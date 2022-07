Analyse et prévisions de l’industrie mondiale du marché de l’éclairage public intelligent et des technologies de connectivité jusqu’en 2030

Aperçu

L’éclairage public intelligent est un marché en plein essor. Ces derniers temps, plusieurs pays ont remplacé les lampadaires traditionnels par des lampes d’éclairage public à LED intelligentes.

Globalement, il y a environ XX millions de lampadaires dans le monde et ce nombre devrait atteindre XX millions d’ici 2030. Les lampes à décharge à haute intensité (HID) traditionnelles consomment beaucoup d’énergie et génèrent une énorme quantité de chaleur.

La sensibilisation croissante à l’environnement et la nécessité de réduire l’empreinte carbone ont conduit les pays à remplacer leurs lampadaires par des éclairages LED intelligents. Les poteaux d’éclairage public intelligents peuvent être activés ou désactivés via les appareils intelligents. La plupart des poteaux intelligents sont activés avec des capteurs de mouvement qui s’allument chaque fois qu’il y a un mouvement près du poteau.

Analyse de marché

Le marché de l’éclairage public intelligent croîtra à un TCAC estimé à XX % au cours de la période de prévision 2022-2030 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2022.

Segmentation régionale

L’Europe est le plus grand marché pour l’éclairage public intelligent, suivie des Amériques. L’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis sont les principales régions du marché de l’éclairage public intelligent. Les régions sont analysées en fonction des technologies de connectivité, des lampes d’éclairage et des pays leaders

Les marchés à venir pour l’éclairage public intelligent sont l’Inde, la Chine et la Pologne en raison du nombre croissant de projets de villes intelligentes dans ces pays. Analyse détaillée par pays de 11 pays leaders dans les régions susmentionnées

Segmentation par technologies de connectivité

Le marché est segmenté par les technologies de connectivité suivantes : sans fil, ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth, Power Line Communication (PLC) et radiofréquence.

Segmentation par types de lampes d’éclairage

Le marché est segmenté par les types de lampes d’éclairage suivants – lampes à incandescence, lampes à décharge à haute intensité (HID), lampes à diode électroluminescente (DEL), lampes fluorescentes et lampes fluorescentes compactes (CFL).

Principaux fournisseurs

Les principaux acteurs du marché sont GE Lighting, Philips Lighting, Acuity Brands, Osram et Honeywell Lighting.

Analyse compétitive

Stratégies commerciales actuelles et prévues pour les principales entreprises du marché telles que Philips Lighting, GE Lighting, Microsoft Corp. et IBM. Au total, 15 entreprises sont couvertes.

Avantages

Le rapport est important pour les principales parties prenantes du marché de l’éclairage public intelligent tels que les équipementiers, les fabricants de lampes, les fournisseurs de technologie, les fournisseurs de plateformes, les universités, les blogueurs et les associations d’éclairage des manières suivantes :

Analyse concurrentielle (c’est-à-dire les stratégies commerciales clés actuelles et futures des concurrents et leur croissance régionale)

Moteurs, opportunités de croissance et tendances régionales en matière d’éclairage public intelligent

Le rapport donne également des informations sur les dernières tendances de l’industrie et du marché, les principales parties prenantes, l’analyse des ravageurs de l’industrie, les initiatives gouvernementales, les nouvelles technologies et le paysage concurrentiel. Le rapport comprend une analyse comparative détaillée de la concurrence basée sur des mesures clés telles que le profil de l’entreprise, les offres clés, les unités commerciales, les revenus géographiques, les développements récents, l’orientation commerciale, la stratégie commerciale et l’analyse SWOT.

Il fournit des détails sur les projets mondiaux d’éclairage public intelligent en cours et à venir. Il fournit un examen complet des technologies de connectivité, des lampes d’éclairage, des composants de réseau, des projets d’éclairage public intelligent à venir et en cours et des régions. Le rapport présente les prochaines technologies d’éclairage intelligent telles que LiFi et LPWAN.