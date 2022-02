Analyse du rapport sur le marché des cartes sondes et aperçu du marché pour une décision d’investissement hautement rentable: perspectives de l’industrie d’ici 2029

Les recherches et analyses menées dans Probe Card Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’études de marché mondiales. Ce rapport a été conçu de telle manière qu’il fournit une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des cartes de sonde. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout très rapidement et facilement de nombreux problèmes commerciaux. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport Probe Card Market est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des cartes à sonde devrait atteindre une valeur estimée d’ici 2019, enregistrant un TCAC stable de 4,10 % au cours de la période de prévision 2019-2026. La demande croissante de Through-Silicium Via (TSV) et les avancées technologiques en matière de carte à sonde sont le principal facteur de croissance de ce marché.

Une fixation entre la plaquette semi-conductrice et le système de test électronique est connue sous le nom de carte sonde. L’objectif principal de la carte sonde est de créer une voie électrique entre le système de test et les circuits. Micro-ressort, lame, époxy et réseau entre autres. sont quelques-uns des types courants de cartes sondes. Ils sont largement utilisés dans des applications telles que DRAM, flash, paramétrique, fonderie et logique, entre autres.

Facteurs de marché:

La miniaturisation du produit électrique est le moteur de la croissance du marché

Les progrès technologiques et le développement de la carte à sonde propulseront également la croissance du marché

L’augmentation des investissements dans les usines de fabrication stimulera également la croissance du marché

La croissance de l’industrie des semi-conducteurs est un autre facteur qui stimule le marché

Contraintes du marché :

Le prix élevé de la carte sonde limitera la croissance du marché

Les changements technologiques soudains dans l’industrie des semi-conducteurs entraveront également la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des cartes de sonde

Par produit

o Carte de sonde en porte-à-faux

o Carte sonde verticale

o Carte sonde MEMS

Par demande

o Fonderie & Logique

ou DRAM

le flash

Paramétrique

o Autre

Par type

o Cartes sondes avancées

o Cartes sondes standard

Par géographie

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

ou Mexique

Amérique du Sud

ou Brésil

ou Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe 

o Allemagne

la France

o Royaume-Uni

o Italie

o Espagne

de Russie

o Turquie

Belgique

o Pays-Bas

Suisse

o Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

o Japon

ou chinois

o Corée du Sud

l’inde

ou Australie

o Singapour

de Malaisie

o Indonésie

o Thaïlande

Philippines

o Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

o Afrique du Sud

o Egypte

de l’Arabie Saoudite

ou Emirats Arabes Unis

ou Israël

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

Développements clés sur le marché :

En juin 2018, STAr Technologies a annoncé avoir acquis ProbeLogic pour étendre ses activités en Amérique du Nord. L’achat sera composé de personnes, d’actifs et de contrats clients. Cette acquisition aidera également l’entreprise à répondre à la demande du marché des tests de plaquettes et à fournir aux clients de bons services et de meilleures technologies.

En octobre 2017, Nidec Corporation a annoncé avoir acquis SV Probe Pte. Ltd. Cette acquisition aidera Nidec à appliquer sa technologie de sonde à ressort MEMS aux cartes sondes verticales fabriquées par SV Probe. Cela permettra à l’entreprise de réduire ses coûts de fabrication et d’améliorer son efficacité. Cette acquisition élargira le portefeuille de produits Nidec et renforcera leur activité sur le marché

Analyse compétitive

Le marché mondial des cartes sondes est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des cartes à sonde pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des cartes sondes sont FormFactor, MICRONICS JAPAN CO., LTD., Technoprobe SpA, JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION, MPI Corporation, SV Probe, Microfriend, FEINMETALL GmbH, WILL-Technology., Chunghwa Precision Test Tech.Co., Ltd., ADVANTEST CORPORATION,., Wentworth Laboratories, htt high tech trade GmbH, JEM America Corp, Inc, Celadon Systems, Rucker Kolls Inc., BE Precision Technology, Plexon Inc, Alpha Probes, Seiken Micro Technology Co., Ltd., NIKAD, PROWAN Technology Co., Ltd. et autres

Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont examinés dans le rapport complet sur la carte de sonde. Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, le coût et le profit des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport sur le marché mondial des cartes de sonde contient des informations complètes et approfondies basées sur l’intelligence économique.

Principaux faits saillants du marché des cartes de sonde dans la pandémie de Covid-19 couverts dans le rapport :

Le rapport fournit l’impact du COVID-19 sur le marché des cartes de sonde ainsi que son impact sur l’industrie et l’économie globales du monde. En outre, cela ajoute des changements dans le comportement d’achat des consommateurs car cela a un impact majeur sur la croissance du marché et les ventes. Les distributeurs et les commerçants sur l’analyse de la stratégie marketing axée sur les besoins de la région dans la pandémie de covid-19 sont également ajoutés dans le rapport sur le marché de la carte de sonde. Le dernier segment du chapitre sur l’impact du COVID-19 comprend la récupération et les changements majeurs optés par les principaux acteurs impliqués sur le marché Carte de sonde.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

