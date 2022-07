Analyse et prévisions de l’industrie mondiale du marché de l’engagement des patients numériques jusqu’en 2030

Aperçu du marché:

L’engagement numérique des patients est le logiciel qui permet aux patients de visualiser les résultats des tests et de les suivre en ligne et de les contrer auprès des médecins. L’engagement numérique des patients est un portail patient, où les données sont capturées sur des plateformes pour une connaissance diagnostique précise et efficace. La taille du marché mondial de l’engagement numérique des patients en 2022 est de XX millions USD et il devrait croître au cours de la période de prévision avec un TCAC croissant de XX% et d’ici 2030, la taille du marché de l’engagement numérique des patients sera de XX millions USD.

Dynamique du marché :

La demande croissante d’amélioration des résultats des soins aux patients, l’interaction numérique, la sensibilisation cumulative à la santé mobile et l’avènement des technologies de santé numériques sont quelques-uns des facteurs qui stimulent le marché de l’engagement numérique des patients. De plus, l’utilisation croissante de plates-formes de communication protégées telles que les portails patients, les applications mobiles et la vidéoconférence dans les organisations de soins de santé est la dernière tendance sur le marché de l’engagement numérique des patients.

Cependant, l’augmentation de l’engagement numérique des patients avec des problèmes de sécurité et de confidentialité, et la faible adoption des utilisateurs finaux sont les principaux facteurs de restriction du marché de l’engagement numérique des patients. En outre, les difficultés d’adoption généralisée des outils d’engagement numérique par le biais de l’hospitalisation entravent la croissance du marché de l’engagement numérique des patients.

Acteurs du marché :

Google Inc., Lumeon Inc., Vivify Health Microsoft Corporation, Accenture, Relatient, DatStat, Clarify Health, Conversa Health, IBM Corporation, mPulse et autres sont quelques-uns des principaux acteurs du marché de l’engagement numérique des patients.

Segmentation du marché :

Le marché de l’engagement numérique des patients est classé en fonction du mode de communication, du composant et des régions. Sur la base du mode de communication, le marché de l’engagement numérique des patients peut être segmenté en applications mobiles, portails patients, chat vidéo, messagerie texte, médias sociaux et autres. En outre, sur la base des composants, le marché de l’engagement numérique des patients est divisé en matériel, logiciel et services. De plus, sur la base de la région, le marché est classé en Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, APAC et Moyen-Orient et Afrique. Il est prévisible que l’Amérique du Nord dominera le marché de l’engagement numérique des patients en raison des principaux acteurs de cette région. La demande croissante d’engagement numérique des patients en Europe augmente et devrait contribuer à la croissance du marché.