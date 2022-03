Analyse du paysage concurrentiel et des percées technologiques du marché de l’électronique de puissance | Les principaux acteurs sont Technologies AG, Texas Instruments Incorporated, Fuji Electric

Pour appréhender le marché de fond en comble, ce rapport d’étude de marché est la solution idéale. Ce rapport d’étude de marché mondial envisage le marché aux dimensions locales et mondiales en pensant aux principales zones terrestres. Ce rapport est créé avec le mélange de la meilleure compréhension de l’industrie et de l’innovation la plus récente. Il est utilisé pour transmettre de manière viable la technique de présentation d’une organisation, y compris la recherche, les stratégies spéciales, les objectifs et les résultats attendus. Avec l’année de référence particulière et l’année historique, des estimations et des calculs ont été effectués dans le rapport.

Le marché de l’électronique de puissance croîtra à un TCAC de 5,75 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. L’accent croissant mis sur l’utilisation de sources d’énergie renouvelables à travers le monde est un facteur essentiel qui stimule le marché de l’électronique de puissance.

Certains acteurs bien établis sur le marché de l’électronique de puissance sont –

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché mondial de l’électronique de puissance sont Infineon Technologies AG, Texas Instruments Incorporated, STMicroelectronics, Fuji Electric Co., Ltd., Digi-Key Electronics., Toshiba India Pvt. Ltd., NXP Semiconductors., Maxim Integrated, SEMIKRON, ABB, Hitachi, Ltd, Analog Devices, Inc, ROHM SEMICONDUCTOR, Littelfuse, Inc., KEMET, ON Semiconductor, Avnet, Inc, Microsemi et Microchip Technology Inc autres acteurs nationaux et mondiaux . Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation clé du marché :

Sur la base du type, le marché de l’électronique de puissance est segmenté en modules de puissance, ICS de puissance et discrets de puissance.

Basé sur les appareils, le marché de l’électronique de puissance est segmenté en diode de puissance, BJT, IGBT, MOSFET et thyristor.

Basé sur les matériaux, le marché de l’électronique de puissance est segmenté en carbure de silicium, nitrure de gallium, silicium et autres.

Basé sur l’industrie des utilisateurs finaux, le marché de l’électronique de puissance est segmenté en énergie et électricité, industrie, automobile, TIC, électronique grand public, aérospatiale et défense et autres.

Le marché de l’électronique de puissance est également segmenté sur la base des applications dans la gestion de l’alimentation, les onduleurs, le transport, les énergies renouvelables, les entraînements, la traction ferroviaire et autres.

L’analyse régionale comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie), Asie du Sud Amérique (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Résumé du rapport : –

** Le rapport propose une évaluation complète du marché de l’électronique de puissance, y compris les modèles industriels ultérieurs et émergents

** Décrire et segmenter le marché de l’électronique de puissance en fonction du type, de la fonction, de l’application et de la région

** Une enquête approfondie sur le portefeuille d’articles, la gamme d’applications et les clients finaux pour donner aux utilisateurs une compréhension de l’intérieur et de l’extérieur

** L’examen du marché de l’électronique de puissance pour donner une connaissance exacte de l’industrie afin d’aider les utilisateurs et les bailleurs de fonds à exploiter les ouvertures actuelles et en développement du secteur commercial

** Contempler les modèles de développement individuels des fournisseurs du marché de l’électronique de puissance

** Les futures extensions, et examiner leurs engagements vis-à-vis du marché également, analyse qualitative délicate

** Profilage de haut en bas des principaux acteurs de l’industrie et de leurs méthodologies de développement

** Pour profiler délibérément les principaux acteurs du marché et enquêter complètement sur leur position sur le marché et leurs compétences centrales

