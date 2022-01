Analyse et perspectives du rapport sur le marché des appareils de réchauffeur de sang pour une décision d’investissement très rentable : perspectives de l’industrie d’ici 2021-2028

Pour atteindre un niveau suprême d’informations sur le marché et se familiariser avec les meilleures opportunités de marché sur les marchés spécifiques, le rapport de marché est la clé parfaite. Diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur sont données dans le rapport. Le rapport est structuré avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Le document commercial englobe divers segments liés à l’industrie et au marché avec une recherche et une analyse approfondies.

Selon le nouveau rapport de marché de Data Bridge Market Research, « Type de produit du marché mondial des dispositifs de réchauffement du sang (système de réchauffement intraveineux, système de réchauffement de surface, accessoires) Type d’échantillon (sang, sperme, ovule, embryon), Application (soins à domicile, soins préopératoires, aigus Soins, soins aux nouveau-nés, autres) Utilisateurs finaux (hôpitaux, banque de sang et centre de transfusion, banque de tissus, paramètres de soins à domicile), géographie – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2025 » Le marché mondial des appareils de réchauffeur de sang / réchauffeur d’échantillons représentait 150,4 millions USD en 2017, avec un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision de 2018 à 2025.

Principaux acteurs clés du marché : Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Smiths Medical Inc., 3M, EMIT CORPORATION, GE Healthcare, Stryker, Barkey GmbH & Co. KG, Geratherm Medical AG, Stihler Electronic GmbH, Belmont Instrument, LLC, Biegler GmbH, Keewell Medical Technology Co. Ltd., Braile Biomédica, ACE MEDICAL, VYAIRE MEDICAL INC, Bıçakcılar, Baxter, Inspiration Healthcare Group plc, SARSTEDT AG & Co. KG, The 37Company, Combat Medical, Ecolab, entre autres. Segmentation : Marché mondial des appareils de chauffage du sang Le marché mondial des appareils de réchauffement du sang est segmenté en trois segments notables tels que les appareils, le type de patient et l'utilisateur final. Sur la base des appareils, le marché mondial des appareils de réchauffeur de sang est segmenté en réchauffeurs d'échantillons, autres. Le segment des réchauffeurs d'échantillons croît au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En 2018, la Société a reçu le marquage CE pour le système PrisMax et son chauffe-sang TherMax. La Société a l'intention de lancer PrisMax et TherMax dans plus de 19 pays à travers l'Europe avec des hôpitaux en France, au Danemark, en Italie et en Suède. Sur la base du type de patient, le marché est segmenté en pédiatrie et nouveau-nés, adultes. En 2019, le segment des enfants et des nouveau-nés connaît une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En mai 2015, Geratherm Medical AG a présenté un produit de gestion de la température à Africa Health 2015. Par cette présentation, la société a amélioré son portefeuille de produits en Afrique du Sud.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, banques de sang et centres de transfusion, établissements de soins à domicile, banques de tissus, cliniques, etc. En 2019, le segment des hôpitaux connaît une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En juin 2018, Belmont Instrument, LLC a acquis MTRE Advanced Technologies Ltd. Par cette acquisition, la société a étendu son portefeuille de produits pour inclure une solution non invasive pour la gestion de la température corporelle.

Facteurs à l'origine de la croissance du marché mondial des appareils de chauffage du sang Un nombre croissant de chirurgies Les dispositifs de réchauffement du sang sont principalement utilisés dans les procédures préopératoires pour réchauffer l'échantillon avant son administration dans le corps du patient afin de prévenir l'hypothermie. À mesure que le nombre de chirurgies augmente, la demande d'appareils de réchauffement du sang augmente également. Fardeau croissant des cas d'hypothermie L'hypothermie est devenue très courante et entraîne des complications majeures qui, en fin de compte, stimulent la croissance du marché. Étant donné que ces dispositifs peuvent aider à prévenir les complications au cours du processus de transfusion sanguine, la demande devrait augmenter à l'avenir.

