Analyse et prévisions de la recherche industrielle mondiale du marché des capteurs industriels 2022 à 2030

Le marché mondial des capteurs industriels était évalué à 22,09 milliards de dollars en 2020 et à 34,10 milliards de dollars en 2027 , avec un TCAC de 6,4 % de 2021 à 2027. Les capteurs industriels sont un élément clé de l’automatisation des usines et de l’industrie 4.0. Des capteurs de mouvement, d’environnement et de vibration sont utilisés pour surveiller l’état de l’équipement, allant du positionnement linéaire ou angulaire, de la détection d’inclinaison, du nivellement et de la détection des chocs à la chute. Un système de capteur industriel est souvent alimenté par une source 24V DC, ce qui est très différent d’un système grand public alimenté par une source 3V ou 5V. Par conséquent, les systèmes de capteurs industriels nécessitent une gestion de l’alimentation supplémentaire pour piloter efficacement les capteurs. Ceux-ci utilisent des sorties numériques telles que IO-Link directement vers un microcontrôleur ou l’émetteur-récepteur sans fil.

Les capteurs PIR et les encodeurs rotatifs peuvent être utilisés comme interrupteurs de fin de course pour les mesures de seuil dans les systèmes d’automatisation industrielle. Ces capteurs IoT industriels sont reliés via des réseaux de capteurs industriels, câblés ou sans fil, à une passerelle, puis à l’Internet des objets pour fournir une analyse en temps réel et une surveillance conditionnelle. Ces capteurs sont généralement moins chers car ils prennent beaucoup moins de temps à installer et à exécuter. Un capteur sans fil ou une solution de superposition attachée à une machine existante s’avère être une méthode rentable, car elle utilise un ensemble commun de technologies. De plus, il commence petit en collectant un ensemble limité de points de données. Cette stratégie permet aux fabricants d’obtenir de meilleurs résultats, en prenant moins de temps pour projeter des informations sur le sol et améliorer le retour sur investissement.

L’adoption de la robotique industrielle augmente, mais l’efficacité énergétique est devenue une préoccupation de plus en plus importante, à mesure que l’adoption de l’électronique et la conscience environnementale augmentent. Différents types de capteurs à faible consommation d’énergie et à faible coût permettent une collecte de données considérablement étendue sur divers appareils tout au long des processus de fabrication.

Dynamique du marché mondial des capteurs industriels

Moteurs : adoption croissante de l’IoT entraînant une demande de composants de détection

L’Internet industriel des objets a permis aux industries de repenser les modèles commerciaux, en générant des informations et des connaissances exploitables à partir des appareils IIoT. Un écosystème de partage de données a commencé à créer de nouvelles sources de revenus et de nouveaux partenariats. D’autre part, les données agrégées et en temps réel des capteurs ont conduit au développement de robots capables de prendre des mesures spécifiques grâce à ces capacités intégrées. L’IIoT devient un pilote de dispositifs de « prise de décision ». Cela s’est produit dans des entrepôts comme l’Internet des objets robotiques (IoRT). En tant qu’aspect important de la transformation numérique, la technologie IoT prend de plus en plus d’importance dans l’industrie manufacturière. Selon l’étude de marché « The State of Industrial Internet of Things 2020 » de PTC, la technologie IIoT est actuellement principalement utilisée dans les usines de production.

VocalZoom, un fournisseur de capteurs de vibrations pour l’industrie 4.0, a annoncé ses capteurs autonomes pour l’Internet industriel des objets (IIoT). L’offre alliée combinait une technologie de capteur de vibrations haute résolution sans contact avec un traitement de données intégré et des communications sans fil. Ces capteurs autonomes offrent un déploiement rapide et peu coûteux d’une large gamme d’applications de surveillance pour les environnements IIoT. De plus, les capteurs laser ont mesuré le mouvement et les vibrations 3D de n’importe quelle surface pour permettre aux fabricants industriels de surveiller en temps réel la santé et les performances des moteurs, des turbines, des pompes, etc. Leur forme compacte et sans contact permet aux capteurs de fonctionner sur des surfaces chaudes, humides et en mouvement.

Contraintes : coûts et problèmes opérationnels

En tant qu’élément important de la production d’un capteur de température supérieur, le choix de matières premières de haute qualité est vital pour le producteur. Les métaux et alliages utilisés lors de la fabrication comprennent le platine, le cuivre, le silicium, le tungstène, le nickel et les alliages, classés en outre en type -K, type -M, type -E, type -J, etc. Les prix du platine ont atteint un sommet de deux mois en mai 2020, se remettant d’un creux de 17 ans à la mi-mars. Pourtant, les marchés des métaux du groupe du platine devraient rester sous pression en raison de la pandémie de Covid -19. Les prix du platine à 99,95 pc min ont régulièrement augmenté pour atteindre 830 USD/onces troy (toz) en mai 2020, passant d’un niveau record de 621 USD/toz le 19 mars 2020, selon un producteur britannique de produits chimiques spécialisés. Une telle flambée des prix pourrait avoir un impact sur la production et la distribution globales, a conduit à une hausse des prix des applications de capteurs de température pour RTD et thermocouple. De plus, en 2020, une augmentation de 15 à 20 % des prix des matières premières du cuivre et de l’aluminium doit conduire à la baisse des unités de fabrication, ce qui a considérablement perturbé la distribution de la chaîne d’approvisionnement vers les applications des utilisateurs finaux. La plupart des capteurs de proximité inductifs ont actuellement des distances de détection courtes, ce qui entraîne certains risques, tels que des vibrations de l’équipement qui pourraient entraîner un éloignement excessif du corps du capteur ou un contact avec l’objet à détecter. Selon Omron, de tels incidents devraient représenter environ 20 % des arrêts d’installation. La plupart des capteurs de proximité inductifs ont actuellement des distances de détection courtes, ce qui entraîne certains risques, tels que des vibrations de l’équipement qui pourraient entraîner un éloignement excessif du corps du capteur ou un contact avec l’objet à détecter. Selon Omron, de tels incidents devraient représenter environ 20 % des arrêts d’installation. La plupart des capteurs de proximité inductifs ont actuellement des distances de détection courtes, ce qui entraîne certains risques, tels que des vibrations de l’équipement qui pourraient entraîner un éloignement excessif du corps du capteur ou un contact avec l’objet à détecter. Selon Omron, de tels incidents devraient représenter environ 20 % des arrêts d’installation.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des capteurs industriels en fonction du type de détection, de l’utilisateur final et des régions.

Par type de détection Perspectives (Revenus, millions USD, 2017-2027)

Couler

Pression

Proximité (Zone)

Mesure de niveau

Température

Image

Autre

Par perspectives de l’utilisateur final (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Mines, pétrole et gaz

Fabrication

Chimique

Pharmaceutique

Autre

Perspectives par région (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

La pression, par type de détection, représente la plus grande part de marché

Le marché mondial des capteurs industriels a été segmenté en débit, pression, proximité (surface), mesure de niveau, température, image et autres en fonction du type de détection. Par type de détection, la pression représente la plus grande part de marché en 2020 et détient une part de marché de 19,5 % en 2020.

Les capteurs de pression jouent un rôle impératif de contrôle de processus et de qualité dans les applications industrielles. Les capteurs de pression dans les industries couvrent des applications allant du très faible vide (pression négative) et de la très basse pression à la très haute pression (10 000 psi ou plus). Les capteurs de pression modernes sont principalement basés sur des effets piézoélectriques et piézorésistifs. En comparaison, le capteur piézorésistif et le capteur piézoélectrique présentent des avantages. Les capteurs piézoélectriques conviennent à un environnement difficile car ils peuvent supporter sans problème des températures élevées et des profils de pression dynamiques. La croissance de l’industrie 4.0 avec la pandémie de covid -19 agissant comme catalyseur a également poussé au développement de capteurs de pression intelligents qui aident à améliorer la consommation d’énergie avec un haut niveau d’efficacité.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des capteurs industriels

Basé sur la région, le marché mondial des capteurs industriels a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,1 %, au cours de la période de prévision 2021-2027. Le marché des capteurs industriels en Asie-Pacifique est analysé au Japon, en Chine, en Inde, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. Ces pays offrent des opportunités lucratives pour les acteurs opérant sur le marché des capteurs industriels. La Corée du Sud est le pays qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,2 % dans la région Asie-Pacifique.

L’industrie automobile sud-coréenne est l’une des plus importantes au monde, passant d’un petit secteur contrôlé par le gouvernement à un secteur contrôlé par de grandes entreprises multinationales au cours des dernières décennies. Le pays abrite des acteurs majeurs comme Kia, Hyundai et Renault, et on s’attend à ce qu’il connaisse une croissance constante de la demande d’automobiles. Le pays est fortement investi dans la recherche et le développement et vise à devenir un leader du marché à travers plusieurs PME orientées vers l’automatisation. Par exemple, Autonics est un fournisseur de solutions d’automatisation de Corée du Sud qui fabrique une large gamme de produits d’automatisation commercialisés dans le monde entier. Autonics exploite actuellement deux instituts de R&D pour les capteurs, le contrôle et la mesure et possède des bureaux internationaux en Corée du Sud, en Chine, au Vietnam, en Indonésie, au Japon, en Inde, en Malaisie, en Russie, en Turquie,

Principaux acteurs du marché

Le marché mondial des capteurs industriels est fragmenté en quelques acteurs majeurs et fabricants/fournisseurs locaux, petits et moyens. Certains des principaux acteurs sont Texas Instruments Incorporated, TE Connectivity Inc., Omega Engineering Inc., Honeywell International Inc., Rockwell Automation Inc., Siemens AG, STMicroelectronics Inc., AMS AG, NXP Semiconductors NV, First Sensor AG, Bosch Sensortec GmbH, Sick AG, ABB Limited et Omron Corporation.

