Analyse et dimensionnement des revenus du marché de la nutrition des enfants, de la région, du pays et du segment pour 2021-2030

Le Global Marché de la nutrition des enfants la taille était de 48,89 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La prévalence croissante de l’obésité et du surpoids chez les enfants et les initiatives croissantes des gouvernements et des organismes de réglementation des pays du monde entier sont des facteurs majeurs de croissance des revenus du marché. Par exemple, la stratégie nutritionnelle 2016-2025 de l’OMS précise qu’elle collaborera avec les États membres et les partenaires pour parvenir à l’accès universel à des régimes alimentaires nutritifs issus de systèmes alimentaires durables. L’OMS soutient également l’adoption d’orientations et la mise en œuvre d’actions nutritionnelles efficaces et surveille et évalue les politiques et les programmes pour de meilleurs résultats.

La croissance des revenus du marché est également stimulée par le lancement croissant de produits nouveaux et innovants. Par exemple, en avril 2022, Horlicks a lancé les gommes Nutri pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants âgés de 2 ans et plus. qui sont exempts de conservateurs ajoutés, de sucre, de colorants ou d’arômes artificiels et de gélatine, entre autres. De plus, les parents qui travaillent sont très stressés en essayant de fournir un petit-déjeuner et un déjeuner équilibrés à leurs enfants. Des startups, telles que My Lunchbuddy, développent des plans de repas qui offrent aux enfants une alimentation équilibrée et saine, ce qui permet aux parents d’économiser du temps et des efforts pour rechercher et créer des régimes nutritionnels pour leurs enfants.

Le rapport traite également des principaux acteurs impliqués sur le marché, tels que Abbott, My Lunchbuddy, Goodwolf Feeding Co., Mead Johnson & Company, LLC., Danone, Nestlé, Perrigo Company plc, Arla Foods amba, Yamo AG, Nutribud Foods, Else La nutrition., et d’autres ainsi que les nouveaux entrants sur le marché. L’analyse concurrentielle comprend également une analyse régionale des principales régions géographiques. Le rapport couvre des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Merci d'avoir lu notre rapport.

