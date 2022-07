Analyse et prévisions de l’industrie mondiale du marché des terminaux de point de vente jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des terminaux de point de vente devrait représenter environ XX milliards de dollars américains d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Market Report Hub.

La taille du marché mondial des terminaux point de vente était évaluée à XX milliards de dollars américains en 2020 et devrait croître à un TCAC de XX au cours de la période de prévision 2022 à 2030.

Facteurs de croissance

De nombreuses industries, telles que la fabrication, l’automobile, le divertissement, la restauration et l’hôtellerie, ont perdu leur activité en raison de règles strictes de distanciation sociale et d’un verrouillage complet imposé dans la plupart des pays pour contrôler la propagation du nouveau coronavirus. L’effondrement des entreprises a affecté la demande de produits dans toutes les industries.

Par exemple, les régions d’Europe et du Moyen-Orient sont des points chauds touristiques qui ont subi des pertes en raison des restrictions de voyage internationales. Cependant, les secteurs de la vente au détail et de la santé devraient présenter une demande de produits pour les terminaux de point de vente (POS) pour Le marché devrait reprendre pied dans tous les secteurs d’ici 2021; De plus, les points de vente mobiles (mPOS) et les terminaux de paiement sans contact sont actuellement très demandés car ils contribuent à l’effort de contenir la propagation du coronavirus.

Accédez à des exemples de pages de rapport @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00065

Le marché devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de produits dans diverses applications, telles que la gestion de la relation client (CRM), les rapports, le traitement des paiements, entre autres. La baisse de la tendance à transporter de l’argent liquide pour faire ses courses et la nécessité de comprendre les habitudes d’achat des clients ont encore stimulé l’adoption des produits.

Faits saillants du rapport

Le segment des produits fixes a dominé le marché et représentait plus de 61 % de la part des revenus mondiaux en 2020. Les terminaux de point de vente fixes sont principalement préférés par les grands fournisseurs en raison des coûts d’approvisionnement et d’installation élevés, qui ont actuellement contribué à la croissance du marché. De plus, les utilisateurs finaux qui se méfient du stockage des données dans le cloud sont enclins à installer des terminaux de point de vente fixes pour stocker les données avec le serveur sur site. Le système de point de vente a une large gamme d’applications, telles que la prise en charge des appareils de paiement, l’impression de factures, la gestion des stocks et la gestion de la relation client (CRM).

Le segment du matériel est devenu le segment le plus important en 2020, représentant une part des revenus de plus de 63 %. Les composants matériels comprennent des interfaces ou des dispositifs pour enregistrer les détails des transactions, tels que des tablettes, des moniteurs, des tiroirs-caisses, des imprimantes de reçus, des lecteurs de codes-barres, des machines EFT-POS et des dispositifs réseau. Le terminal de point de vente fixe implique la plupart des composants matériels pour compléter le système et faciliter une expérience complète de gestion de l’activité quotidienne à l’aide du système.

Le segment de la vente au détail a généré la part de revenus la plus élevée de plus de 31 % en 2020 et devrait continuer à croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. L’adoption croissante d’options de paiement modernes par les petits détaillants devrait stimuler la croissance du segment. Certains des détaillants qui ont annoncé l’adoption de solutions mPOS à l’échelle de la chaîne comprennent Home Depot, Disney Stores, Target, Urban Outfits et Nordstrom. La croissance des systèmes de vente au détail omnicanaux pour une expérience d’achat unifiée sur tous les canaux via les smartphones devrait générer une opportunité de croissance élevée pour le secteur de la vente au détail.

Le déploiement sur site est devenu le plus grand segment de déploiement en 2020 et représentait plus de 76 % de la part des revenus mondiaux. Le déploiement sur site comprend l’installation manuelle chez le client. L’installation comprend le câblage et les permis de câblage, les travaux électriques et l’installation du matériel et des logiciels. Comme les grandes entreprises se méfient souvent du vol de données, elles préfèrent les solutions de point de vente déployées sur site pour assurer le stockage sur site des données critiques.

L’Asie-Pacifique devrait devenir le marché régional à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. De plus, les initiatives gouvernementales visant à soutenir une économie sans numéraire augmentent la demande de terminaux de point de vente dans cette région. Une augmentation de l’adoption des technologies de paiement numérique en Asie-Pacifique a créé un pool d’opportunités pour les mPOS dans des pays tels que la Chine, le Japon et l’Inde, ce qui devrait limiter la croissance du marché régional pour le segment des terminaux de point de vente fixes au cours des prévisions. période. Cependant, la demande des grandes entreprises pour sécuriser leurs informations et assurer le traitement d’un grand volume de données clients contribue à l’augmentation de la demande de TPE fixes. La pandémie a touché les secteurs les plus lucratifs de la région, notamment le commerce de détail, l’hôtellerie et les divertissements, entraînant une baisse de la demande de nouveaux terminaux de point de vente. La Chine, qui est une plaque tournante de la fabrication de matériel pour terminaux de point de vente, s’est redressée plus tôt que d’autres pays asiatiques, tandis que le Japon a mis en place des mesures de contrôle pour éviter tout impact sur ses activités. Les autres pays asiatiques s’efforcent de relancer les industries liées à la consommation, ce qui devrait contribuer à augmenter la demande de produits en 2021. De plus, la faible pénétration et la population non bancarisée considérable dans d’autres pays en développement, tels que le Vietnam, le Japon, la Corée du Sud, la Turquie et La Thaïlande devrait offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché.

Joueurs clés

Ingenico Group (acquis par Worldline)

NCR Corp.

Verifone Systems, Inc.

Technologie PAX, Inc.

Fujian Newland Paiement Technology Co. Ltd.

Revel System, Inc.

Oracle Corp.

ShopKeep

Vérifiez la remise instantanée @ https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00065

Segmentation du marché

Perspectives du produit Fixé Mobile

Perspectives des composants Matériel Logiciel Prestations de service

Perspectives de déploiement Sur site Nuage

Perspectives des applications (revenus, millions USD, 2016 – 2028) Restaurants Hospitalité Soins de santé Détail Entrepôt Divertissement Autre

Perspectives régionales Amérique du Nord NOUS Canada L’Europe  ROYAUME-UNI Allemagne France Asie-Pacifique Chine Inde Japon Singapour Australie Amérique latine Brésil Mexique CHOSE



Le rapport d’étude de marché sur les terminaux de point de vente couvre la définition, la classification, la classification des produits, l’application du produit, la tendance de développement, la technologie du produit, le paysage concurrentiel, la structure de la chaîne industrielle, la vue d’ensemble de l’industrie, la politique nationale et l’analyse de la planification de l’industrie, la dernière analyse dynamique , etc., et comprend également majeur. L’étude comprend les moteurs et les contraintes du marché mondial. Il couvre l’impact de ces facteurs et contraintes sur la demande au cours de la période de prévision. Le rapport met également en évidence les opportunités du marché au niveau mondial.

Demande de table des matières du rapport @ https://www.marketreporthub.com/table_of_contents.php?id=00065

Le rapport fournit la taille (en termes de volume et de valeur) du marché des terminaux point de vente pour l’année de base 2020 et les prévisions entre 2021 et 2030. Les chiffres du marché ont été estimés sur la base de la forme et de l’application. La taille du marché et les prévisions pour chaque segment d’application ont été fournies pour le marché mondial et régional.

Ce rapport se concentre sur la situation du marché mondial des terminaux de point de vente, les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs. Les objectifs de l’étude sont de présenter le développement du marché des terminaux point de vente aux États-Unis, en Europe et en Chine.