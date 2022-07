Analyse et prévisions de l’industrie mondiale du marché des voitures connectées jusqu’en 2030

Aperçu

Les voitures connectées sont connectées par des dispositifs, à la fois internes et externes, des réseaux, qui aident à communiquer avec d’autres véhicules, à la maison, au bureau ou avec l’infrastructure. Ces voitures ont accès à Internet et à une grande variété de capteurs, qui envoient et reçoivent des signaux conformément aux services des constructeurs qui contribuent à améliorer l’expérience client grâce à l’interaction en temps réel des véhicules.

La demande des consommateurs pour divers services/applications de connectivité automobile est satisfaite par divers nouveaux produits tels que la musique/l’audio, le système de navigation GPS, la connectivité sans fil, la surveillance à distance, l’entretien des véhicules, les applications d’appareils connectés (par exemple, la maison intelligente, le commerce IoT), les applications de stationnement, diagnostics intelligents et automobiles, etc. Les activités d’investissement croissantes des constructeurs automobiles et la demande de contenu numérique de la part des consommateurs devraient stimuler le marché.

Analyse de marché

Selon MRH, on estime que le marché des «voitures mondiales connectées» connaîtra un TCAC d’environ XX% au cours de la période de prévision 2022-2030. Le marché est analysé en fonction de quatre segments : technologie, applications, connectivité et régions. Les technologies couvertes par le rapport sont le Wi-Fi, la 4G, la 3G, le GNSS et autres. La 4G LTE est la principale technologie mise en œuvre dans les voitures connectées et détient une part de marché importante, avec une croissance à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision 2022-2030.

Les types d’applications couverts dans le rapport sont basés sur la localisation, l’infodivertissement et l’IHM, la sûreté et la sécurité, la commodité, l’assistance au conducteur, etc. Les clients recherchent des applications pratiques qui les aideront pendant la conduite et offrent plus de confort, de sécurité et de sécurité aux conducteurs.

Analyse de la connectivité et de la technologie

Les types de connectivité couverts dans le rapport sont intégrés, intégrés et connectés. À l’heure actuelle, les clients exigent des fonctionnalités de connectivité intégrées et connectées pour leurs voitures, grâce auxquelles ils peuvent facilement se connecter à leurs smartphones et autres appareils IoT. Les investissements des gouvernements dans les projets de villes intelligentes auront un impact important sur la croissance du marché de la technologie Wi-Fi pour les voitures connectées. Les autres technologies telles que Zig-Bee, RFID, WiMax, Bluetooth & BLE et NFC devraient également soutenir la croissance du marché.

Analyse régionale

Les régions couvertes par le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe occidentale, l’Asie-Pacifique, l’Europe centrale et orientale, l’Afrique du Moyen-Orient et l’Amérique latine. L’Amérique du Nord est une région leader sur le marché des voitures connectées, où les clients sont mis à niveau avec les dernières technologies de voitures connectées. Le gouvernement européen a pris plusieurs initiatives et a rendu obligatoire l’installation d’eCall pour les voitures. L’Europe occidentale devrait connaître une croissance modérée, suivie de l’Asie-Pacifique en raison de l’augmentation des investissements des constructeurs automobiles, des équipementiers et des acteurs des télécommunications.

Joueurs clés

Certains des principaux acteurs inclus dans le rapport sont Daimler AG, Ford Motor Company, General Motors, Delphi Automotive PLC, NXP technologies, Nissan, Apple, IBM, QNX, Google et d’autres acteurs prédominants.

Analyse compétitive

Many car manufacturers are collaborating with OEMs and telecom operators to innovate new technologies in the connected cars market. The leading players are now concentrating more on customer safety, security, & comfort, and accordingly, they are offering the products and services. They are also investing a lot in R&D to come up with various smart technologies.

Benefits

The study covers and analyzes the “Worldwide Connected Cars” market. Bringing out the complete key insights of the industry, the report aims to provide an opportunity for players to understand the latest trends, current market scenario, government initiatives, and technologies related to the market. In addition, helps the venture capitalists in understanding the companies better and take informed decisions.

Key Stakeholders

Les principales parties prenantes sont les constructeurs automobiles, les fournisseurs de technologies et de logiciels, les opérateurs de téléphonie mobile et les opérateurs de flotte.