Analyse du rapport sur le marché de l’analyse des transports et aperçu du marché pour une décision d’investissement hautement rentable: perspectives de l’industrie d’ici 2029 || Cellint (Israël), Cubic Corporation (États-Unis), Iteris Inc. (États-Unis), Deltion, Ltd. (Royaume-Uni), Hitachi Ltd. (Japon), Garmin

Le marché mondial de l’analyse des transports était évalué à 15,65 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 77,33 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 22,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Data Bridge Market Research a récemment publié un rapport sur le marché de l’analyse des transports . Le rapport est une étude complète des derniers développements, de la taille du marché, du statut, des technologies à venir, des moteurs commerciaux, des défis, des politiques réglementaires ainsi que du profil des principaux fabricants et des stratégies des acteurs. Cette étude fournit des résumés du marché et des statistiques de l’état civil basées sur l’état du marché de l’entreprise et constitue une source précieuse de gestion et de surveillance pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’estimation de la taille du marché du marché Analyse des transports. Obtenez un rapport qui comprend la structure en détail (y compris une table des matières complète, une liste des tableaux et des figures).

Le principal rapport sur le marché Analyse des transports estime de manière globale les conditions générales du marché, le scénario de croissance du marché, les restrictions probables, les principales tendances de l’industrie, la taille du marché, la part de marché, le volume des ventes et les tendances futures. Il facilite le processus d’acquisition d’informations précieuses sur le marché grâce aux nouvelles compétences, aux derniers outils et aux programmes innovants qui ne manqueront pas d’aider à atteindre les objectifs commerciaux. Les informations et les données citées dans ce rapport proviennent de sources véridiques telles que les sites Web, les revues, les fusions et les rapports annuels des entreprises. Le rapport d’enquête complet sur le marché de l’analyse des transports est très utile pour les acteurs réguliers et émergents du marché de cette industrie, car il fournit des informations approfondies sur le marché.

Acteurs clés mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur l’analyse des transports :

Cellint (Israël), Cubic Corporation (États-Unis), Iteris Inc. (États-Unis), Deltion, Ltd. (Royaume-Uni), Hitachi Ltd. (Japon), Garmin, Ltd. (États-Unis), IBM (États-Unis), Inrix, Inc. (États-Unis), TomTom International BV (Pays-Bas), Oracle (États-Unis), Ryder Systems, Inc. (États-Unis), Envista LLC (États-Unis), Syntelic Solutions Corporation (États-Unis), Trimble Inc. (États-Unis), SmartDrive Systems Inc. ( États-Unis), KEWILL INDIA PRIVATE LIMITED (Inde), Qualcomm Technologies Inc. (États-Unis), Traffic Master (Royaume-Uni), Thales Group (France), Kapsch Ag (Autriche) et Decawave (Irlande), entre autres

Le rapport fournit un excellent aperçu des principaux facteurs macroéconomiques ayant un impact significatif sur la croissance du marché Analyse des transports. Il fournit également une analyse des opportunités en dollars absolus qui peut être cruciale pour identifier les opportunités de génération de revenus et d’augmentation des ventes sur le marché Analyse des transports. Les acteurs du marché peuvent utiliser l’analyse qualitative et quantitative fournie dans le rapport pour avoir une bonne compréhension du marché Analytics et faire de grands progrès dans l’industrie en termes de croissance. La taille globale du marché Analyse des transports et celle de chaque segment étudié dans le rapport sont calculées avec précision en fonction de divers facteurs.

Dynamique du marché de l’analyse des transports

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Initiatives de transport intelligent

L’augmentation de l’adoption d’initiatives de transport intelligentes ainsi que du système avancé de gestion du trafic (GAB) à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de l’analyse des transports. Une augmentation de la demande pour ces solutions a été constatée en raison des avantages offerts par ces analyses telles que la baisse de la consommation de carburant, de la pollution de l’air et du temps de trajet.

Augmentation de la demande d’automatisation

L’augmentation de l’inclinaison vers l’automatisation des processus opérationnels accélère la croissance du marché. Diverses technologies d’automatisation avancées sont intégrées au marché de l’analyse des transports, telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML).

Initiatives gouvernementales

La multiplication des initiatives gouvernementales pour le développement de villes intelligentes dans toutes les régions influence davantage la croissance du marché. L’intégration croissante des solutions d’analyse des transports en relation avec les systèmes de transport intelligents contribue à l’expansion du marché.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, la hausse des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché de l’analyse des transports.

Opportunités

En outre, la conception et le développement de véhicules connectés offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. L’évolution des véhicules semi-autonomes et autonomes élargira encore le marché.

Basé sur les segments du marché de l’analyse des transports

Taper

Analyse descriptive

Analyses prédictives

Analytique prescriptive

Mode

Chaussées

Les chemins de fer

Compagnies aériennes

Voies navigables

Autres

Déploiement

Sur site

Nuage

Hybride

Solution

Solutions analytiques

Systèmes avancés de contrôle des transports

Solutions de gestion

Prestations de service

Application

Télédétection

Gestion du transport en commun

Gestion du trafic routier

La gestion des incidents

Gestion de la logistique

Autres

Global Transportation Analytics Market: Regional Segment Analysis (Regional Production Volume, Consumption Volume, Revenue and Growth Rate 2022-2029):

North America (United States, Canada and Mexico)

Europe (Germany, UK, France, Italy, Russia and Spain etc.)

Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India, Australia and Southeast Asia etc.)

South America (Brazil, Argentina and Colombia etc.)

Middle East & Africa (South Africa, UAE and Saudi Arabia etc.)

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulations in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as new sales, replacement sales, country demographics, disease epidemiology and import-export tariffs are some of the major pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of sales channels are considered while providing forecast analysis of the country data.

Key Reasons to Purchase

Acquérir des analyses approfondies du marché et avoir une compréhension globale du marché mondial et de son paysage commercial.

Évaluer les processus de production, les principaux problèmes et les solutions pour atténuer le risque de développement.

Comprendre les forces motrices et restrictives les plus affectantes du marché et leur impact sur le marché mondial.

Découvrez les stratégies de marché adoptées par les principales organisations respectives.

Comprendre les perspectives d’avenir et les perspectives du marché.

Outre les rapports de structure standard, nous fournissons également des recherches personnalisées en fonction d’exigences spécifiques.

Avantages:

Cette recherche offre une analyse complète des tendances actuelles, des projections et de la dynamique pour les années, dans le but d’aider à l’identification des opportunités de marché actuelles.

Les revenus du marché individuel des principaux pays de chaque zone sont cartographiés.

La recherche examine les circonstances du marché Analyse des transports sur une base régionale et pays par pays.

Les principaux acteurs du marché Analyse des transports ont été identifiés.

Pour comprendre l’environnement concurrentiel à travers les zones géographiques, cette étude évalue le paysage concurrentiel et procède à une analyse de la chaîne de valeur.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché Analytique des transports au sein du marché a été proposée, ce qui devrait contribuer aux opportunités de marché actuelles.

Table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02: Portée du rapport sur le marché Analyse des transports

Partie 03: Paysage du marché de l’analyse des transports

Partie 04 : Dimensionnement du marché de l’analyse des transports

Partie 05: Segmentation du marché de l’analyse des transports par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

