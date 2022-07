Analyse et prévisions de l’industrie mondiale du marché photovoltaïque jusqu’en 2030

L’énergie photovoltaïque est l’énergie produite par le rayonnement solaire, qui est transformée en électricité dans des cellules photovoltaïques. L’électricité est ensuite injectée dans le réseau électrique pour être ensuite utilisée dans les équipements électriques. La technologie de l’énergie photovoltaïque est largement utilisée dans les installations solaires sur les toits pour fournir de l’énergie stockée aux bâtiments résidentiels à faible coût. De plus, à l’échelle commerciale, la technologie photovoltaïque est utilisée dans les lampes solaires, les parcmètres, les téléphones d’urgence, les compacteurs de déchets, les panneaux de signalisation temporaires, les bornes de recharge et les postes et signaux de garde à distance. De plus, il est utilisé dans les bus et les voitures solaires pour fournir de l’électricité pour faire fonctionner le moteur du véhicule. Par ailleurs, dans le secteur agricole, la technologie photovoltaïque est largement utilisée dans le séchage solaire pour sécher plus rapidement les cultures.

Il est en outre utilisé dans les panneaux photovoltaïques, qui génèrent de l’électricité pour faire fonctionner les pompes à eau, et constitue une option économique par rapport aux nouvelles lignes électriques pour fournir de l’électricité à des endroits éloignés. De plus, la technologie photovoltaïque est utilisée dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense pour la fabrication de panneaux solaires à utiliser dans le satellite pour générer de l’électricité pour le bon fonctionnement du satellite dans l’espace. De plus, dans l’industrie des télécommunications, il est largement utilisé dans les modules photovoltaïques constitués de cellules solaires au silicium connectées en série ou en parallèle qui fournissent le courant de charge requis pour les batteries, permettant ainsi un fonctionnement sans entretien et des coûts de stockage réduits pour l’ensemble du système.

La croissance du marché mondial du photovoltaïque est principalement tirée par l’augmentation de la demande d’énergie due à l’augmentation de la population. En outre, une augmentation des besoins en ressources énergétiques durables a été observée dans le monde entier, associée à des réglementations gouvernementales favorables. Ces réglementations se concentrent sur la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et aident à contrôler la pollution de l’environnement.

Cela favorise à son tour la demande de sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et constitue le facteur clé qui alimente la demande d’énergie photovoltaïque. En outre, la réduction de l’empreinte carbone et la recrudescence des besoins de production d’énergie à faible coût devraient propulser la croissance du marché photovoltaïque.

Cependant, des facteurs tels que le coût élevé des dispositifs d’installation, de stockage et de conversion de puissance et la faible efficacité du module PV devraient entraver la croissance de ce marché. Au contraire, la baisse du coût des systèmes solaires et des dispositifs de stockage d’énergie devrait offrir une opportunité lucrative de croissance du marché. En outre, l’augmentation des prix des combustibles fossiles devrait offrir des opportunités rémunératrices pour l’expansion du marché, car la hausse des prix des combustibles fossiles, tels que le charbon, augmentera le coût de la production d’électricité, ce qui entraînera une augmentation de l’utilisation du photovoltaïque. énergie.

Le marché mondial du photovoltaïque est segmenté en fonction de la technologie, du système, de l’application et de la région. Selon la technologie, le marché est classé en couche mince (tellurure de cadmium, diséléniure de cuivre, d’indium et de gallium et silicium en couche mince amorphe), mono-Si et multi-Si. Les systèmes couverts par l’étude comprennent le PV à haute concentration (HCPV) et le PV à faible concentration (LCPV). Sur la base de l’application, le marché est classé en industriel, résidentiel et commercial. Par région, il est analysé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Allemagne, France, Italie, Espagne, Royaume-Uni et reste de l’Europe), en Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Thaïlande , Australie et reste de l’Asie-Pacifique) et LAMEA (Chili, Afrique du Sud, Turquie et reste de la LAMEA).

Les principaux acteurs clés opérant dans l’industrie photovoltaïque sont Abengoa, Acciona, Canadian Solar, First Solar, JA Solar Co., Ltd., Renesola, Sharp Corporation, Tata Power Solar Systems Ltd., Trina Solar et Wuxi Suntech Power Co., Ltd.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• L’analyse des cinq forces de Porter aide à analyser le potentiel des acheteurs et des fournisseurs et le scénario concurrentiel de l’industrie pour l’élaboration de stratégies.

• Il décrit les tendances actuelles et le scénario futur du marché de 2021 à 2030 pour comprendre les opportunités existantes et les poches d’investissement potentielles.

• Les principaux pays de la région ont été cartographiés en fonction de leur contribution individuelle aux revenus du marché régional.

• Les principaux facteurs, contraintes et opportunités ainsi que leur analyse d’impact détaillée sont expliqués dans l’étude.

• Les profils des acteurs clés ainsi que leurs principaux développements stratégiques sont enrôlés dans le rapport.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

• Par technologie

o Couche mince

o Tellurure de cadmium

o Diséléniure de cuivre-indium-gallium

o Silicium amorphe à couche mince

o Mono Si

o Multi Si

• Par système

o PV à haute concentration (HCPV)

o PV à faible concentration (LCPV)

• Par application

o Industriel

o Résidentiel

o Commercial

• Par région

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o France

o Espagne

o Italie

o Royaume-Uni

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Chine

o Japon

o Inde

o Corée du Sud

o Thaïlande

o Australie

o Reste de l’Asie-Pacifique

• LAMEA

du Chili

d’Afrique du Sud

de Turquie

du Reste de LAMEA