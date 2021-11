Analyse du rapport sur le marché des médicaments psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique et perspectives de marché pour une décision d’investissement très rentable : perspectives de l’industrie d’ici 2021-2028

Le marché des médicaments psychédéliques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 15,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 38,76 millions de dollars. d’ici 2028. La prévalence croissante de la dépression mentale et de l’anxiété et la disponibilité de médicaments hors AMM sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché des drogues psychédéliques au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs clés :

Johnson & Johnson Services, Inc.

Jazz Pharmaceuticals, Inc.

Celon Pharma SA

BOUSSOLE

usonainstitute.org

Develco pharma suisse sa

Doughlas Pharmaceuticals Limited

NeuroRX, Inc.

Hikma Pharmaceuticals PLC

Amneal Pharmaceuticals, LLC.

AVADEL PHARMACEUTICALS, SA

Portée et taille du marché des médicaments psychédéliques

Le marché des drogues psychédéliques est segmenté en sept segments notables basés sur la source, le type, les drogues, l’application, la voie d’administration, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la source, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en synthétique et naturel. En 2021, le segment synthétique domine car la plupart des produits sont fabriqués à partir de produits chimiques fabriqués par l’homme avec très peu de produits tels que la psilocybine à base d’ingrédients naturels.

Sur la base du type, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en dissociatifs, empathogènes et autres. En 2021, le segment des empathogènes produit des expériences de communion émotionnelle, d’unité, de parenté et est utilisé pour le traitement de la cataplexie, de la narcolepsie et des troubles connexes.

Sur la base des drogues, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine, psilocybine et autres. En 2021, le segment de l’acide gamma-hydroxybutyrique domine, car le xyrem de Jazz Pharmaceutical est l’un des plus anciens médicaments psychédéliques disponibles sur le marché, détenant une part importante et appartenant à la classe des médicaments.

Sur la base des applications, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en narcolepsie , dépression résistante au traitement, trouble de stress post-traumatique, trouble dépressif majeur, dépendance aux opiacés et autres. En 2021, le segment de la narcolepsie domine car le xyrem de Jazz Pharmaceutical est utilisé pour son traitement et il est le principal actionnaire du marché.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en oral, inhalation et injectable . En 2021, le segment oral est dominant car il est préféré aux diverses autres voies d’administration de l’administration de médicaments.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en hôpitaux , cliniques spécialisées, soins à domicile et autres. En 2021, le segment des hôpitaux domine le marché des médicaments psychédéliques en raison du nombre élevé de patients et la plupart des médicaments sont administrés sous la supervision d’un médecin.

Sur la base du canal de distribution, le marché des médicaments psychédéliques est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne. En 2021, le segment des pharmacies hospitalières détient la plus grande part de marché, car un plus grand nombre de patients sont traités dans les hôpitaux et la demande de médicaments en pharmacie hospitalière augmente.

