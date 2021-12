Analyse du rapport de recherche sur les tendances du marché des lancettes et des aiguilles pour stylos révélant les principaux moteurs et tendances de croissance jusqu’en 2028

Marché mondial des lancettes et des aiguilles à stylo, par type (lancette, aiguilles à stylo), longueur (4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm), thérapie (insuline, GLP-1, croissance, hormonothérapie, glucose comme peptide (GLP) et tests cutanés), Mode d’achat (vente au détail et non au détail), Utilisateur final (hôpitaux et cliniques, centres de diagnostic et institutions médicales, soins à domicile et diagnostics à domicile et laboratoires de recherche et universitaires), jauge (17/18G, 21G, 23G , 25G, 28G et 30G), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie , Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël,Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Analyse du marché et aperçu du marché mondial des lancettes et des aiguilles à stylo

Le marché mondial des lancettes et des aiguilles à stylo devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 4 929,75 milliards de dollars d’ici 2028, avec un TCAC de 9,33 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. . La sensibilisation croissante de la population et des patients aux avantages associés à l’utilisation des lancettes et des aiguilles à stylo a eu un impact direct sur la croissance du marché des lancettes et des aiguilles à stylo.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des lancettes et des aiguilles pour stylos sont BD, Novo Nordisk A/S, Ypsomed Holding AG, B. Braun Melsungen AG, HTL-STREFA SA, GlucoRx, ARKRAY, Inc., UltiMed, Inc., Owen Mumford Ltd., Allison Medical, Inc., Terumo Corporation, Artsana Spa, Sanofi, Eli Lilly and Company., Rimidi Inc., Lonza, Abbott Laboratories, Perrigo Diabetes Care, SARSTEDT AG & Co. KG, MedExel Co., Ltd, Greiner Bio-One International GmbH et Gerresheimer AG parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Étendue du marché et taille du marché des lancettes et des aiguilles à stylo

Le marché des lancettes et des aiguilles à stylo est segmenté en fonction du type, de la longueur, du traitement, du mode d’achat, de l’utilisateur final et du calibre. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

En fonction du type, le marché des lancettes et des aiguilles à stylo est segmenté en aiguilles à lancette et à stylo. La lancette est en outre sous-segmentée en lancette ordinaire, lancette de sécurité, lancette de sécurité à bouton-poussoir, lancette de sécurité activée par pression et lancette de sécurité à bouton latéral. Les aiguilles pour stylos sont en outre sous-segmentées en aiguilles standard et aiguilles de sécurité.

En fonction de la longueur, le marché des aiguilles pour lancettes et stylos est segmenté en 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm.

Sur la base de la thérapie, le marché des lancettes et des aiguilles pour stylos est segmenté en insuline, GLP-1, croissance, hormonothérapie, glucose comme le peptide (GLP) et tests cutanés.

En fonction du mode d’achat, le marché des lancettes et des aiguilles pour stylos est segmenté en commerce de détail et hors commerce.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des lancettes et des aiguilles pour stylos est segmenté en hôpitaux et cliniques, canters de diagnostic et institutions médicales, soins à domicile et diagnostics à domicile et laboratoires de recherche et universitaires.

Sur la base de la jauge, le marché des aiguilles pour lancettes et stylos est segmenté en 17/18G, 21G, 23G, 25G, 28G et 30G.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Lancettes et stylos

Le paysage concurrentiel du marché des lancettes et aiguilles à stylo fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liée au marché des lancettes et des aiguilles pour stylos.

En septembre 2017, BD a présenté l’aiguille pour micro-stylo BD Ultra-Fine 6 mm x 32G à utiliser avec les principaux dispositifs d’injection de stylo. Avec ce lancement, BD a fourni aux professionnels de la santé une option de longueur d’aiguille supplémentaire fabriquée avec la qualité et l’authenticité BD pour s’adapter à une plus grande diversité de longueurs d’aiguille pour les personnes diabétiques qui s’injectent de l’insuline.

L’aiguille du stylo est un produit utilisé pour injecter un médicament à l’aide de stylos injecteurs et utile lors de l’utilisation de médicaments injectables. La lancette est un dispositif principalement composé d’un support et d’une aiguille pointue et pointue qui est maintenue à l’aide du support. Lancet est utilisé pour prélever des échantillons de sang pour la glycémie. Les lancettes et les aiguilles pour stylos sont conçues pour offrir un confort optimal. Il fournit également une alternative pour la livraison de la médecine moderne dans le corps du sujet.

Une augmentation du nombre de patients atteints de diabète et de maladies liées au sang est le principal facteur de croissance du marché des lancettes et des aiguilles à stylo. La sensibilisation croissante de la population aux soins de santé et aux équipements médicaux est la principale opportunité pour le marché des lancettes et des aiguilles à stylo.

Le marché des lancettes et des aiguilles à stylo est confronté à un défi permanent, celui de la pratique des aiguilles à stylo usagées. Cependant, le graphique croissant de l’utilisation de médicaments par voie orale et de certains des risques majeurs liés à la transfusion sanguine est le principal frein à la croissance du marché des lancettes et des aiguilles à stylo au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché des lancettes et des aiguilles à stylo fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des lancettes et des aiguilles pour stylos Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse au niveau du pays du marché des lancettes et des aiguilles à stylo

Le marché des lancettes et des aiguilles à stylo est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, longueur, thérapie, mode d’achat, utilisateur final et jauge comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des lancettes et des aiguilles pour stylos sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du centre L’Est et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe est susceptible de dominer le marché mondial des lancettes et des aiguilles pour stylos. Le marché régional a été tiré par l’augmentation des cas de diabète et a encouragé l’utilisation de médicaments par injection. Cependant, la croissance du marché avec de nouveaux acteurs est le principal facteur propulsant la croissance du marché régional. Le marché en Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison d’un grand nombre de population et d’une sensibilisation croissante aux lancettes et aux aiguilles pour stylos.

La section pays du rapport sur le marché des lancettes et des aiguilles pour stylos fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et les changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration de nouvelles technologies

Le marché des lancettes et des aiguilles à stylo vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des lancettes et des aiguilles à stylo, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact sur le marché des lancettes et des aiguilles pour stylos. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

