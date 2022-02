Analyse et prévisions de la croissance du marché des sodas artisanaux 2028: plans futurs et croissance de l’industrie avec un TCAC élevé par prévisions 2028 | Impact du COVID-19

Le rapport récemment ajouté intitulé Global Craft Soda Market Size, Share, Growth, Industry Trends and Forecast to 2029 au référentiel de Data Bridge Market Research présente une étude approfondie du marché, explorant ses principaux aspects. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances, opportunités, moteurs et contraintes actuels dans le marché mondial Craft Soda. Le rapport se concentre sur les principaux acteurs et leurs tactiques commerciales, leur expansion géographique, leurs segments de marché, leur paysage concurrentiel, leur fabrication et leurs structures de prix et de coûts. Il offre des informations précieuses sur les défis de la chaîne d’approvisionnement auxquels les acteurs du marché sont susceptibles de faire face dans les années à venir, ainsi que des solutions pour y faire face. Les analystes ont étudié les données sur les revenus, la production et les fabricants de chaque région.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des sodas artisanaux projettera un TCAC de 5,00 % pour la période de prévision 2021-2028. La croissance et l’expansion de l’industrie des aliments et des boissons, la sensibilisation croissante des consommateurs aux boissons gazeuses et l’augmentation du revenu personnel disponible des grandes entreprises sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des sodas artisanaux.

Téléchargez un exemple de copie PDF complète du rapport avec l’analyse de l’industrie mondiale : (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, le graphique) sur :

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-craft-soda-market

Les sodas artisanaux sont classés dans les boissons non alcoolisées. Cela signifie que les sodas artisanaux sont des boissons gazeuses et aromatisées. Cependant, les sodas artisanaux sont une alternative saine aux boissons gazeuses ordinaires, car ils contiennent peu ou pas d’agents de conservation et sont brassés en petites quantités. Les sodas artisanaux sont disponibles dans une large gamme de saveurs sur le marché. Les sodas artisanaux sont faibles en calories par rapport aux sodas standard.

L’ augmentation du revenu personnel disponible et les directives gouvernementales strictes en matière d’ ingrédients artificiels sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché des sodas artisanaux. L’évolution du mode de vie, le déplacement des préférences des consommateurs des boissons riches en sucre vers des boissons à faible teneur en sucre à des prix raisonnables et la population mondiale en constante augmentation sont d’autres facteurs importants agissant comme déterminants de la croissance du marché des sodas artisanaux. L’amélioration des canaux de distribution, la croissance de la demande de boissons naturelles et biologiques et l’augmentation de la population obèse et en surpoids induiront davantage la croissance de la valeur marchande des sodas artisanaux. L’attention croissante des fabricants sur les solutions d’emballage innovantes ouvrira également la voie à la croissance du marché des sodas artisanaux.

Analyse concurrentielle : marché mondial des sodas artisanaux

Peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché mondial des sodas artisanaux sont Reeds inc., PepsiCo, JONES SODA CO., Celeste Cathryn Digital, Appalachian Brewing Company, BOYLAN BOTTLING, crookedbevco, THE COCA-COLA COMPANY, Q Tonic, LLC, TUXEN BREWING SOCIÉTÉ, Keurig Dr Pepper, Inc., , Brix Soda Co, BUCKSNORT SODA COMPANY. ltd., Batch Craft Soda, Bai, Excel Bottling Company, DRY Soda Company, Peak Drive Beverages et Five Star Beverages, entre autres.

L’exemple de rapport mis à jour comprend :

2021 Dernier rapport de recherche mis à jour avec aperçu, définition, table des matières, mise à jour des principaux acteurs du marché

Impact de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises

Rapport de recherche de plus de 350 pages

Fournir des conseils par chapitre sur demande

Analyse régionale 2021 mise à jour avec représentation graphique de la taille, de la part et des tendances

Le rapport de recherche mis à jour comprend une liste de tableaux et de figures

Le rapport comprend les meilleurs acteurs du marché 2021 mis à jour avec leur dernière stratégie commerciale, leur volume de ventes et leur analyse des revenus

Data Bridge Market Research a mis à jour la méthodologie de recherche

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (priorité élevée à l’identifiant de messagerie d’entreprise) @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-craft-soda-market

Réponses aux questions clés dans ce rapport Taille, état et prévisions du marché du soda artisanal 2028

Quelle sera la taille du marché en 2028 et quel sera le taux de croissance

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Qu’est-ce qui motive le marché des sodas artisanaux?

Quels sont les défis de la croissance du marché?

Qui sont les principaux fournisseurs de l’espace Market ?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché des sodas artisanaux?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces du marché Soda artisanal?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les vendeurs sur le marché Soda artisanal? Obtenir des détails détaillés sur les facteurs influençant les parts de marché des Amériques, de l’APAC et de l’EMEA ?

Rapports les plus populaires :

https://www.marketwatch.com/press-release/microalgae-in-feed-market-ready-for-prosperous-revenue-growth-future-plans-and-industry-growth-with-high-cagr-by- prévision-2028-covid-19-impact-2022-02-08

https://www.marketwatch.com/press-release/padded-mailers-market-size-comprehensive-analysis-development-strategy-future-plans-and-industry-growth-with-high-cagr-by-forecast- 2028-2022-02-08

https://www.marketwatch.com/press-release/poultry-packaging-market-size-comprehensive-analysis-development-strategy-future-plans-and-industry-growth-with-high-cagr-by-forecast- 2028-2022-02-08

https://www.marketwatch.com/press-release/milk-protein-market-forecast-revised-as-covid-19-estimated-to-carry-an-enormous-impact-on-sales-in-2022- 2022-02-08

https://www.marketwatch.com/press-release/whiskey-market-has-huge-potential-for-growth-by-2028-by-type-application-and-region-covid-19-analysis-future- plans-et-croissance-du-secteur-avec-cagr-élevé-par-prévision-2028-2022-02-08

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com