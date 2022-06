Analyse du rapport sur le marché de l’éclairage LED pour armoires en Amérique du Nord 2022, perspectives de croissance, taille de l’industrie, part de l’entreprise, principaux concurrents, segments régionaux, stratégies et prévisions jusqu’en 2028

Le marché nord-américain de l’éclairage LED pour armoires devrait passer de 1 983,30 millions de dollars américains en 2021 à 3 691,22 millions de dollars américains d’ici 2028. Il devrait croître à un TCAC de 9,3 % de 2022 à 2028.

La dernière étude sur le marché de l’éclairage LED pour armoires en Amérique du Nord propose une analyse globale des principales stratégies, modèles d’entreprise et parts de marché des acteurs les plus notables de ce marché. L’étude propose une analyse approfondie des principaux facteurs de persuasion, des chiffres du marché en termes de revenus, des données segmentaires, des données régionales et des données par pays. Cette étude peut être décrite comme la documentation la plus complète qui comprend tous les aspects du marché en évolution de l’éclairage LED pour armoires en Amérique du Nord.

L’éclairage LED de l’armoire est une source de lumière petite et discrète, pratiquement invisible et facile à installer. Les initiatives gouvernementales en faveur de l’énergie verte durable, telles que l’émission nette zéro d’ici 2050 et le programme ENERGY STAR de l’Agence américaine de protection de l’environnement et du Département américain de l’énergie, font la promotion de l’efficacité énergétique. L’éclairage LED d’armoire offre de nombreux avantages, tels que des coûts et des factures d’énergie faibles, ainsi qu’une consommation d’énergie minimale, qui incitent de nombreux consommateurs à installer un éclairage LED d’armoire. Ainsi, ces initiatives d’efficacité énergétique ont un impact positif sur la croissance du marché de l’éclairage LED des armoires. L’adoption croissante de l’éclairage LED dans les armoires de cuisine et les placards et le nombre croissant de nouvelles maisons créeraient des opportunités lucratives pour les acteurs nord-américains du marché de l’éclairage LED des armoires au cours de la période de prévision.

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent :

MARQUES ACUITY, INC

Kichler Lighting LLC

Hafele Amérique Co

Éclairage GM

Système Savant Inc

Black+Decker Inc.

Éclairage SGi Inc

Eclairage Design RAB

Systèmes d’éclairage fantôme

Eclairage WAC

Marché de l’éclairage LED pour armoires en Amérique du Nord : par type

Sur la base du type, le marché nord-américain de l’éclairage à LED pour armoires est segmenté en éclairage dans les armoires et éclairage sous les armoires. Le segment de l’éclairage sous les armoires domine le marché en raison de la prolifération croissante de l’éclairage LED des armoires dans la cuisine. Le segment de l’éclairage en armoire devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. L’éclairage dans l’armoire pour l’éclairage des étagères peut être utilisé à des fins décoratives, telles que des étagères ouvertes ou utilitaires, lorsqu’un éclairage supplémentaire est requis. Le type d’éclairage le plus courant est l’éclairage linéaire, qui est caché derrière le cadre ou encastré sous l’étagère.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de l’éclairage LED pour armoires en Amérique du Nord

Le nombre de projets de construction ou de rénovation d’hôtels a considérablement diminué aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2020, ce qui a mis en évidence une faible demande d’éclairage LED pour armoires. Les restrictions du gouvernement fédéral sur les activités de construction et la circulation des travailleurs en Amérique du Nord ont diminué la demande d’éclairage à DEL pour armoires de cuisine. Cela a entraîné une croissance lente du marché de l’éclairage LED pour armoires. Cependant, le verrouillage causé par la pandémie de COVID-19 a incité les clients résidentiels et commerciaux à adopter un éclairage LED écoénergétique pour économiser de l’argent. En outre, la taille du marché de l’éclairage LED pour armoires devrait augmenter entre 2022 et 2023 en raison de l’augmentation de la construction de bâtiments résidentiels, de l’amélioration du système de chaîne d’approvisionnement, de la demande accrue d’éclairage d’armoires de cuisine, des incitations gouvernementales et du soutien politique.

