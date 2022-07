Analyse et prévisions de l’industrie mondiale du marché de l’informatique de périphérie mobile jusqu’en 2030

Selon MRH, le marché mondial de l’informatique mobile en périphérie représente XX millions de dollars en 2021 et devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Certains des facteurs clés qui stimulent le marché augmentent la demande de latence ultra-faible et de bande passante élevée. Cependant, le manque d’infrastructures requises et de capacités de déploiement entrave la croissance du marché.

Mobile Edge Computing est un concept d’architecture de réseau qui permet des capacités de cloud computing et un environnement de services informatiques à la périphérie du réseau cellulaire et, plus généralement, à la périphérie de tout réseau. L’idée de base derrière MEC est qu’en exécutant des applications et en effectuant des tâches de traitement connexes plus près du client cellulaire, la congestion du réseau est réduite et les applications fonctionnent mieux. La technologie MEC est conçue pour être mise en œuvre dans les stations de base cellulaires ou d’autres nœuds périphériques, et permet un déploiement flexible et rapide de nouvelles applications et de nouveaux services pour les clients.

Sur la base de l’utilisateur final, la croissance du segment de l’agriculture s’améliore constamment en raison de l’innovation croissante dans la science et l’art de cultiver des plantes et du bétail. L’agriculture a été le développement clé de la montée de la civilisation humaine sédentaire, par laquelle l’élevage d’espèces domestiquées a créé des excédents alimentaires qui ont permis aux gens de vivre dans les villes.

Par géographie, l’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance considérable due à la prolifération des smartphones dans des pays tels que l’Inde, la Chine, etc. en raison de la demande croissante d’accès en temps réel et de la croissance des médias sociaux.

Certains des principaux acteurs du marché mondial de l’informatique mobile de périphérie sont Adlink, Advantech, Artesyn, Brocade, Gigaspaces, Huawei, IBM Corporation, Integrated Device Technology, Inc., Juniper Networks, Inc., Nokia, Peerapp, Inc., Quortus, Saguna. Réseaux, Vapor IO, Réseaux Vasona.

Composants couverts :

• Plates-formes gérées en périphérie •

Matériel

• Plate-forme

• Logiciels

• Services

Applications couvertes :

• Suivi des actifs

• Réalité augmentée

• Voitures connectées

• Surveillance des infrastructures critiques

• Analyse des données

• Surveillance de l’environnement

• Services basés sur la localisation

• Distribution optimisée de contenu local

• Sécurité et surveillance

• Réseaux intelligents

• Gestion du trafic

• Communications unifiées

• Surveillance vidéo

• Autres Applications

Technologies couvertes :

• 4G

mondiale • 5G mondiale

• Wi-Max mondiale

Taille de l’organisation couverte :

• Petites et moyennes entreprises

• Grandes entreprises

Utilisateurs finaux couverts :

• Agriculture

• Banque, services financiers et assurance (BFSI)

• Centres de données

• Énergie et services publics

• Gouvernement et secteur public

• Santé

• Industrie

• Informatique et télécommunications

• Fabrication

• Médias et divertissement

• Commerce de détail

• Villes intelligentes, maisons intelligentes , Bâtiments intelligents

• Transport et logistique

• Wearables

• Autres utilisateurs finaux

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

