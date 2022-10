Analyse du marché traitement des troubles de l’hyperpigmentation, taille, part, croissance, tendances et prévisions 2027

Faits saillants du marché

Les troubles de l’hyperpigmentation sont des affections cutanées inoffensives causées par des plaques cutanées foncées. La demande croissante de procédures de dermabrasion ambulatoires, l’adoption croissante des lasers et l’augmentation des dépenses en cosmétiques devraient stimuler la croissance du marché. En outre, l’augmentation des dépenses en R & D suivie de stratégies agressives par les principaux acteurs du marché génère une prise de conscience de la maladie qui stimule la croissance du marché. Selon l’American Society of Plastic Surgeons, le nombre de procédures esthétiques de dermabrasion est passé de 42 218 en 2000 à 88 182 en 2016 avec une augmentation de 109% au cours de la période estimée.

Le marché mondial du traitement des troubles de l’hyperpigmentation devrait détenir une valeur de marché de 3 915 millions USD en 2017 et devrait croître à un TCAC de 7,1% au cours de la période de prévision.

Cependant, des facteurs tels que l’absence de politique de remboursement adéquate et les procédures de coûts élevés devraient restreindre le marché.

Analyse régionale

L’Asie-Pacifique est susceptible de dominer le marché mondial du traitement des troubles de l’hyperpigmentation. La sensibilisation croissante aux troubles de l’hyperpigmentation, la présence de technologies de soins de santé en développement rapide, l’énorme population de patients et les dépenses de santé élevées sont quelques-uns des facteurs qui stimulent le marché. Les Amériques se sont classées au deuxième rang sur le marché mondial du traitement des troubles de l’hyperpigmentation en raison du financement et du soutien du gouvernement au secteur de la santé. De plus, la présence d’économies développées comme les États-Unis et le Canada fournit des antécédents appropriés pour la croissance du marché. L’Europe devrait être le troisième plus grand marché du traitement des troubles de l’hyperpigmentation. Après l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient représenter la plus faible part du marché mondial du traitement des troubles de l’hyperpigmentation.

Segmentation

Le marché mondial du traitement des troubles de l’hyperpigmentation a été segmenté en fonction du type de traitement, de l’indication de la maladie, de l’utilisateur final et de la région.

Sur la base du type de traitement, le marché a été classé comme médicaments topiques, peelings chimiques, dispositifs de microdermabrasion, thérapie au laser, photothérapie et autres. Le marché, par indication de maladie, a été segmenté en mélasma, lentigines solaires, hyperpigmentation post-inflammatoire et autres. sur la base de l’utilisateur final, le marché a été segmenté en hôpitaux, cliniques esthétiques et centres de dermatologie, et autres. Le segment des médicaments topiques devrait détenir la plus grande part de marché du marché du traitement des troubles de l’hyperpigmentation, par type de traitement, au cours de la période de prévision. En outre, par indication de maladie, le segment du mélasma enregistre une croissance considérable par rapport à d’autres indications de maladie.

Acteurs du marché du traitement des troubles de l’hyperpigmentation

Allergan, Inc.,

Bayer SA,

EpiPharm AG,

Episciences, Inc.,

Laboratoires Galderma (Nestlé Skin Health S.A),

Obagi Cosmeceuticals LLC,

Pierre Fabre,

RXi Pharmaceuticals Corporation,

SkinCeuticals International,

Vivier Pharma.

entre autres sont quelques entreprises clés dans le traitement mondial des troubles de l’hyperpigmentation qui sont répertoriés par MRFR pour les études de marché.

