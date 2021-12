Analyse et croissance de la demande du marché de l’emballage d’eau en bouteille par Greif., Amcor plc, PLASTIPAK HOLDINGS, INC., Graham Packaging Company., Kaufman Container

Le rapport d’étude de marché sur l’emballage d’eau en bouteille est une source précieuse d’informations perceptives pour les stratèges commerciaux. Cette étude de marché sur l’emballage d’eau en bouteille fournit des données complètes qui élargissent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

Le rapport sur le marché de l’emballage d’eau en bouteille présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – Greif., Amcor plc, PLASTIPAK HOLDINGS, INC., Graham Packaging Company., Kaufman Container., Greiner Packaging, Alpha Group., Sidel Group, Silgan Holdings Inc. , Berry Global Inc., CKS Packaging, Inc., APEX Plastics, SKS Bottle & Packaging, Inc., Exo Packaging, Alpack Plastics, PPC, Inc., CG Roxane, LLC, Danone SA

Une étude spécifique du paysage concurrentiel du marché mondial de l’emballage d’eau en bouteille a été allouée, fournissant des informations sur les profils d’entreprise, la situation financière, les développements récents, les fusions et acquisitions, et donc l’analyse SWOT. Ce rapport d’analyse fournira un plan transparent aux préoccupations des lecteurs concernant la situation générale du marché pour choisir davantage sur ce marché des projets.

Par matériaux (plastiques et verre), produit (eau de puits, eau distillée et eau minérale), applications (municipales et industrielles), taille de l’emballage (331 ml à 500 ml, 501 ml à 1000 ml, 1001 ml à 1500 ml et plus de 1500 ml), technologie (désinfection, Échange d’ions, filtration et autres), qualité (premium et non-premium), origine du produit (national et importé)

