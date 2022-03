Analyse et prévisions du marché des biomatériaux de réparation nerveuse jusqu’en 2028 par acteurs clés, part, tendance, segmentation

Le marché des biomatériaux de réparation nerveuse devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 14,45% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. La croissance des incidences de les lésions nerveuses contribueront à accélérer la croissance du marché des biomatériaux de réparation nerveuse.

Scénario du marché des biomatériaux de réparation nerveuse:

Les structures complexes et subtiles de la moelle épinière, des nerfs périphériques et du cerveau rendent le système nerveux sensible à plusieurs catégories de blessures. Cela se traduit par des maladies neurodégénératives qui sont à l’origine de handicaps fonctionnels dévastateurs. Les dispositifs de réparation et de régénération nerveuses aident à soutenir la régénération nerveuse périphérique.

Les facteurs tels que l’augmentation de la prévalence des lésions nerveuses, l’augmentation de la population âgée et la croissance subséquente de l’incidence des troubles neurologiques et l’augmentation du financement gouvernemental pour la recherche sur les troubles neurologiques sont les facteurs qui devraient stimuler la croissance de la marché des biomatériaux de réparation nerveuse au cours de la période de prévision. De plus, le développement des marchés, le potentiel de la thérapie par cellules souches dans la réparation et la régénération nerveuses

la recherche croissante dans le domaine de la neurologie doit encore étendre les opportunités rentables pour la croissance du marché des biomatériaux de réparation nerveuse au cours de la période de prévision. Cependant, la morbidité du site donneur, les problèmes de traitement des grandes lacunes nerveuses, les cadres de gouvernance stricts et les procédures de soutien chronophages, la plus grande partialité pour les thérapies médicamenteuses par rapport aux produits de réparation et de régénération nerveuses, la pénurie de professionnels qualifiés et le produit rappels sont de remettre en question la croissance du marché des biomatériaux de réparation nerveuse dans un avenir proche.

Portée du rapport :

MEILLEURS JOUEURS CLÉS

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des biomatériaux de réparation nerveuse sont Stryker (États-Unis), Collagen Matrix, Inc. (États-Unis) Axogen Corporation. (États-Unis), Checkpoint Surgical, Inc. (États-Unis), Polyganics (Pays-Bas), Synovis Micro Companies Alliance, Inc. (États-Unis), Medtronic Plc. (États-Unis), Boston Scientific (États-Unis), Abbott (États-Unis), LivaNova PLC (Royaume-Uni), Baxter (États-Unis), Cyberonics, Inc. (États-Unis), Nuvectra. (États-Unis), OrthoMed, Inc. (États-Unis), Integra Software Services Pvt. Ltd. (États-Unis),. (NOUS). et d’autres.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, jusqu’à 70 % des personnes atteintes de diabète ont des lésions nerveuses. On estime que 1,6 million de décès ont été directement causés par le diabète en 2016. Ce nombre important devrait agir comme un moteur de la croissance du marché.

Facteurs de marché

L’incidence élevée des lésions nerveuses et la prévalence croissante des troubles neurologiques chez les nourrissons devraient agir comme un moteur de la croissance du marché

L’augmentation de la population gériatrique et la croissance subséquente de la prévalence des troubles neurologiques chez les nourrissons devraient également agir comme un moteur de la croissance du marché.

Contraintes du marché

Le manque de sensibilisation dans les régions en développement devrait également freiner la croissance du marché

Segmentation: marché mondial des biomatériaux de réparation nerveuse

Par type de produit

Réparation de nerfsConduits nerveuxGreffes nerveusesAllogreffesAllogreffes acellulariséesProtection nerveuseProtecteur de nerfEnveloppement nerveuxConduits nerveuxConnecteurs nerveux

Par type de blessure

Réparation du nerf épineuralRéparation du nerf périneuralGroupe de réparation du nerf fasciculaire

Par demande

Marché de la réparation des nerfs épineurauxMarché de la réparation des nerfs périneurauxMarché de la réparation des nerfs périneuraux

Par utilisateur final

HôpitauxCentres de traumatologie ambulatoiresCliniques

