Analyse et prévisions du marché des écrans tactiles tactiles 2025 par composant, appareil, type et application | Insight Partners

Le marché des écrans tactiles tactiles devrait passer de 6,34 milliards de dollars en 2016 à 20,48 milliards de dollars d’ici 2025 avec un CAGR de 13,92% entre 2017 et 2025.

La technologie des écrans tactiles tactiles se développe rapidement avec une augmentation des applications dans plusieurs nouvelles industries telles que la santé, l’ARVR et la publicité numérique. En outre, plusieurs entreprises du marché investissent dans le développement de la technologie d’écran tactile tactile pour introduire des solutions meilleures et plus efficaces pour améliorer l’expérience utilisateur.

Certains des principaux acteurs du marché des écrans tactiles tactiles sont : Cypress Semiconductor Co., Ltd.

Société d’immersion

Groupe Johnson Electric

Technologie de micropuce, Inc.

Onsémi

Precision Microdrive Limitée

Société SMK

Senseg Ltd。

Texas Instruments Incorporé

Ultra haptique

Les principales tendances qui auront un impact majeur sur le marché des écrans tactiles l’année prochaine incluent l’adoption croissante d’appareils électroménagers dotés de fonctionnalités supplémentaires pour les malvoyants. La technologie haptique a changé la façon dont les humains interagissent avec les écrans des smartphones, des tablettes, des montres et des tapis de souris sur les ordinateurs portables. Cela permet à l’utilisateur de donner à ces opérations une sensation de texture, de vibration et de mouvement. En plus de cela, les techniques tactiles aident également les malvoyants à mieux comprendre leur environnement. Les besoins et les demandes des clients augmentent de jour en jour, des applications simples de partage et de synchronisation

Le marché des écrans tactiles tactiles par application est divisé en électronique grand public, soins de santé, automobiles, publicité et kiosques numériques, divertissement, etc. La technologie tactile a été mise en œuvre sur plusieurs appareils, notamment les notifications de vibration et les alertes sur les smartphones, la vérification des entrées sur les scanners industriels et la tension sur les contrôleurs de jeux vidéo. La supériorité des appareils électroménagers est due à l’intégration croissante des sensations tactiles dans divers appareils électroménagers tels que les tablettes, les smartphones et les appareils portables. Les appareils électroménagers comprennent des appareils tels que les téléphones intelligents à écran tactile, les ordinateurs portables, les tablettes et les appareils électroménagers. La technologie tactile dans le segment de marché de l’électronique grand public est stimulée par la demande croissante de produits de meilleure qualité et technologiquement mis à niveau par des entreprises qui se consacrent à l’amélioration du niveau de vie des personnes dans le monde entier et à la fourniture de meilleures interfaces utilisateur-machine à leurs clients. Cependant, au cours des prochaines années, le segment de la santé devrait afficher une croissance significative au cours des prochaines années.

La taille globale du marché des écrans tactiles haptiques est dérivée de sources primaires et secondaires. Le processus d’étude de marché sur l’écran tactile tactile commence par une recherche secondaire approfondie utilisant des sources internes et externes pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives liées au marché. Nous avons également mené une première entrevue avec des participants et des commentateurs de l’industrie pour valider les données et l’analyse. Les participants qui participent généralement à de tels processus comprennent des experts de l’industrie tels que des vice-présidents, des responsables du développement commercial, des responsables de l’intelligence de marché, des responsables des ventes nationales et des experts en évaluation, des analystes de recherche et des acteurs clés spécialisés sur le marché des écrans tactiles haptiques. dirigeants.

