Analyse et perspectives du marché 2017 des tours de télécommunications en Indonésie: Mitratel, PT Permata Karya Perdana, Portelindo

« Le marché indonésien des tours de télécommunication représentait 557,9 millions de dollars américains en 2017 et devrait croître à un TCAC de 27,1 % au cours de la période de prévision 2018-2025, pour atteindre 3 695,5 millions de dollars américains d’ici 2025. »

Ce rapport fournit des données pertinentes utiles aux stratèges commerciaux. Le marché Tour de télécommunications en Indonésie fournit un aperçu du secteur ainsi qu’une analyse de la croissance et des données historiques et futures sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre (le cas échéant). Les analystes fournissent des explications sur l’analyse du distributeur et la chaîne de valeur. Cette étude de marché fournit aux utilisateurs des données complètes et détaillées qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

Indonesia Telecom Tower comprend le rapport d’analyse du marché Principales entreprises:

PT Bali Towerindo Sentra

PT Centratama Menara Indonésie

Gihon Telekomunikasi Indonésie TBK

Inti Bangun Sejahtera, TBK (IBS)

mitratel

PT Permata Karya Perdana

Porteindo

PT Solusi Thons Pratama TBK (STP)

PT Tower Bersama Infrastructure TBK

Hache PT XL

Aperçus stratégiques du marché des tours de télécommunications en Indonésie :

Les initiatives de nouveaux marchés ont été observées comme la stratégie la plus adoptée sur le marché indonésien des tours de télécommunications. Quelques-unes des initiatives récentes du marché sont énumérées ci-dessous :

2019 : Mitratel a acquis 95 % des parts de PT PST, l’acquisition vise à renforcer la position de Mitratel dans le domaine des tours de télécommunications et augmenterait l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, ce qui devrait aider l’entreprise à acquérir une part importante de la tour de télécommunications indonésienne marché.

2018 : Bali Towerindo a annoncé l’ajout de 1 000 tours de télécommunication. Cela aiderait l’entreprise à répondre à la demande croissante des opérateurs de télécommunications en raison de l’adoption généralisée des réseaux 4G. Cela aiderait également l’entreprise à acquérir une position forte sur le marché et à attirer de nouveaux clients.

2018 : Gihon Telekomunikasi Indonesia a annoncé que l’entreprise construirait 67 unités de tours en 2018. Cela visait à améliorer les performances de l’entreprise, à acquérir une solide base de clients et à acquérir une position forte sur le marché indonésien des tours de télécommunications.

Caractéristiques importantes de l’offre et faits saillants du marché des tours de télécommunications en Indonésie dans les rapports:

Aperçu détaillé du marché des tours de télécommunications en Indonésie

Changements dans la dynamique du marché de l’industrie

Segmentation détaillée du marché par type, application, etc.

Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de quantité et de valeur

Tendances et développements récents de l’industrie

Situation de la concurrence sur le marché des tours de télécommunications en Indonésie

Entreprises clés et stratégies de produits

Segment/région de niche potentiel affichant une croissance prometteuse.

Enfin, le rapport sur le marché des tours de télécommunications en Indonésie est la source crédible pour obtenir des études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport fournit les paramètres régionaux, les conditions économiques, les valeurs des articles, les avantages, les limites, les créations, les fournitures, les demandes, les taux de développement du marché, les chiffres, etc. .

