Analyse du rapport sur le marché du traitement du paludisme et perspectives pour une décision d’investissement très rentable : perspectives de l’industrie d’ici 2021-2028 : Actiza Pharmaceutical Private Limited AdvaCare Pharma Amneal Pharmaceuticals LLC. Hikma Pharmaceuticals PLC

Le marché mondial du traitement du paludisme est en croissance avec des facteurs tels que la prévalence croissante et la charge de morbidité du paludisme. De plus, l’épidémie de pandémie de maladie infectieuse à coronavirus (COVID-19) agit comme un facteur majeur de la croissance du marché. Les conditions climatiques humides et les moustiques très efficaces (Complexe Anopheles Gambiae) dans certaines régions d’Afrique ont également donné un essor au marché du traitement du paludisme.

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions AJANTA PHARMA, Novartis AG, Cipla Inc. ciblent ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché du traitement du paludisme au Moyen-Orient et en Afrique et les leaders du marché ciblant le Nigeria et la République démocratique du Congo pour être leurs prochains revenus de poche pour 2020.

Le marché du traitement du paludisme devient de plus en plus compétitif avec des sociétés comme AJANTA PHARMA, Novartis AG, Cipla Inc. et Strides Pharma Science Limited. Ce sont les entreprises les plus dominantes sur le marché du traitement du paludisme et lancent davantage de nouveaux produits sur le marché. Les nouveaux rapports d’étude de marché des ponts de données mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché mondial du traitement du paludisme.

