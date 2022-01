Analyse et prévisions du marché des produits de sécurité à diodes de données au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période 2019-2027 | BAE Systems, Belden Inc., Fibersystem AB, Forcepoint, Fox-IT Holding BV

Le marché des produits de sécurité à diodes de données au Moyen-Orient et en Afrique devrait passer de 32,58 millions de dollars US en 2019 à 43,91 millions de dollars US d’ici 2027; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 5,4 % de 2020 à 2027.

Les pays du Golfe sont sur le point d’adopter des technologies numériques transformatrices qui exigent l’intégration de matériel de sécurité entre les réseaux pour mieux transmettre les données en flux omnidirectionnel. La région est un aspirant à adopter la technologie, les médias numériques, les médias sociaux et le divertissement en ligne. À l’heure actuelle, de nombreux pays de la région MEA reconnaissent le potentiel de la mise en œuvre des technologies TIC dans plusieurs secteurs industriels verticaux pour améliorer le climat socio-économique du pays.

Les services satellitaires en développement ont facilité le suivi des navires dans tous les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique, ce qui garantit la sécurité des navires contre différentes menaces invisibles. En utilisant des technologies avancées telles que l’identification par radiofréquence (RFID), le système de positionnement global (GPS), le Wi-Fi et le Bluetooth pour la navigation et la surveillance, les propriétaires de navires et les agences maritimes peuvent empêcher les activités illégales de se dérouler dans les eaux. L’utilisation de solutions avancées aide les propriétaires de grands navires à obtenir des informations en temps réel sur les navires.

Certaines des entreprises concurrentes sur le marché des produits de sécurité à diodes de données au Moyen-Orient et en Afrique sont

Systèmes BAE

Belden inc.

Fibersystem AB

Point de force

Fox-IT Holding BV

Rohde & Schwarz GmbH & Co.

Technologies de sécurité VADO Ltée.

À quelles questions le rapport sur le marché Produits de sécurité à diode de données au Moyen-Orient et en Afrique répond-il sur la portée régionale de l’industrie?

À quoi ressemblent les chiffres de vente pour le présent À quoi ressemble le scénario de vente pour l’avenir

Compte tenu du scénario actuel, combien de revenus chaque région atteindra-t-elle d’ici la fin de la période de prévision

Quelle est la part de marché que chacune de ces régions a accumulé actuellement

Quel est le taux de croissance que chaque topographie représentera sur la chronologie prévue

