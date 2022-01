Analyse du rapport sur le marché des terminaux de communication par satellite d’ici 2028

Le marché des terminaux de communication par satellite devrait passer de 3 877,1 millions de dollars US en 2021 à 6 030,7 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 6,5 % de 2021 à 2028.

Le marché des terminaux de communication par satellite est segmenté en fonction de la classification, de l’application et de la géographie. Sur la base des applications, le marché mondial des terminaux de communication par satellite est segmenté en usage militaire et usage civil. Sur la base de la classification, le marché est segmenté en bande C, bande X, bande S, bande Ku et bande Ka.

Principaux acteurs du marché des terminaux de communication par satellite:

• Airbus

• AVL Technologies

• Collins Aerospace

• Systèmes de mission General Dynamics, Inc.

• Honeywell International Inc.

• L3Harris Technologies, Inc.

• NEC Corporation

• INGÉNIERIE ST

• Groupe Thales

• Viasat, Inc.

Aperçu du marché des terminaux de communication par satellite

Besoin croissant de connectivité ininterrompue

Le besoin d’une connectivité ininterrompue augmente notamment dans divers domaines à l’échelle mondiale. Les terminaux de communication par satellite sont utilisés dans des applications respectives dans divers domaines tels que les prévisions météorologiques, les médias et le divertissement, l’aviation, la télévision, Internet, l’espace et les télécommunications. Divers développements technologiques concernant les terminaux SATCOM contribuent considérablement à la croissance du marché. Le besoin croissant de solutions de communication en mouvement pour les plates-formes telles que les véhicules militaires, les véhicules utilitaires, les bateaux et les trains entraîne notamment la demande de terminaux de communication par satellite respectifs. Le réseau de télécommunication 5G se développe dans les pays en développement comme l’Inde, Taïwan et le Brésil. Pour rester au courant des cyclones, des tsunamis et des tornades, le besoin de prévisions météorologiques précises augmente dans le monde entier. Avec le lancement de nouvelles compagnies aériennes et une augmentation des investissements dans le secteur de l’aviation, la nécessité d’améliorer l’efficacité opérationnelle et le contrôle du trafic aérien devrait augmenter considérablement dans un proche avenir. L’Association du transport aérien international (IATA) prévoit que le nombre de passagers aériens devrait atteindre 7,2 milliards d’ici 2035, soit près du double du nombre de 3,8 milliards de passagers aériens en 2016.

Aperçu du marché basé sur les applications

Sur la base des applications, le marché des terminaux de communication par satellite est segmenté en usage militaire et usage civil. En 2020, le segment à usage militaire représentait une part de marché plus importante.

La pandémie de l’épidémie de COVID-19 IMPACT affecte négativement les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures et des interdictions de voyager imposées par le gouvernement, ainsi que des fermetures d’entreprises. Les biens de consommation sont l’une des principales industries souffrant de graves perturbations telles que les ruptures de la chaîne d’approvisionnement, les annulations d’événements technologiques et les fermetures de bureaux. La fermeture de diverses usines et usines en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique a restreint la chaîne d’approvisionnement mondiale et a eu un impact négatif sur les activités de fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits. En outre, diverses entreprises ont déjà prédit d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une chute des ventes futures de leurs produits.

Principaux points clés du marché des terminaux de communication par satellite

• Aperçu du marché des terminaux de communication par satellite

• Concurrence sur le marché des terminaux de communication par satellite

• Marché des terminaux de communication par satellite, tendances des revenus et des prix

• Analyse du marché des terminaux de communication par satellite par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché des terminaux de communication par satellite

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

