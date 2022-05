Analyse du rapport sur le marché de la gestion des métadonnées d’entreprise, partage, revenus, taux de croissance avec aperçu des prévisions 2030

2030 gestion des métadonnées d’entreprise prévu jusqu’en 2028 a été récemment publié par Reports and Data pour aider les utilisateurs à comprendre le scénario de marché actuel. Le rapport propose une analyse détaillée de la taille du marché, de la part de marché, de la croissance des revenus, des tendances émergentes, des moteurs du marché, des contraintes, des opportunités, des limites et des principales entreprises opérant sur le marché. Les données sont obtenues grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies qui sont ensuite vérifiées par des experts de l’industrie. Ces données sont représentées à l’aide de divers tableaux, tableaux et graphiques, ce qui facilite la tâche du lecteur

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

que le segment de la gestion de la gouvernance et de la conformité devrait connaître un TCAC de 24,1 % au cours de la période de prévision en raison du besoin toujours croissant de gestion de données. L’administration devient encore plus facile lorsqu’une solution est mise en œuvre pour la gestion de la conformité, qui fournit des informations à ce sujet, permettant des modifications.

Les solutions de déploiement sur site détenaient une part de marché de 56,0 % en 2018. Cette part plus élevée correspond à la facilité d’installation et à la disponibilité des solutions matérielles, qui étaient rentables en raison de l’indisponibilité d’autres solutions.

L’industrie des médias et du divertissement devrait connaître le TCAC le plus élevé de 24,4 % au cours de la période de prévision. Cette forte croissance est attribuée aux immenses données qu’un média contient en ce qui concerne les réglementations croissantes concernant la violation du droit d’auteur ainsi qu’à des fins de sécurité empêchant la reproduction des données critiques.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé de 24,8 % au cours de la période de prévision. Les pays en développement comme la Chine et le Japon rattrapent rapidement la croissance des services de gestion de données. La gestion des métadonnées assure également la sécurité de ces données, ce qui favorise leur utilité dans les secteurs en développement de la finance ainsi que des médias et des télécommunications.

Les principaux participants sont Adaptive, ASG Technologies, Cambridge Semantics, CentricMinds, Collibra, Data Advantage Group, IBM, Informatica, Oracle et SAP, entre autres.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de la gestion des métadonnées d’entreprise en fonction du type de déploiement, du type d’application, des utilisateurs finaux et de la région :

Type de déploiement Outlook (revenu, milliards USD ; 2016-2026

) -Premise

Cloud

Application Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2016-2026)

Gouvernance et gestion de la conformité Gestion des

risques Gestion des

produits et des processus Gestion des

incidents

Autres

Perspectives des utilisateurs finaux (Revenu, USD Billion; 2016-2026)

BFSI

Télécommunications & IT

Retail and Ecommerce

Santé et sciences

Fabrication

Gouvernement et défense

Énergie et services publics

Médias et divertissement

Autres

L’analyse régionale fournit des informations sur les tendances et les demandes clés dans chaque grand pays qui peuvent affecter la croissance du marché dans la région.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, BENELUX, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil, reste du LATAM)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. Nous offrons également un rapport personnalisé selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport modifié.

