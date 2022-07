Analyse et prévisions de l’industrie mondiale du marché de l’informatique de périphérie jusqu’en 2030

Le marché mondial de l’Edge Computing devrait croître d’environ XX % pour atteindre environ XX milliards de dollars d’ici 2030, l’Edge Computing « repoussant la frontière des applications informatiques, des données et des services loin des nœuds centralisés vers les extrêmes logiques d’un réseau . Il permet aux analyses et à la collecte de données de se produire à la source des données. Il s’agit d’une méthode d’optimisation des systèmes de cloud computing en effectuant un traitement des données à la périphérie du réseau, près de la source des données. L’architecture Edge Computing est parfaitement adaptée à un certain nombre de situations. Cela inclut une mauvaise connectivité des appareils IoT, où les appareils IoT manquent de connectivité transparente à un cloud central.

Dynamique du marché :

L’un des principaux facteurs moteurs du marché Edge Computing est la prolifération de l’IOT. L’Internet des objets (IoT) est une évolution technologique qui a changé tous les aspects de la vie humaine. Les appareils IoT tels que les smartphones, les montres intelligentes et les technologies virtuelles portables numériques telles que la réalité augmentée / la réalité virtuelle, entre autres, ont changé la vie de routine d’une personne et augmenté la fréquence de ses tâches de routine. De plus, l’évolution de la technologie informatique a transformé les performances de travail de l’entreprise et a apporté plus de flexibilité et de rapidité dans l’accomplissement des tâches quotidiennes en introduisant le cloud computing. Le réseau ubiquitaire, les appareils connectés, l’optimisation des processus, l’analyse décisionnelle basée sur les capteurs et l’automatisation du marketing sont quelques-uns des avantages de l’IoT pour les entreprises. Avec ces avantages, l’IoT a été adopté par diverses industries telles que la santé, la maison, le divertissement,

Acteurs du marché :

Le marché Edge Computing est dominé par quelques acteurs mondiaux et comprend plusieurs acteurs régionaux. Certains des principaux acteurs opérant dans l’écosystème Edge Computing sont Microsoft Corporation, IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Google Inc., Hewlett Packard Enterprise Company, Intel Corp, Schneider Electric SE, Nokia Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd., Aricent Inc. et autres.

Segmentation du marché :

Le marché Edge Computing est segmenté en fonction de l’application, des utilisateurs finaux, de la technologie, du déploiement, des composants et de la géographie.

Le marché Edge Computing est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Marché segmenté en fonction de l’application :

– IOT

– Mise en cache des données

– Analyse vidéo

– Surveillance de l’environnement

Marché segmenté en fonction des utilisateurs finaux :

– Surveillance

– Automobile

– Jeux

– Santé

– Éducation

– Autres

Marché segmenté en fonction du déploiement :

– Sur site

– Sur le cloud

Marché segmenté en fonction du composant :

– Matériel

– Logiciel

Segmentation du marché basée sur la technologie :

– Mobile Edge Computing

– Fog Computing

Marché segmenté en fonction de la région :

– Amérique du Nord

• États-Unis

• Canada

• Mexique

– Europe

• Royaume-Uni

• Allemagne

• France

• Reste de l’Europe

– Asie-Pacifique

• Chine

• Japon

• Inde

• Australie

• Reste de l’Asie-Pacifique

– Amérique latine

• Brésil

• Reste de l’Amérique latine

– Moyen-Orient et Afrique (MEA)

• Afrique du Sud

• Arabie saoudite

• Reste de la MEA