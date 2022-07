Analyse et prévisions de l’industrie mondiale du marché des composants d’ascenseur jusqu’en 2030

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Les composants d’ascenseur sont principalement utilisés dans la fabrication des ascenseurs. Les ascenseurs ont diverses applications car ils sont utilisés dans une myriade d’industries d’utilisation finale pour le transport de marchandises et de passagers. Prolifération rapide de la construction dans les pays en développement, la demande de composants d’ascenseurs à traction et de composants d’ascenseurs hydrauliques connaît une poussée substantielle. En conséquence, cela augmente également la demande observée pour les systèmes d’entraînement d’ascenseur, les systèmes de sécurité d’ascenseur et les systèmes de contrôle d’ascenseur. Cependant, la récente crise pandémique et le ralentissement économique ont ralenti la croissance pendant une période limitée. La population croissante et l’industrialisation en croissance rapide devraient stimuler la croissance du marché mondial des composants d’ascenseurs au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché: marché mondial des composants d’ascenseur

En raison de l’expansion de l’application des ascenseurs dans les bâtiments commerciaux et résidentiels, le marché des composants d’ascenseurs devrait afficher une augmentation substantielle au cours de la période de prévision. En outre, la croissance rapide de la demande pour un grand nombre de projets d’infrastructure ouvre de nouvelles voies pour générer des revenus sur des marchés à fort potentiel.

Cependant, le coût élevé de l’installation de systèmes de contrôle dans un ascenseur, car il nécessite des consultants techniques qualifiés, devrait freiner la croissance du marché mondial des composants d’ascenseur au cours de la période de prévision.

L’orientation et l’objectif de l’entreprise d’apporter une contribution décisive à l’évolution technologique dans les segments d’activité sont susceptibles de propulser la demande et d’augmenter le volume des ventes de composants d’ascenseurs sur le marché mondial.

Segmentation du marché : marché mondial des composants d’ascenseur

Le marché mondial des composants d’ascenseur est segmenté en fonction de la technologie des ascenseurs, de la capacité de charge, de l’application, de l’utilisation finale et des régions.

Le marché mondial des composants d’ascenseurs est segmenté en fonction de la technologie des ascenseurs en tant qu’ascenseurs à traction, ascenseurs sans salle des machines, ascenseurs pneumatiques et ascenseurs hydrauliques. Le marché cible est segmenté en fonction de la capacité de charge inférieure à 650 kg, 650 kg – 1 000 kg, 1 000 kg – 2 500 kg, 2 500 kg – 5 000 kg et supérieure à 5 000 kg.

En fonction de l’application, le marché mondial des composants d’ascenseur est segmenté en commercial, résidentiel et industriel. Le segment commercial détient une part de marché importante, car il est utilisé dans les centres commerciaux, notamment les centres commerciaux, les centres commerciaux et les lieux de coworking. L’évolution croissante vers une conception flexible, respectueuse de l’environnement et de la sécurité alimente la croissance du segment commercial du marché mondial des composants d’ascenseur dans la période prévue.

Aperçu régional : marché mondial des composants d’ascenseur

Dans la région, le marché mondial des composants d’ascenseurs est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Au cours de la période de prévision, le marché des composants d’ascenseurs en Asie-Pacifique devrait conserver sa domination en raison de la demande d’une industrialisation rapide dans les économies en développement. En outre, un grand nombre d’immeubles de faible, moyenne et grande hauteur dans cette région, qui nécessitent des ascenseurs pour le transport de marchandises et de passagers, constituent un marché attrayant pour les composants d’ascenseurs au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel: marché mondial des composants d’ascenseur

The key players operating in the global Elevator Component market include Adams Elevator Equipment Company, Avire Ltd (Halma plc.), Böhnke & Partner GmbH, DMG, Elevator Equipment Corporation, Elevator Products Corporation, EMI / Porta Inc., Fermator Group, GAL Manufacturing Corp., Hans & Jos. Kronenberg GmbH, Hissmekano AB, Hydroware, Kinds Elteknik AB, Nidec Kinetek Elevator Technology, Wittur Group and other players. The market players have an opportunity to work on establishing and improving new distribution channels to attract the prominent consumer segment across developing countries.

Detailed Segmentation: Global Elevator Component Market

Attribute Details The base year for estimation 2021 Forecast period 2022-2030 Market representation Revenue in USD Million & CAGR from 2022-2030 Market Segmentation Par technologie d’ascenseur – Ascenseurs à traction, ascenseurs sans salle des machines, ascenseurs pneumatiques et ascenseurs hydrauliques Par capacité de charge – inférieure à 650 kg, 650 kg – 1 000 kg, 1 000 kg – 2 500 kg, 2 500 kg – 5 000 kg et supérieure à 5 000 kg Par application – Commercial, résidentiel et industriel Par utilisation finale – passagers et fret Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités du secteur dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté le composant mondial des ascenseurs. rapport de marché basé sur la technologie des ascenseurs, la capacité de charge, l’application, l’utilisation finale et la région.

Marché mondial des composants d’ascenseur, par technologie d’ascenseur:

Ascenseurs à traction

Ascenseurs sans salle des machines

Ascenseurs pneumatiques

Ascenseurs hydrauliques

Marché mondial des composants d’ascenseur, par capacité de charge :

Moins de 650 kg

650 kg- 1 000 kg

1 000 kg – 2 500 kg,

500kg – 5000kg

Au dessus de 5000kg

Marché mondial des composants d’ascenseurs, par application :

Commercial

Résidentiel

Industriel

Marché mondial des composants d’ascenseur, par utilisation finale :

Passager

Fret

Marché mondial des composants d’ascenseur, par région :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Profil de la société:

Société d’équipement d’ascenseur Adams*

Présentation de l’entreprise

Portefeuille de produits

Points saillants

Performance financière

Stratégies commerciales

