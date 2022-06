Analyse et prévisions du marché des kits de dosage de la luciférase par acteurs clés, part, tendance, segmentation, application et prévisions

Le vaste rapport de recherche sur le marché mondial des kits de dosage de la luciférase utilise une série d’étapes pour collecter, enregistrer, analyser et interpréter les données du marché afin de rendre ce rapport complet. Les données et les informations concernant le secteur de la santé proviennent de sources cohérentes telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des revues et autres et ont été vérifiées et validées par les experts du marché. Le rapport d’analyse de l’industrie parle du processus de fabrication, du type et des applications. Ce rapport de marché contient également la liste des principaux concurrents et leurs mouvements tels que les coentreprises, les acquisitions et les fusions, etc. Le marché mondial supérieur des kits de dosage de la luciféraserapport met également à disposition des statistiques sur l’état actuel de l’industrie en tant que source précieuse d’orientation et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des kits de dosage de la luciférase devrait croître à un TCAC de 8,74 % au cours de la période de prévision. Le marché des kits de dosage de la luciférase est en croissance en raison de facteurs tels que les préférences croissantes pour les dosages cellulaires.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Merck KGaA

Thermo Fisher Scientific Inc.

Promega Corporation

PerkinElmer Inc.

Biotium

Abcam plc

Laboratoires Bio-Rad, Inc.

BD.

Géno Technologie Inc.

GeneCopoeia, Inc.

InvivoGen

PromoCell GmbH

OZ Biosciences

Novus Biologiques

Biolabs de la Nouvelle-Angleterre

Takara Bio inc.

www.elabscience.com

Technologie cellulaire.

AAT Bioquest, Inc.

Dispositifs moléculaires, LLC

Active Motif, Inc. Un test de luciférase est utilisé pour déterminer si une protéine peut activer ou supprimer l’expression d’un gène spécifique. Contrairement aux tests ChIP ou EMSA, qui évaluent uniquement la capacité d’une protéine à interagir avec une région de l’ADN, un test de luciférase peut établir un lien fonctionnel entre la présence de la protéine et la quantité de produit génique produit. Ce test ne peut pas déterminer si la protéine interagit directement avec l’ADN ; la protéine peut affecter la transcription indirectement en activant ou en réprimant une protéine ou un complexe protéique séparé qui affecte la transcription.

Dynamique du marché des kits de dosage de la luciférase

Conducteurs

L’augmentation de l’adoption des kits de dosage de la luciférase par diverses industries d’utilisation finale

Le dosage de la luciférase est utilisé pour détecter et tester l’ATP, qui devrait stimuler la croissance du marché du dosage de la luciférase. Le marché du dosage de la luciférase sera stimulé par les avancées technologiques croissantes pour la visualisation quantitative de l’expression des gènes à l’aide d’une caméra. Les chercheurs utilisent des tests de luciférase dans des tests de bioluminescence pour trouver l’ATP et mesurer la lumière émise pendant l’activité métabolique. Les entreprises agroalimentaires l’utilisent pour vérifier la contamination microbienne, ce qui devrait stimuler la croissance. Le dosage de la luciférase est également utile pour détecter l’expression génique à divers stades de croissance dans des organismes transgéniques, ce qui augmente leur croissance. Les applications croissantes des dosages de luciférase, telles que la détermination des fonctions cellulaires telles que le destin, la différenciation et la croissance cellulaires, stimulent la croissance du marché des dosages de luciférase.

L’augmentation du coût des opérations et la baisse des remboursements des services de laboratoire

L’utilisation répétée des tests de luciférase dans la recherche sur l’expression des gènes, ainsi que les niveaux de transcription et de traduction des gènes, influence la croissance. L’avantage des coûts de fabrication et l’augmentation du revenu par habitant sont à l’origine de la croissance des dosages de la luciférase.

Opportunités

La croissance des pays émergents et la demande croissante de médicaments personnalisés créeront de nouvelles opportunités de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Contraintes/Défis

D’autre part, l’augmentation du coût de la recherche en biologie cellulaire freinera la croissance du marché des kits de dosage de la luciférase au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des kits de dosage de la luciférase fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des kits de dosage de la luciférase, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché des kits de dosage de la luciférase

Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, en collaboration avec les gouvernements du monde entier, travaillent pour faire face à l’épidémie de COVID-19, du développement de vaccins à la planification des défis de la chaîne d’approvisionnement en médicaments. Environ 115 vaccins candidats et 155 molécules sont actuellement dans le pipeline RandD. De plus, les médicaments couramment utilisés tels que l’hydroxychloroquine ont connu une augmentation spectaculaire de la demande pour le traitement du COVID-19. En raison de la forte demande pour ces médicaments, les fabricants de médicaments de gestion du COVID-19 ont une énorme opportunité, car de nombreux pays développés manquent de ces médicaments. Les industries pharmaceutiques et biotechnologiques devraient connaître une croissance significative à l’avenir en raison de la demande de vaccins contre le COVID-19 et de médicaments de traitement.

Développement récent

Pfizer, Inc. a investi 500 millions USD en août 2019 pour agrandir son usine de fabrication de thérapie génique à Sanford, en Californie. Cette initiative a permis à l’entreprise d’améliorer la production de médicaments hautement spécialisés utilisés pour traiter les maladies génétiques.

Par exemple, en 2019, un groupe d’hôpitaux et d’universités chinois ont collaboré pour développer un nouveau test de gène rapporteur médié par les récepteurs androgènes pour étudier les activités anti/androgènes des cellules endothéliales aortiques porcines (PAE).

Portée du marché mondial des kits de dosage de la luciférase

Le marché des kits de dosage de la luciférase est segmenté en fonction de l’application, du composant et de l’utilisateur final. décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Application

Voies de signalisation cellulaire

Promoteur Structurel

Analyse fonctionnelle

Régulation des gènes

Interaction protéique

Sur la base de l’application, le marché des kits de dosage de la luciférase est segmenté en voies de signalisation cellulaire, analyse structurelle et fonctionnelle du promoteur, régulation des gènes et interaction protéique.

Composant

D-luciférine

5x tampon de lyse luciférase luciole

tampon de dosage de la luciférase de luciole (lyophilisé)

Sur la base des composants, le marché des kits de dosage de la luciférase est segmenté en d-luciférine, 5 x tampons de lyse de la luciférase de luciole et tampon de dosage de la luciférase de la luciole (lyophilisé).

Utilisateur final

Instituts universitaires et de recherche

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Organisations de recherche sous contrat (CRO)

Hôpitaux et laboratoires de diagnostic

Le marché des kits de dosage de la luciférase a également été segmenté sur la base de l’utilisateur final en instituts universitaires et de recherche, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat (CROS) et laboratoires hospitaliers et de diagnostic.

Analyse régionale / aperçu du marché des kits de dosage de la luciférase

Le marché des kits de dosage de la luciférase est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, application, composant et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des kits de dosage de la luciférase sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Asie-Pacifique domine le marché des kits de dosage de la luciférase en raison de la majorité des acteurs, ainsi que de la croissance du secteur de la santé et de l’augmentation du revenu par habitant dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.