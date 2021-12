Analyse du rapport de recherche sur les tendances du marché mondial des produits infusés au cannabis révélant les principaux moteurs et tendances de croissance jusqu’en 2028

Marché mondial des produits infusés au cannabis, par produit (soins de la peau, cosmétiques, soins capillaires, lubrifiants intimes, produits pharmaceutiques, bonbons gélifiés, pilules, boissons infusées et autres), source (chanvre, marijuana), canal de distribution (B2B, B2C), utilisateur final (médical) , Usage personnel, Produits pharmaceutiques, Bien-être), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique), Tendances du marché et Prévision jusqu’en 2027

Le marché des produits infusés au cannabis devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour constater la croissance à un rythme annuel de 22,0% au cours de la période de prévision susmentionnée. La prise de conscience croissante des avantages pour le bien-être et la santé mentale oriente l’étendue du marché des produits infusés au cannabis.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Produits infusés au cannabis

Le paysage concurrentiel du marché des produits infusés au cannabis fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché des produits infusés au cannabis.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché des produits infusés au cannabis sont Canopy Growth Corporation, Aphria Inc., Aurora Cannabis, Docklight Brands, Inc., MARICANN INC, Tilray, GW Pharmaceuticals plc., ABcann Medicinals Inc., VIVO Cannabis Inc., parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le marché des produits infusés au cannabis se développe avec l’application successive de marijuana ou de chanvre dans la fabrication de produits à usage quotidien comme les soins de la peau, les cosmétiques, les soins capillaires, les lubrifiants intimes, les produits pharmaceutiques, les bonbons gélifiés et les pilules, les boissons infusées et autres. L’adoption croisée de ces produits contribue à la croissance du marché. L’utilisation et la pénétration d’herbes récréatives dans les aliments et les boissons infusés au cannabis aideront le marché à se développer. Les règles gouvernementales strictes et le qualifiant d’illégal dans certains pays agiront comme une contrainte pour le marché, tandis que l’utilisation accélérée des fibres de chanvre dans l’industrie textile constituera une opportunité pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des produits infusés au cannabis fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des produits infusés au cannabis de Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des produits infusés au cannabis et taille du marché

Le marché des produits infusés au cannabis est segmenté en fonction du produit, de la source, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

En fonction du produit, le marché des produits infusés au cannabis est segmenté en soins de la peau, cosmétiques, soins capillaires, lubrifiants intimes, produits pharmaceutiques, bonbons gélifiés, pilules, boissons infusées et autres.

Selon la source, le marché des produits infusés au cannabis est segmenté en chanvre et marijuana.

Sur la base du canal de distribution, le marché des produits infusés au cannabis est segmenté en B2B et B2C. Le B2C est en outre sous-segmenté en pharmacies hospitalières, magasins en ligne et magasins de détail.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des produits infusés au cannabis est segmenté en usage médical, personnel, pharmaceutique et bien-être. Le domaine médical est en outre subdivisé en douleur chronique, troubles mentaux, cancer, etc. Le bien-être est en outre sous-segmenté en aliments et boissons, soins personnels et cosmétiques, nutraceutiques et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des produits infusés au cannabis

Le marché des produits infusés au cannabis est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, source, canal de distribution et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des produits infusés au cannabis sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du centre L’Est et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des produits infusés au cannabis en raison de la forte prévalence de la maladie mentale, de l’anxiété et de la légalisation des produits à base de cannabis.

La section pays du rapport sur le marché des produits infusés au cannabis fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des produits infusés au cannabis vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des produits infusés au cannabis, l’impact de la technologie utilisant les courbes de la ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché des produits infusés au cannabis. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.



