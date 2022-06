Analyse et prévisions de la recherche sur l’industrie mondiale du marché du cryptage de base de données 2022 à 2030

Le marché mondial du chiffrement des bases de données était estimé à 795,35 millions USD en 2021 et atteindrait 3881,72 millions USD d’ici 2027 , enregistrant un TCAC de 30,24% de 2021 à 2027. La demande croissante de logiciels de chiffrement basés sur le cloud, la sécurité des données stockées et la prévention du piratage ou du vol de données sont des moteurs majeurs du marché du chiffrement des bases de données. De plus, l’augmentation continue des dépenses de R&D des acteurs du marché pour diversifier ses applications dans des activités inexploitées devrait encore améliorer sa consommation à travers le monde. Cependant, des facteurs tels que le coût élevé des solutions de chiffrement et le manque de gestion appropriée des clés sont quelques-uns des facteurs qui freinent la croissance du marché.

Le chiffrement de la base de données peut être défini comme le processus de traduction des données dans une base de données spécifique à partir du texte brut et chiffré dans un algorithme spécifique. Plusieurs algorithmes sont disponibles pour l’utilisation du cryptage. Ces algorithmes de chiffrement ont des clés spécifiques qui sont définies et qui sont liées aux données chiffrées. Ces clés servent de lien entre les données cryptées et le texte brut dans lequel les informations étaient originales.

Adoption croissante du chiffrement de base de données sur le marché mondial

Dans le scénario actuel, les casiers de données personnelles sont utilisés pour sécuriser les informations personnelles et financières d’une organisation pour la protection des données. Le chiffrement de base de données est adopté en raison de facteurs tels que le besoin croissant des organisations de se conformer aux normes réglementaires, la demande croissante de bases de données basées sur le cloud et la disponibilité de logiciels de chiffrement flexibles. La croissance de l’adoption du cloud entraîne également son propre ensemble de défis, tels que la confidentialité et la sécurité des données. Les services cloud sont souvent classés comme des approches réglementées par les organismes gouvernementaux pour la confidentialité et la sécurité des données, en particulier pour les secteurs gouvernementaux/semi-gouvernementaux et vitaux. Les services cloud ont été directement soumis à des lois rigoureuses sur la confidentialité des données telles que le «CLOUD Act» du gouvernement américain, le «Data Protection Act» du Royaume-Uni, le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE,

L’utilisation intensive d’appareils intelligents, de réseaux sociaux et de stockage de données virtuels au sein des organisations a accru les menaces pesant sur les données susceptibles d’être perdues ou mal utilisées. De plus, les organisations stockent leurs informations personnelles dans des bases de données dans des environnements hétérogènes, allant des réseaux d’entreprise à divers types de nuages. En raison des risques croissants de perte et de vol de données, les organisations adoptent un logiciel de chiffrement de données robuste qui offre un chiffrement à plusieurs niveaux, quel que soit l’environnement hétérogène.

Impact de COVID-19 sur le marché du chiffrement de base de données

La prévalence de la pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur les revenus des sociétés de chiffrement de bases de données en raison des réglementations imposées sur le verrouillage et la fermeture des installations. Cependant, la post-pandémie a largement augmenté dans la production mondiale, la sécurité des données est devenue un facteur primordial et également un point douloureux pour les organisations, ce qui devrait entraîner un besoin supplémentaire de cryptage de la base de données pour les utilisateurs finaux. Les acteurs investissent également dans l’avancement matériel pour minimiser le prix du cryptage de la base de données à l’échelle mondiale et influencer davantage sa consommation sur le marché de l’utilisation finale.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur le chiffrement de base de données en fonction du type, du type de déploiement, des modèles opérationnels, de l’utilisateur final et des secteurs verticaux.

En fonction du type, le marché du cryptage de base de données a été segmenté en –

Cryptage transparent

Chiffrement au niveau des colonnes

Chiffrement du système de fichiers

Cryptage au niveau de l’application

Gestion des clés

En fonction du type de déploiement, le marché du chiffrement de base de données a été segmenté en –

Sur site

Nuage

Sur la base des modèles opérationnels, le marché du cryptage de base de données a été segmenté en –

Données au repos

Données en mouvement

En fonction de l’utilisateur final, le marché du cryptage de base de données a été segmenté en –

PME

Entreprises

Sur la base de la verticale, le marché du cryptage de base de données a été segmenté en –

Informatique & Télécom

Banque, services financiers et assurances (BFSI)

Soins de santé

Commerce de détail et commerce électronique

Gouvernement et secteurs publics

Aérospatial et Défense

Les autres

Perspectives régionales du marché du chiffrement de base de données

D’un point de vue géographique, le marché mondial du chiffrement de bases de données a été segmenté en cinq régions géographiques : Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché pour le chiffrement de base de données, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. De plus, on estime que l’Europe projette le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial du chiffrement de base de données incluent

Le marché mondial du chiffrement des bases de données est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Le cryptage de base de données vital opérant sur le marché mondial est –

Société IBM

Société Symantec

HP

CISCO

Microsoft Corporation

Sophos

Vormétrique

McAfee (Intel Security)

Application Internet

Oracle Corporation

Gemalto.

Le rapport sur le marché du cryptage de base de données couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses de marché les plus exhaustives, capturant tous les aspects du marché du cryptage de base de données.

Le rapport sur le marché du cryptage de base de données fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché du chiffrement de base de données couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché du chiffrement de base de données comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Public cible du marché du chiffrement de base de données