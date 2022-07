Analyse et prévisions de l’industrie mondiale du marché des relais électromécaniques jusqu’en 2030

Selon MRH, le marché mondial des relais électromécaniques représente XX milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2021, avec un TCAC de XX % au cours des prévisions. Les facteurs à l’origine de la croissance du marché sont la demande croissante de produits électroniques grand public et la forte croissance des économies émergentes. Cependant, l’émergence de relais à semi-conducteurs limite le marché.

Le relais électromécanique est un interrupteur utilisé pour contrôler les appareils à haute puissance. Il contrôle le circuit électrique en ouvrant ou en fermant les contacts de ce circuit. Le relais électromécanique est largement utilisé dans les appareils électroniques de cuisine qui doivent être allumés/éteints. Ces relais peuvent fonctionner sur des sources d’alimentation CA et CC.

Par type, le segment des relais à usage intensif et haute tension est piloté par la commande de machine, les démarreurs de commande et d’autres composants fabriqués à partir de matériaux durables et durables. Sur la base de la géographie, l’Asie-Pacifique connaît une demande énorme en raison de l’augmentation de ses utilisations dans l’industrie et le secteur commercial pour la protection du système électrique et des subventions gouvernementales pour la protection de l’alimentation.

Certains des principaux acteurs du marché des relais électromécaniques sont ABB Ltd., Ashida Electronics Pvt. Ltd., DARE Electronics, Inc., Eaton Corporation, Fujitsu, General Electric, Honeywell International, Leone Systems, Omron Corporation, Panasonic, Rockwell Automation, Schneider Electric, Siemens, TE Connectivity et Teledyne Relays.

Types couverts :

• Relais aérospatiaux/MIL-SPEC

• Contacteur

• Relais à usage général • Relais à usage intensif

et haute tension

• Relais de puissance

• Relais Reed

• Relais temporisé

• Autres types

Types de produits couverts :

• Structures de coûts

• Processus de fabrication

• Matières premières

Applications couvertes :

• Automatisation d’usine

• Chauffage, ventilation et climatisation

• Commandes de moteurs

• Acheminement et signalisation ferroviaires

• Régulateurs de température

• Technologie sans fil

• Autres applications

Utilisateurs finaux couverts :

• Aéronautique

• Automobile

• Communication et technologie

• Électronique grand public

• Automatisation industrielle

• Autres utilisateurs finaux

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

