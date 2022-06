Analyse du scénario concurrentiel du marché des membranes de séparation des gaz 2022 | Fibre creuse, blessure en spirale, d’autres

Garder une longueur d’avance sur vos concurrents, ce qui vaut la peine d’obtenir plus d’informations sur le Membranes de séparation des gaz à l’échelle mondiale

Tableau Volume et valeur des membranes de séparation des gaz mondiaux par fabricants

Concurrence par entreprise Volume (unités) Revenu (millions USD)

Volume Part de marché Valeur Part de marché

Produits aériens 128085 29,93 % 148,96 30,07 %

Air Liquide 90295 21,10 % 107,44 21,69 %

UBE 65906 15,40 % 73,98 14,93 %

Grasys 15134 3,54% 18,58 3,75%

Evonik 6523 1,52 % 7,1 1,43 %

Schlumberger 7534 1,76% 9,96 2,01%

IGS 8203 1,92 % 9,24 1,87 %

Honeywell 13280 3,10 % 18,01 3,64 %

MTR 4049 0,95 % 4,96 1,00 %

Borsig 5176 1,21% 4,89 0,99%

Parker Hannifin 8440 1,97% 8,7 1,76%

Tianbang 8596 2,01% 6,85 1,38%

SSS 7092 1,66 % 5,94 1,20 %

Autres 59622 13,93% 70,77 14,29%

Total 427935 100% 495,38 100%

Source : rapports annuels, informations secondaires, communiqués de presse, entretiens avec des experts et QYR Chemical & Material Research Center, mars 2018

Figure Taille du marché mondial (millions USD) Statut et perspectives 2013-2025

Source : rapports annuels, informations secondaires, communiqués de presse, entretiens avec des experts et QYR Chemical & Material Research Center, mars 2018

Les types de produits de ce rapport sont :

Par structure :

Fibre creuse

Enroulé en spirale

Les autres

Ou par Matériaux :

Polyimide & Polyaramide

Polysulfone

Acétate de cellulose

Autres matériaux

Tableau Répartition du marché de la production de membranes de séparation des gaz (unités) par type de produit

Production (Unités) 2013 2017 2025F Part dans 2025F CAGR 2017-2025

Polyimide & Polyaramide 172147 204468 269121 50,14% 3,49%

Polysulfone 131781 149050 176265 32,84 % 2,12 %

Acétate de cellulose 19074 21054 25602 4,77 % 2,47 %

Autres polymères 46650 53363 65751 12,25 % 2,64 %

Total 369652 427935 536739 100% 2,87%

Source : Littérature secondaire, communiqués de presse, entretiens avec des experts et QYR Chemical & Material Research Center, mars 2018

Tableau Répartition du marché de la production de membranes de séparation des gaz (unités) par type de produit II

Production (Unités) 2013 2017 2025F Part dans 2025F CAGR 2017-2025

Fibre creuse 314906 361605 451558 84,13 % 2,82 %

Enroulé en spirale 39368 48613 61135 11,39 % 2,91 %

Autres 15378 17717 24046 4,48% 3,89%

Total 369652 427935 536739 100% 2,87%

Source : Littérature secondaire, communiqués de presse, entretiens avec des experts et QYR Chemical & Material Research Center, mars 2018

Isolation du N2 inerte de l’air

Récupération H2

Élimination du CO2 du gaz naturel

Séparation vapeur/azote

Autres applications

Tableau Consommation de membranes de séparation des gaz (unités) par application (2013-2025)

Ventes (Unités) 2013 2017 2025F Part dans 2025F CAGR 2017-2025

Isolement du N2 inerte de l’air 113779 129451 163330 30,43 % 2,95 %

Récupération H2 82654 95686 121679 22,67% 3,05%

Élimination du CO2 du gaz naturel 81915 94103 117277 21,85 % 2,79 %

Séparation vapeur/azote 34 673 40 825 53 137 9,90 % 3,35 %

Autres applications 56631 67870 81316 15,15 % 2,29 %

Total 369652 427935 536739 100% 2,87%

Source : Littérature secondaire, communiqués de presse, entretiens avec des experts et QYResearch

• Marché nord-américain des membranes de séparation des gaz

industrie

• L’Europe 

• Marché Asie-Pacifique des membranes de séparation de gaz

industrie

• Amérique du Sud

• Marché africain

Lire le rapport d’analyse complet avec description, table des matières, liste des tableaux et des figures et bien d’autres : https://calibreresearch.com/report/global-gas-separation-membranes-market-239707

