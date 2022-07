Analyse et perspectives de la croissance du marché des électrodes médicales: tendances, taille du marché, perspectives et opportunités de partage, pays et entreprises

La compréhension du paysage concurrentiel est un autre aspect important du rapport à grande échelle sur le marché mondial des électrodes médicales et, par conséquent, les mouvements ou actions des principaux acteurs et marques du marché sont analysés, allant du développement de produits, des lancements de produits, des acquisitions, des fusions, des coentreprises, des futurs produits aux technologies. . Les recherches et les études associées à l’analyse des concurrents placent clairement le paysage concurrentiel au centre des préoccupations avec lesquelles l’industrie de la santé peut choisir ou faire progresser ses propres stratégies pour prospérer sur le marché. De plus, le document de recherche sur le marché mondial des électrodes médicales analyse et présente les données historiques ainsi que les performances actuelles du marché.

Les électrodes médicales sont hautement préférées par les professionnels de la santé en raison de leurs caractéristiques, telles que l’abordabilité, la stérilité et la facilité d’administration, entre autres. L’augmentation de la prévalence de diverses maladies accélère la croissance du marché des électrodes médicales.

Ces électrodes sont utilisées en combinaison avec des systèmes de surveillance pour offrir un diagnostic et une surveillance continue. Le marché mondial des électrodes médicales était évalué à 1,70 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 2,68 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,85 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Une électrode médicale fait référence à un conducteur électronique solide qui est largement utilisé pour transférer le courant ionique dans le corps en courant électrique pour des mesures biologiques. Le conducteur est constitué d’un plomb, d’une partie métallique et d’une pâte conductrice d’électrode. Il aide au diagnostic de divers troubles cardiaques, musculaires, nerveux et oculaires. Ils sont très demandés par une large application dans les domaines cardiovasculaire, orthopédique et cosmétique.

Dynamique du marché des électrodes médicales

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Prévalence de divers troubles

L’augmentation de la prévalence des maladies neurologiques et cardiologiques dégénératives, telles que la fibromyalgie, la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer et divers troubles cérébraux, est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des électrodes médicales.

Chirurgies mini-invasives

L’augmentation de l’inclinaison vers les chirurgies mini-invasives en raison des avantages, notamment une récupération rapide et moins de douleur, accélère la croissance du marché.

Préférence pour les services de soins à domicile et ambulatoires

L’augmentation de la préférence pour les services de soins à domicile et ambulatoires, en particulier pendant l’épidémie de COVID-19, influence davantage le marché.

Opportunités

En outre, des investissements élevés dans la recherche de dispositifs médicaux offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le développement des infrastructures de santé dans les régions émergentes élargira davantage le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial des électrodes médicales

D’autre part, le coût élevé associé à la technologie devrait entraver la croissance du marché. En outre, le manque de professionnels formés devrait défier le marché des électrodes médicales au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des électrodes médicales fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des électrodes médicales, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché des électrodes médicales

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact varié sur le marché des électrodes médicales. Les actes médicaux majeurs ont été refusés pendant la pandémie afin de prévenir le risque de propagation du coronavirus. Les actes médicaux majeurs ont été refusés pendant la pandémie afin de prévenir le risque de propagation du coronavirus. Cependant, une augmentation des procédures de diagnostic est attendue dans l’après-COVID en raison de l’assouplissement des restrictions.

Développement récent

Natus Medical, Inc. a annoncé son partenariat avec Holberg EEG AS en 2020. L’objectif de ce partenariat est d’améliorer et d’automatiser le diagnostic de l’épilepsie, grâce au développement et à la distribution de l’algorithme AutoSCORE dans le monde entier.

Étendue du marché mondial des électrodes médicales et taille du marché

Le marché des électrodes médicales est segmenté en fonction de la convivialité, de la technologie, de la procédure et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Convivialité

Électrodes médicales jetables

Électrodes médicales réutilisables

Sur la base de la convivialité, le marché des électrodes médicales est segmenté en électrodes médicales jetables et en électrodes médicales réutilisables.

Technologie

Électrodes humides

Électrodes sèches

Électrodes à aiguilles

Le marché des électrodes médicales a également été segmenté sur la base de la technologie en électrodes humides, électrodes sèches et électrodes aiguilles.

Procédure

Électrocardiographie (ECG)

Électroencéphalographie (EEG)

Électromyographie (EMG)

Autres procédures

Sur la base de la procédure, le marché des électrodes médicales est segmenté en électrocardiographie (ECG), électroencéphalographie (EEG) , électromyographie (EMG) et autres procédures.

Application

Cardiologie

Neurophysiologie

Les troubles du sommeil

Surveillance peropératoire

Autres applications

Sur la base des applications, le marché des électrodes médicales est segmenté en cardiologie, neurophysiologie, troubles du sommeil , surveillance peropératoire et autres applications.

Analyse/aperçus régionaux du marché des électrodes médicales

Le marché des électrodes médicales est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, utilisabilité, technologie, procédure et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des électrodes médicales sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des électrodes médicales en raison de la forte adoption de technologies de pointe dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du nombre d’établissements de santé privés et publics dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des électrodes médicales vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des électrodes médicales, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact. sur le marché des électrodes médicales. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Electrodes médicales

Le paysage concurrentiel du marché des électrodes médicales fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des électrodes médicales.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des électrodes médicales sont Boston Scientific Corporation (États-Unis), 3M (États-Unis), BD (États-Unis), GENERAL ELECTRIC (États-Unis), Medtronic (Irlande), CONMED Corporation. (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Ambu A/S. (Danemark), Natus Medical Incorporated (États-Unis), Leonhard Lang USA, Inc. (États-Unis), NIHON KOHDEN CORPORATION (Japon), Compumedics Limited (Australie), g.tec medical engineering GmbH Austria (Autriche), VectraCor (États-Unis), EMOTIV (États-Unis), Bionen sas di B. Nencioni & C. (Italie), NeuroWave Systems Inc (États-Unis), Wearable Sensing (États-Unis), NeuroSky (Corée du Sud), entre autres.