bureaux du gouvernement

Éducation

Aérospatial et Défense

Soins de santé

Fabrication

Autres

Transport & Logistique

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie Belgique Pays-Bas la Suisse Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



Paysage concurrentiel

Le marché mondial des solutions de réseau de stockage (SAN) est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les extensions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des solutions de réseau de stockage (SAN) pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2014-2019 | Année de base – 2019 | Période de prévision – 2020 à 2027

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

Facteurs de marché:

Une intervention minimale sur le trafic réseau et une sauvegarde centralisée qui empêche la perte de données, garantissant ainsi la sécurité des données, moteur de la croissance de ce marché

Amélioration globale de la technologie et des opérations commerciales

La fibre optique est moins coûteuse que la technologie Ethernet, ce qui rend le SAN rentable

Le SAN est une technologie hautement flexible, adaptable et évolutive, qui stimule davantage la croissance de ce marché

Contraintes du marché :

Manque de connaissances sur cette nouvelle ère de la technologie de stockage

Problèmes de déploiement dus à une intégration compliquée

