Analyse Et Prévisions Du Marché Des Pare-Feu SMS Par Service Acteurs Clés Tata Communications, Omobio, Amd Telecom Private Limited.

Le marché mondial des pare-feu SMS devrait connaître un TCAC sain de 11,36 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. Cette hausse du marché peut être attribuée en raison de la concentration croissante sur la manière d’éviter les pertes de revenus dues aux routes grises. Les solutions de pare-feu SMS basées sur le cloud connaîtront un taux d’adoption élevé en raison d’avantages tels qu’une expérience client améliorée, une évolutivité élevée, des coûts opérationnels réduits et un temps plus rapide.

Perspectives d’avenir et analyse des principaux acteurs clés SAP SE, Tata Communications, Omobio, Amd Telecom Private Limited., Syniverse Technologies LLC, Infobip ltd., Comviva, TWILIO INC., tyntec, BICS SA/NV, ANAM Technologies, Route Mobile Limited, Symsoft, Cellusys, Cloudmark Inc., Global Wavenet, Mobileum Inc., Openmind Networks, NetNumber Inc., Tango Telecom Ltd., HAUD, NewNet, Monty Mobile entre autres.

« Définition du produit »

Le pare-feu SMS protège le réseau contre la fraude et l’escroquerie par SMS et empêche également tout accès indésirable au réseau. Il permet à l’opérateur d’autoriser quel trafic peut être transporté via le réseau et ce qui ne le peut pas. Il prend en charge les capacités de signalisation et de filtrage de contenu. Il est largement utilisé dans divers secteurs verticaux tels que la banque, les services financiers et l’assurance, le gouvernement, la santé, les médias et le divertissement. Il est souvent utilisé par les grandes comme les petites et moyennes entreprises.

Marché mondial des pare-feu SMS : analyse de segment

Par type de SMS

Messagerie A2P

Messagerie P2A

Par trafic SMS

Échange SMS

Échange international

Autres

Par plate-forme de messagerie

Nuage

Traditionnel

Par type de service

Services professionnels

Services gérés

Par taille d’organisation

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises

Par industrie verticale

Banque, Services Financiers et Assurance

Gouvernement

Médias et divertissement

Soins de santé

Fabrication

Informatique et Télécom

Automobile

Autres

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie Belgique Pays-Bas Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



Paysage concurrentiel Le marché mondial des pare-feu SMS est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les extensions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des pare-feu SMS pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2014-2019 | Année de base – 2019 | Période de prévision – 2020 à 2027

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

Facteurs de marché:

Les préoccupations croissantes en matière de sécurité et de confidentialité à l’échelle mondiale contribuent à la croissance du marché

Des réglementations strictes stimulant la demande de pare-feu SMS stimulent la croissance du marché

L’adoption accrue des SMS A2P stimule la croissance du marché

L’attention croissante portée à la prévention des pertes de revenus dues aux routes grises propulse la croissance du marché

Contraintes du marché :

Anomalies techniques éclipsant le marché du pare-feu SMS

Le manque d’expertise technique dans la construction de pare-feu entrave la croissance du marché

Les questions clés auxquelles répond le rapport sur le marché mondial des pare-feu SMS incluent:

Quelle sera la part de marché du pare-feu SMS et les prévisions pour 2020-2027 ?

Quels sont les facteurs clés qui influencent le marché mondial des pare-feu SMS?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie mondiale du pare-feu SMS ?

Quels sont les facteurs impactant la croissance des revenus et de la production du marché Pare-feu SMS ?

Quelles sont les opportunités et les défis de l’industrie du pare-feu SMS ?

