Analyse du rapport sur le marché du CDN mobile, partage, revenus, taux de croissance avec aperçu des prévisions 2030

CDN améliore la sécurité avec des services tels que l’atténuation du déni de service distribué (DDoS), le pare-feu d’application Web (WAF) et l’atténuation des bots. Un pare-feu d’application Web protège les applications Web d’une entreprise en inspectant et en filtrant le trafic entre chaque application Web. WAF peut défendre les applications Web contre les attaques telles que la falsification de requête intersite (CSRF), le script intersite (XSS), l’inclusion de fichiers et l’injection SQL. Lors d’une attaque DDoS, les cybercriminels profitent du comportement qui se produit entre les périphériques réseau et les serveurs, ciblant souvent les périphériques réseau qui établissent une connexion à Internet, ce qui signifie que les attaquants se concentrent sur les périphériques réseau périphériques tels que les routeurs et les commutateurs. L’une des fonctions de CDN est de fournir du contenu via un réseau de serveurs de manière sécurisée et efficace. La demande croissante d’ordinateurs portables, de téléphones portables, de tablettes et de téléviseurs, entre autres, stimule également la croissance des revenus du marché.

Le rapport propose une évaluation complète du paysage concurrentiel avec un accent particulier sur les initiatives stratégiques clés telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les partenariats et les accords entrepris par les principales entreprises. Il met également en lumière les récents lancements de produits et les promotions de la marque pour prédire la contribution des revenus et la croissance des revenus au cours de la période de prévision.

Akamai Technologies, AT&T Inc., Ericsson AB, Internap Corporation, ChinaCache, Limelight Networks, Swarmify Inc., Microsoft Corporation, Amazon Web Services Inc. et Cloud Flare Inc.

Le rapport segmente davantage le marché du CDN mobile sur la base des types de produits , spectre d’application et bifurcation régionale.

Perspectives du type de CDN (revenus, milliards USD ; 2019-2030)

CDN vidéo CDN

non vidéo

Perspectives de la taille de l’organisation (revenus, milliards USD ; 2019-2030) Perspectives

petites et moyennes entreprises et

grandes entreprises

(revenus, milliards USD ; 2019-2030)

professionnelles

Assistance et maintenance

Solution CDN mobile Sécurité des données Accélération du réseau Gestion du trafic



Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Médias et divertissement

E-commerce

Gouvernement

Télécom

Santé

Éducation

Système d’exploitation Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Android

iOS

Autres

Segmentation du marché du CDN mobile en fonction de la région :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

