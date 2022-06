Analyse et prévisions du marché des dispositifs de test au point de service (POCT) en Europe 2022-2029 examinés dans un nouveau rapport d’étude de marché

Un nouveau rapport de veille économique publié par Data Bridge Market Research intitulé « Rapport sur le marché des appareils de test au point de service (POCT) en Europe – Tendances de développement, menaces, opportunités et paysage concurrentiel » est conçu pour couvrir le niveau micro d’analyse par les acteurs clés et les segments commerciaux clés. .

Analyse du marché et aperçu du marché des appareils de test au point de service (POCT) en Europe

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs de test au point de service (POCT) croît à un TCAC de 9,3 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et atteindrait une valeur estimée de 7,20 milliards d’ici la période de prévision 2022 à 2029. .

Un dispositif de diagnostic de test au point de service (POCT) est un dispositif utilisé pour collecter des données cliniques spécifiques auprès de patients dans un cadre clinique. Comme l’identification de l’infection entraîne une diminution de la consommation d’antibiotiques, moins de tests de laboratoire pour les patients et des coûts de traitement inférieurs, les tests au point de service (POCT) deviennent rapidement une option de test préférée. Ce n’est pas seulement bénéfique pour les patients, mais c’est également bénéfique pour les hôpitaux, les milieux aux ressources limitées

L’augmentation du financement provenant de diverses sources à travers le monde est l’un des principaux facteurs à l’origine de l’expansion du marché des tests au point de service (POCT). La demande accrue de tests au point de service en raison de divisions telles que les salles d’opération, les laboratoires de cathétérisme, les soins intensifs, les salles d’urgence et les unités de soins intensifs néonatals, entre autres, afin de fournir un traitement efficace et rapide aux patients accélère le point de service l’expansion du marché des tests (POCT).

L’augmentation de la demande de soins de santé à domicile pousse les fabricants à développer des appareils portables conviviaux, et l’introduction de solutions de soins de santé basées sur les smartphones, de technologies numériques et de solutions intégrées basées sur la vision ont toutes un impact sur les tests au point de service. (POCT). En outre, l’importance croissante des diagnostics au point de service dans la surveillance de l’environnement et la santé publique, ainsi que le nombre croissant de tests de point de service dispensés de la CLIA, les progrès technologiques et l’augmentation des dépenses de santé, tout cela a un impact positif sur le marché des tests au point de service (POCT).

Cependant, les coûts élevés des produits, la pression sur les prix due aux réductions de remboursement et aux contraintes budgétaires, ainsi que des règles réglementaires strictes devraient entraver l’expansion du marché des tests au point de service (POCT).

Étendue du marché et taille du marché des dispositifs de test au point de service (POCT) en Europe

Le marché européen des dispositifs de test au point de service (POCT) est segmenté en fonction du type de produit, du mode de prescription, du canal de distribution et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché européen des dispositifs de test au point de service (POCT) est segmenté en kits de test de glycémie, kits de surveillance cardiométabolique, kits de test de maladies infectieuses, kits de test de cholestérol, kits de tests de grossesse et de fertilité, marqueurs tumoraux / cancéreux, tests d’analyse d’urine kits, bandelettes de test de cholestérol, kits de test d’hématologie, kits de test de toxicomanie, kits de test occulte fécal, kits de test de coagulation rapide et autres. Les kits de surveillance cardiométabolique sont en outre segmentés en marqueurs cardiaques, kits de test des gaz sanguins/électrolytes, kits de test HbA1c et tests des lipides. En outre, les kits de dépistage des maladies infectieuses sont en outre segmentés en kits de test de la grippe, kits de test du VIH, kits de test de l’hépatite C, kits de test des maladies sexuellement transmissibles, kits de test des maladies tropicales, kit de dépistage des infections nosocomiales et des infections respiratoires. Les kits de test du cholestérol sont en outre divisés en kits de test du temps de prothrombine et en kit de test du temps de coagulation activé.

Sur la base du mode de prescription, le marché européen des appareils de test au point de service (POCT) est segmenté en tests basés sur la prescription et en tests en vente libre (OTC).

Sur la base du canal de distribution, le marché européen des dispositifs de test au point de service (POCT) est segmenté en appels d’offres directs et au détail.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché européen des dispositifs de test au point de service (POCT) est segmenté en hôpitaux, cliniques, soins ambulatoires, soins à domicile et laboratoire de recherche. Le segment hospitalier est en outre classé dans le service des urgences Les coûts élevés des produits, la pression sur les prix due aux réductions de remboursement et aux contraintes budgétaires, et des règles réglementaires strictes devraient entraver l’expansion du marché des tests au point de service (POCT).

Analyse au niveau du pays du marché des dispositifs de test au point de service (POCT)

Le marché des dispositifs de test au point de service (POCT) est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par type de produit, mode de prescription, canal de distribution, utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de test au point de service (POCT) sont l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe.

La section par pays du rapport sur le marché des dispositifs de test au point de service (POCT) fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des appareils de test au point de service (POCT) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des appareils de test au point de service (POCT), l’impact de la technologie utilisant courbes de la ligne de vie et changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché des dispositifs de test au point de service (POCT). Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des dispositifs de test au point de service (POCT)

Le paysage concurrentiel du marché des dispositifs de test au point de service (POCT) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des dispositifs de test au point de service (POCT).

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des dispositifs de test au point de service (POCT) sont Abbott., Abaxis, PTS Diagnostics, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Samsung Medison Co., Ltd., Bio-Rad Laboratories, Inc., Le groupe Menarini, Nova Biomedical, AccuBioTech Co., Ltd., BD, Chembio Diagnostics, Inc., Danaher., EKF DIAGNOSTICS HOLDINGS PLC, Johnson & Johnson Services, Inc., Quidel Corporation, Sekisui Diagnostics, Siemens, Trinity Biotech Ireland, Shubh Surgical & Pharmaceuticals et Sarita Surgical Works, entre autres.

