Analyse et prévisions de l’industrie mondiale du marché des fournitures de culture cellulaire et tissulaire jusqu’en 2030

Aperçu du marché:

Le marché mondial des fournitures pour la culture cellulaire et tissulaire détenait XX milliards USD en 2020 et devrait croître avec un TCAC de XX % de 2022 à 2030. La culture cellulaire est le mécanisme par lequel les cellules sont cultivées dans des conditions appropriées. La culture de tissus cellulaires a besoin d’une cellule ou d’un tissu approprié qui est développé dans un milieu approprié dans des conditions aseptiques, ainsi que de nombreux régulateurs, pour soutenir la production cellulaire. À l’échelle mondiale, la demande d’approvisionnement en culture cellulaire et tissulaire connaît une croissance substantielle en raison de la croissance de la R&D en biologie cellulaire et tissulaire, de l’augmentation des applications de cultures cellulaires et tissulaires et de la prévalence croissante des maladies chroniques. La demande croissante de produits biopharmaceutiques et d’organes artificiels et la sensibilisation croissante aux techniques de culture cellulaire et tissulaire sont également à l’origine de la marque de fournitures pour la culture cellulaire et tissulaire

Dynamique et facteurs du marché :

La prévalence croissante des maladies chroniques, l’augmentation des dépenses de R&D dans la science cellulaire ainsi que l’ingénierie tissulaire, et cette demande et les besoins en vaccins et en sérum sont les facteurs qui stimulent la croissance de l’industrie mondiale des fournitures pour la culture cellulaire et tissulaire. En outre, la demande et l’adoption croissantes d’organes artificiels et l’augmentation des applications de culture cellulaire et tissulaire devraient également contribuer à la croissance et à l’expansion des entreprises mondiales. D’autre part, les défis les plus importants pour le marché sont la complexité des méthodes de culture cellulaire et la question éthique de la surexploitation des animaux. De plus, la popularité croissante de la recherche croissante par des tiers devrait offrir des opportunités lucratives pour la croissance du marché des fournitures de culture cellulaire et tissulaire. Des facteurs tels que des procédures strictes d’octroi de licences et d’accréditation, et la complexité des techniques de culture cellulaire restreignent toutefois le marché mondial de l’approvisionnement en culture cellulaire et tissulaire. De plus, des facteurs tels que le coût élevé, le prix élevé et les préoccupations éthiques devraient freiner la croissance du marché mondial des fournitures pour la culture cellulaire et tissulaire.

Segmentation du marché :

En fonction du type, le marché des fournitures pour la culture cellulaire et tissulaire est segmenté en systèmes de culture cellulaire et tissulaire, bioréacteurs, boîtes de Pétri, cylindres de culture cellulaire et tissulaire, épandeurs et élévateurs de cellules et de tissus et autres. Basé sur les produits consommables, le marché est segmenté en milieux, réactifs et sérums. La répartition géographique et l’analyse de chacun des segments susmentionnés du marché des fournitures pour la culture cellulaire et tissulaire comprennent des régions comprenant l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’emprise du monde.

Analyse géographique :

L’Amérique du Nord devrait dominer les tendances mondiales du marché des fournitures pour la culture cellulaire et tissulaire, notamment l’attention croissante du gouvernement et le développement des infrastructures médicales. La taille de l’industrie des fournitures pour la culture cellulaire et tissulaire en Europe devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision en raison de l’accent mis sur les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et les chercheurs en culture cellulaire dans la région. Les pays en développement d’Asie-Pacifique devraient connaître une évolution rapide au cours de la période de prévision. L’augmentation de la connaissance des méthodes innovantes d’assurance qualité, l’augmentation du nombre de projets de recherche et développement en santé, l’expansion des services de santé et la croissance de la participation des investisseurs étrangers stimulent la demande en Asie-Pacifique.

Scénario compétitif :

Le marché mondial des fournitures pour la culture cellulaire et tissulaire est très concurrentiel et se compose de quelques acteurs majeurs. Actuellement, seuls quelques acteurs détiennent une part de marché majeure. Des entreprises clés agrandissent également leurs installations de fabrication pour répondre à la demande croissante de ce médicament dans le monde. Les principaux acteurs qui améliorent la taille du marché mondial des fournitures pour la culture cellulaire et tissulaire sont HiMedia Laboratories, Dickinson and Company, Thermo Fisher Scientific (États-Unis), GE Healthcare (États-Unis), Danaher Corporation (États-Unis), Lonza (Suisse), Becton, Merck KGaA (Allemagne). ), , Corning Incorporated (États-Unis), CellGenix GmbH (Allemagne), Eppendorf AG (Allemagne), Sartorius AG (Allemagne), PromoCell GmbH (Allemagne), Irvine Scientific (États-Unis), InvivoGen (États-Unis)