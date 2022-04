Analyse et dimensionnement des revenus, des régions, des pays et des segments du marché de l’acétate d’éthyle pour 2028

Le marché mondial de l’acétate d’éthyle devrait atteindre 5 849,7 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Global Ethyl Acetate est un composé organique avec une formation liquide incolore et a une odeur sucrée et fruitée distinctive. Ce composé est largement mélangé comme solvant et diluant dans les peintures et revêtements et adhésifs et mastics pour son coût relativement faible, sa faible toxicité et son odeur agréable. Il est couramment utilisé dans les dissolvants pour vernis à ongles et dans la couleur et les encres pour marquer les fruits ou les légumes. Le marché mondial de l’acétate d’éthyle mondial se développe à un rythme substantiel en raison de la demande croissante d’acétates d’éthyle mondiaux dans les aliments et les boissons pour leur saveur sucrée distinctive et dans les adhésifs et les mastics en tant que solvant relativement peu coûteux. La nature peu toxique et biodégradable avec des caractéristiques de point d’éclair très élevées de ce composé organique en fait un solvant très exigeant et largement accepté dans les industries des peintures et revêtements et des adhésifs et mastics dans le monde entier.

Une substance ou un mélange de substances qui composent un objet est appelé un matériau. Les matériaux sont utilisés comme intrants dans les processus de fabrication pour créer des biens ou des matériaux plus complexes dans l’industrie. L’industrie chimique est composée d’entreprises qui fabriquent des produits chimiques industriels. Les réactions chimiques et les technologies de raffinage sont utilisées dans cette industrie pour convertir les ressources de base telles que le pétrole, l’air, l’eau, le gaz naturel, les métaux et les minéraux en milliers de produits différents. Les tendances du secteur des matériaux et des produits chimiques vont des solutions pour la légèreté, la durabilité, l’ingénierie de surface, l’impression 3D, les nano-formulations (biomatériaux) et le développement de composites avancés pour répondre aux demandes actuelles de l’industrie.

Le rapport d’étude de marché mondial sur l’acétate d’éthyle mondial a été formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies et couvre également l’examen SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir une analyse détaillée des principales entreprises. Le rapport propose également une analyse détaillée de la part de marché, de la taille du marché, du volume et de la valeur du marché, du portefeuille de produits, du développement et de l’avancement des produits, des mises à niveau technologiques et de la segmentation en fonction des types, de l’application, de l’utilisation finale et de la région.

Celanese Corporation, Eastman, Chemical Company, Jubilant Life Science Ltd., Jiangsu Sopo (Group) Co., Ltd., INEOS, PT. Indo Acidatama Tbk, Solvay SA, Daicel Corporation, Sipchem et Merck KGaA.

Application Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Peintures et revêtements

Adhésifs et

processus d’étanchéité Solvant

Activateur et durcisseur

Autres applications

Fin -Use Verticals Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Food & Beverages

Architectural

Packaging Industry

Automotive

Textile Industry

Autres

Raisons d’acheter ce rapport:

le rapport se concentre sur la part de marché, la taille du marché, la part des revenus, le taux de croissance de l’industrie, la bifurcation régionale et les perspectives globales de l’industrie.

L’étude fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique concurrentielle.

Le rapport aide les lecteurs à comprendre les segments de produits et leur croissance future.

Les analystes de ce rapport de recherche peuvent rapidement développer leur activité en se concentrant sur diverses stratégies commerciales et de marché.

Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en ayant une vision complète du marché et en effectuant des analyses approfondies des segments de marché.

Analyse PEST du marché dans les cinq grandes régions.

À propos

