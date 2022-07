Analyse et prévisions de l’industrie du marché de la logistique de la chaîne du froid en Asie-Pacifique jusqu’en 2030

La logistique de la chaîne du froid est une chaîne d’approvisionnement à température contrôlée qui est une chaîne ininterrompue d’activités de distribution et de stockage dans laquelle une température donnée est maintenue tout au long de la chaîne. Ce type de logistique est utilisé pour assurer et prolonger la durée de vie des marchandises et des produits tels que les fruits de mer, les aliments surgelés, les produits agricoles, les produits chimiques, les films photographiques, les médicaments pharmaceutiques et autres. La surveillance, le stockage et le transport sont les facteurs importants de la chaîne du froid pour prévenir la dégradation de la qualité des expéditions. Les solutions logistiques de la chaîne du froid devraient connaître une adoption importante au fil des ans, en raison de l’augmentation de leurs besoins dans l’industrie pharmaceutique.

La logistique de la chaîne du froid en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au fil des ans, en raison de l’augmentation des besoins en logistique de la chaîne du froid dans l’industrie pharmaceutique.

Le marché de la logistique de la chaîne du froid en Asie-Pacifique est un segment basé sur le type d’entreprise, l’industrie d’utilisation finale, le produit, la technologie et le pays. Le type d’entreprise est divisé en entreposage frigorifique et transport en entrepôt frigorifique. L’entreposage frigorifique est en outre segmenté en entrepôt frigorifique et entrepôt automatisé. Le transport de la chaîne du froid est subdivisé en routes, chemins de fer, voies navigables et voies aériennes.

Selon l’industrie d’utilisation finale, le marché est classé en fruits et légumes ; boulangerie & confiserie; desserts laitiers et glacés; viande, poisson et fruits de mer ; médicaments et produits pharmaceutiques ; et d’autres. Sur la base du produit, il est classé comme réfrigérateurs et climatisation. Par technologie, il est séparé en air soufflé et eutectique. Par pays, le marché est analysé au Japon, en Inde, en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie et dans le reste de l’Asie-Pacifique.

Les principaux acteurs analysés sur le marché de la logistique de la chaîne du froid en Asie-Pacifique sont United Parcel Service of America, Inc., OOCL Logistics Limited, JWD InfoLogistics Public Company Limited, Nichirei Logistics Group Inc., SCG Logistics Management Company Limited, X2 Logistics Networks (X2 Group), AIT Worldwide Logistics, Inc., CWT Pte. Limited (CWT International Limited), SF Express, CJ Rokin Logistics et autres.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• Cette étude présente la description analytique du marché de la logistique de la chaîne du froid en Asie-Pacifique ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour décrire les poches d’investissement imminentes.

• Le potentiel global du marché est déterminé pour comprendre les tendances rentables afin de permettre aux parties prenantes de mieux s’implanter sur le marché.

• Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités avec une analyse d’impact détaillée.

• Le marché actuel est analysé quantitativement de 2021 à 2030 pour mettre en évidence la compétence financière du marché.

• L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

Par type d’entreprise

o Entreposage frigorifique

o Transport sous chaîne du froid

Par Industrie des utilisateurs finaux

o Fruits et légumes

o Boulangerie et confiserie

o Produits laitiers et desserts glacés

o Viande, poisson et fruits de mer

o Médicaments et produits pharmaceutiques

Par produit

o Réfrigérateurs

o Climatisation

Par technologie

o Air soufflé

o EUTECTIQUE

Par pays

o Japon

o Inde

o Indonésie

o Thaïlande

o Malaisie

o Philippines

o Vietnam

o Reste de l’Asie-Pacifique