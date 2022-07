Analyse et dimensionnement des revenus du marché des prises intelligentes, de la région, du pays et du segment pour 2021-2028

Le Global du marché des prises intelligentes a atteint 4,92 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 40,1 % au cours de la période de prévision. La croissance des revenus du marché est principalement due à l’évolution de la préférence des consommateurs vers les applications domestiques intelligentes. L’amélioration du niveau de vie des consommateurs grâce à l’augmentation du revenu disponible devrait stimuler la demande de prises intelligentes à usage domestique.

L’augmentation de l’adoption des technologies domotiques devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. La prise intelligente est un petit adaptateur qui peut être branché sur une prise électrique murale ordinaire et peut être connecté à un réseau Wi-Fi. La capacité des prises intelligentes à convertir les appareils et appareils ménagers ordinaires en appareils intelligents contribue à la demande croissante. Les prises intelligentes permettent aux consommateurs de contrôler l’alimentation électrique de l’appareil via une application sur un smartphone. L’augmentation des factures d’énergie et la nécessité de minimiser la consommation d’énergie sont d’autres facteurs clés qui devraient stimuler la croissance du marché des prises intelligentes au cours de la période de prévision.

L’adoption croissante d’appareils intelligents dans les ménages, les progrès technologiques rapides et l’amélioration du niveau de vie des individus à travers le monde sont quelques-uns des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance du marché

Une prise intelligente peut surveiller la consommation d’énergie des appareils et aider les consommateurs à prendre conscience et à réduire l’énergie consommation. Les consommateurs peuvent facilement éteindre les appareils à l’aide de prises intelligentes et éviter la consommation en veille. La consommation peut être minimisée grâce à l’utilisation d’appareils intelligents ou à l’activation d’appareils programmables conventionnels via des prises intelligentes. Les applications de prise intelligente incluent également le contrôle CVC, le contrôle de la lumière, le contrôle de l’arrosage et le contrôle d’autres appareils ménagers.

L’analyse SWOT effectuée au cours de l’étude met en lumière les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces rencontrés par les principaux fournisseurs. Les avis d’experts sur les tendances passées, présentes et futures couvertes par l’étude visent en outre à clarifier les perspectives d’avenir de l’industrie.

Les principales entreprises du marché comprennent :

Belkin International Inc.

Panasonic Corporation

iHome, Inc.

Edimax Technology, Co. Ltd.

Etekcity Corporation

Xiaomi Corporation

Lenovo Group Limited

Leviton Manufacturing Company

TP-Link Technologies Co., Ltd.

Les segments couverts par ce rapport sont :

Perspectives de la technologie (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Wi-Fi Bluetooth Autres



Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Utilisation commerciale Usage industriel Usage domestique



Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni BENELUX Italie Espagne Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Inde Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste MEA



Les régions clés incluses ici contribuent de manière significative à la part de marché mondiale. Le rapport donne également une analyse concurrentielle du marché Smart Plug. L’étude catégorise le marché mondial pour projeter le chiffre d’affaires total et examiner les tendances passées, présentes et émergentes dans des sous-segments tels que les types, la taille, la verticale, les consommateurs et la géographie.

Géographiquement, ce rapport étudie les régions clés, se concentre sur les ventes de produits, la valeur, la part de marché et les opportunités de croissance dans ces régions, couvrant :

États-Unis

Europe

Chine

Japon

Asie du Sud-Est

Inde

Portée du rapport :

cette analyse approfondie met en lumière un éventail d’intangibles les aspects liés à l’entreprise tels que les définitions importantes, l’utilisation finale et le total des revenus générés dans différentes régions. Le chercheur a fait un effort conscient pour examiner de plus près certains des plus performants de l’industrie Smart Plug. D’autres aspects essentiels évalués au cours de la recherche comprennent l’importation et l’exportation, la demande et l’offre, le canal de distribution, la marge brute et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Pour ajouter plus de crédibilité à la recherche, l’étude examine les stratégies gagnantes adoptées par les principaux fournisseurs pour maintenir un avantage concurrentiel dans le monde entier. Les statistiques vitales sur les performances de l’entreprise sont projetées à l’aide de graphiques, de tableaux et d’images graphiques de ressources explicites.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances de le marché de la prise intelligente. Les chercheurs menant la recherche effectuent également une analyse complète des récentes modifications de la réglementation gouvernementale et de leur impact sur le paysage concurrentiel de l’industrie.

Table des matières :

Aperçu du rapport : Il comprend les objectifs et la portée de l’étude et donne les points saillants des principaux segments de marché et acteurs couverts. Il comprend également les années considérées pour l’étude de recherche.

Résumé: Il couvre les tendances du secteur en mettant l’accent sur les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la taille du marché par région et la taille du marché mondial. Il couvre également la part de marché et le taux de croissance par région.

Acteurs clés : ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des acteurs clés, la date de création des entreprises et les zones desservies, la base de fabrication et les revenus des acteurs clés.

Répartition par produit et application : cette section fournit des détails sur la taille du marché par produit et application.

Analyse régionale : Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur la base de la taille du marché par produit et application, des acteurs clés et des prévisions du marché.

Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués sur la base de leur marge brute, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise.

Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Annexe : Elle comprend des détails sur l’approche de recherche et de méthodologie, la méthodologie de recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude et une clause de non-responsabilité.

En conclusion, le rapport offre une vue panoramique du marché Graphite sphérique aux niveaux mondial et régional. Il comprend des données statistiques clés et des faits vérifiés par l’industrie et évalue en profondeur la taille, la part et le volume du marché de l’industrie du graphite sphérique pour prévoir la même chose sur 2020-2028.

L’étude de veille professionnelle sur le marché des prises intelligentes répond à certaines des questions les plus critiques :

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quelles sont les forces motrices du marché Prise intelligente?

Quels sont les freins à la croissance du marché ?

Quels sont les meilleurs fournisseurs dans cet espace ?

Quelles sont les menaces et les opportunités sur le marché pour les principaux fournisseurs ?

Quelles sont les forces ou les faiblesses des fournisseurs critiques ?

Quelles sont les futures opportunités pour les acteurs du marché Prise intelligente ?

Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté le marché mondial de la prise intelligente?

À quoi ressemble le paysage concurrentiel ?

Nous vous remercions d’avoir lu notre rapport. Si vous souhaitez trouver plus de détails sur le rapport ou souhaitez une personnalisation, contactez-nous. Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur l’ensemble de la recherche ici. Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

